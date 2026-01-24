Rusia și China au o trusă redutabilă de unelte pentru războiul hibrid în Arctica. Au SUA capabilitățile necesare pentru o posibilă confruntare?

Moscova și Beijingul acționează pentru a transforma expedițiile științifice, infrastructura maritimă și sistemele de sateliți în instrumente de război hibrid, avertizează Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride, care a realizat un studiu asupra capacităților Rusiei și Chinei în regiunea arctică.

Sabotarea cablurilor de comunicații, bruierea semnalelor GPS, piratarea porturilor și universităților norvegiene, spionajul cu ajutorul navelor de pescuit, precum și campaniile informaționale sub acoperire care vizează comunitățile indigene se numără printre amenințările hibride observate deja în regiune, iar riscurile ar putea crește pe măsură ce Rusia și China desfășoară capacități suplimentare.

China s-a autoproclamat o „putere polară” și are obiectivul de a deveni o „mare putere polară” până în 2030. Cercetarea științifică a fost principalul său vehicul de acces la Arctica.

Conform concepției strategice privind fuziunea între resursele militare și cele civile, toate cercetările științifice ale Chinei trebuie considerate ca având în mod inerent dublă utilizare. Expedițiile chineze au desfășurat vehicule subacvatice echipate cu sonar în Marea Barents, au instalat sisteme de balize acustice în apele internaționale arctice și au testat tehnologii de navigație subacvatică în condiții polare. În 2025, China a efectuat primele scufundări cu echipaj uman în gheața arctică.

Strategii chinezi au fost cât se poate de expliciți în legătură cu ce urmărește China.. Un lector de la Universitatea Națională de Apărare a Armatei Populare de Eliberare a declarat că armata are posibilitatea să se implice în afacerile arctice prin „operațiuni de căutare și salvare, inițierea unor acorduri de cooperare în materie de securitate cu țările arctice și întreprinderea unor misiuni de recunoaștere și colectare de informații”.

În paralel, Universitățile chineze legate de industria de apărare, inclusiv rețeaua „Șapte Fii ai Apărării Naționale” aflată în subordinea Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației, desfășoară cercetări arctice strâns conectate cu dezvoltarea industriei de apărare.

Rusia vine cu spărgătoarele de gheață

Rusia ocupă 53% din coastele Oceanului Arctic și dezvoltă Ruta Mării Nordice (NSR) pentru a deveni un coridor comercial cu investiții chineze. În 2024, un subcomitet Rusia-China a început să coordoneze siguranța navigației, planificarea transporturilor de marfă și schimbul de date cu privire la gheață. Operatorii chinezi au semnat acorduri cu Rosatom pentru a stabili transporturile maritime arctic pe tot parcursul anului.

Studiul afirmă explicit: „Cooperarea dintre Rusia și RPC în dezvoltarea NSR oferă, de asemenea, o oportunitate de a introduce resurse chinezești în Arctica pentru a sprijini aceste diferite misiuni.”

Fiecare călătorie necesită escorte și permise rusești pentru spărgătoare de gheață. Infrastructura care susține transportul maritim comercial - porturi, sisteme de supraveghere, căutare și salvare - susține simultan operațiuni militare și activități de amenințare hibridă.

Sateliți pentru „supremația informației”

Ambele țări construiesc constelații de sateliți pentru acoperirea polară. Satelitul chinezesc Ice Pathfinder are un câmp vizual de 744 de kilometri - mult mai larg decât echivalenții occidentali - și urmărește navele prin intermediul Sistemului de Identificare Automată. Sistemul de navigație BeiDou din China include mesagerie bidirecțională care permite urmărirea locației în afara acoperirii celulare.

Autorii studiului avertizează că stabilirea supremației în domeniul digital și în ceea ce privește infrastructura fizică „furnizează capabilități ce ar putea permite dominația asupra spațiului informațional, creând dependențe în materie de servicii și exercitând o influență ce vizează comunitățile locale”.

Activități hibride documentate

Studiul enumeră amenințările deja observate în Nordul Înalt al Norvegiei atacuri cibernetice asupra portului și universității Tromsø, spionaj de către nave de pescuit și drone, bruiaj GPS și sabotajul cablurilor de comunicații. Rusia dispune de resurse concentrate pe „operațiuni speciale maritime” conduse de GRU, agenția de informații militare a Rusiei.

În Arctica canadiană, campaniile de influență cibernetică legate de proiecte miniere au fost atribuite Chinei, în timp ce Huawei a comercializat servicii de telecomunicații către comunitățile indigene - exploatând „relațiile tensionate dintre popoarele arctice și guvernul federal”.

Numărul tot mai mare de incidente care vizează infrastructura submarină din Marea Baltică „sugerează că statele membre ale UE și aliații NATO ar trebui să fie pregătiți pentru incidente similare în viitor în zona arctică, care este de importanță strategică”.

Ce înseamnă pentru Ucraina

Flota de Nord a Rusiei, având sediul la Severomorsk, la mai puțin de 200 de kilometri de granița cu Finlanda, găzduiește o mare parte din forța de descurajare nucleară a Rusiei. Investițiile chineze în proiecte arctice rusești, inclusiv participațiile la Yamal LNG și Arctic LNG 2 ale companiei Novatek, aduc venituri care contribuie la susținerea economiei de război a Rusiei.

Cercetătorii notează că izolarea crescândă a Rusiei „și dependența corespunzătoare de RPC par să fi eclipsat o mare parte din neîncrederea istorică a Moscovei față de China, deocamdată”.

Astfel, autorii avertizează că „ar trebui acordată o atenție specială concentrării Rusiei și Chinei pe dezactivarea infrastructurii critice” - în special în perioada premergătoare unei potențiale confruntări militare, atunci când atacurile hibride au potențialul de a slăbi un adversar fără a declanșa un răspuns direct.

De altfel, doctrina militară a Rusiei din 2014 subliniază „utilizarea cuprinzătoare a forței militare, a măsurilor politice, economice, informaționale și a altor măsuri non-militare”.

SUA nu dispune de armele și tehnologiile necesare pentru a-și consolida prezența militară în Arctica, avertizează experții

În ceea ce privește războiul pe câmpurile de luptă înghețate, SUA se confruntă cu o problemă majoră: nu dispune de armele sau uneltele potrivite pentru a detecta în mod fiabil amenințările din regiune și a răspunde rapid la ele.

De pildă, îi lipsesc sistemele de supraveghere și de senzori, capacitățile navale și dronele,, relatează Business Insider.

În rândul experților și oficialilor, cresc îngrijorările cu privire la pregătirea SUA.

Or, dacă forțele americane din regiune nu pot detecta amenințările din timp, nu pot poziționa eficient resursele și nu pot susține trupele în condiții dificile, regiunea riscă să devină un coridor pentru atacuri ce pot trece nedetectate.

„Dacă va avea loc un război, o mare parte din acțiune se va desfășura pe acea bucată de gheață", a declarat Donald Trump miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. „Gândiți-vă: acele rachete ar zbura chiar pe deasupra centrului."

Astfel, el a spus că insula este necesară pentru uriașul proiect al SUA de apărare antirachetă supranumit Golden Dome.

În doctrina strategiei arctice din 2024, Departamentul Apărării al SUA a subliniat necesitatea de a dezvolta tehnologii mai eficiente, modernizate, în condițiile în care sistemele existente nu sunt suficiente pentru amenințările crescânde din regiune.

Printre capabilitățile necesare se numără supravegherea aeriană și subacvatică, precum și capabilități de apărare și război naval, cum ar fi fregatele antisubmarin, spărgătoare grele de gheață, nave de suprafață multirol capabile de a naviga în medii polare și capacitatea de transport maritim cu dublă utilizare, a scris Liselotte Odgaard, cercetător principal la Institutul Hudson, într-un nou raport. Infrastructura precum rețelele de senzori subacvatice, sistemele de comandă și control, porturile, pistele și drumurile sunt deficitare.

„Drept urmare, SUA și aliații săi au opțiuni insuficiente de monitorizare, răspuns și susținere," a explicat ea. „Aceste deficiențe permit adversarilor să traverseze apele și teritoriile nedetectați, să susțină forțele în teatrele de luptă pentru perioade îndelungate și să provoace cu succes forțele aliate în situații similare luptelor."

Deciziile recente, precum Legislația bugetară și bugetul Gărzii de Coastă pentru anul fiscal 2026, au inclus milioane de dolari pentru noi spărgătoare de gheață, nave de protecție ale Gărzii de Coastă și modernizări necesare ale infrastructurii arctice. Districtul arctic al Gărzii de Coastă, redenumit recent, a preluat un rol mai important de monitorizare, iar anul trecut serviciul a primit primul său spargător de gheață polară în peste 25 de ani.

Totodată, bugetul Forțelor Spațiale pentru 2026 include miliarde pentru Golden Dome, în special pentru senzori și interceptori spațiali, precum și eforturi de modernizare la Baza Spațială Pituffik din Groenlanda.

Așa cum a scris analistul Odgaard în noul său raport, părți din spațiul aerian de deasupra Groenlandei de Est și Polului Nord nu sunt supravegheate constant, iar capacitățile de detectare și urmărire a submarinelor de-a lungul coastei estice a Groenlandei sunt insuficiente.

Aceste lacune sunt îngrijorătoare pe măsură ce Rusia se concentrează pe extinderea operațiunilor submarine în Arctica.

Sistemele fără echipaj, atât drone navale cât și aeriene, ar putea, teoretic, să extindă supravegherea asupra unor zone vaste, unde este costisitor și dificil de patrulat fără a crește cererea pentru aeronavele și resursele tradiționale cu echipaj.

Mediul arctic dur ar putea fi o provocare. În cazul dronelor, ar putea afecta bateriile, raza de acțiune, conexiunile și performanța. Exercițiile recente au arătat trupelor că temperaturile sub zero grade, vizibilitatea scăzută, zăpada sau gheața și vânturile puternice pot deteriora dronele aeriene și alte echipamente.