„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să circulați cu bicicleta pe banda nemotorizată.” Vocea care l-a avertizat pe un biciclist, într-o intersecție aglomerată din orașul Wuhu, provincia Anhui, nu aparținea însă unui agent de circulație. Mesajul a venit de la un robot umanoid, aflat în poziție de drepți, pe o insulă de siguranță.

Îmbrăcat în uniformă de poliție, cu vestă reflectorizantă și șapcă albă, „ofițerul” poartă un ecuson cu un număr deloc întâmplător: Intelligent Police Unit R001. De la distanță, silueta sa poate fi ușor confundată cu cea a unui agent real. De aproape, aspectul metalic și aerul futurist îl transformă într-o mică atracție locală – suficient cât pietonii să se oprească pentru fotografii.

„Este un nou coleg care ne ajută în mod real”, spune Jiang Zihao, ofițer de poliție rutieră în Wuhu.

Potrivit acestuia, robotul este conectat direct la sistemul de semaforizare al orașului și execută gesturi standard de dirijare a traficului, sincronizate cu schimbarea culorilor la semafor. Dotat cu camere video de înaltă rezoluție și cu un sistem inteligent de avertizare vocală, R001 identifică autonom abateri comise de pietoni și bicicliști și le semnalează pe loc.

Robotul nu este limitat la o poziție fixă. Se poate deplasa singur către puncte prestabilite, la comandă, poate detecta parcări ilegale și monitorizează traficul în timp real.

„Poate lucra non-stop”

„Poate lucra non-stop”, subliniază Jiang, explicând că scopul principal este reducerea presiunii asupra polițiștilor, mai ales la orele de vârf sau în condiții meteo extreme.

R001 nu este un experiment izolat. El face parte dintr-un val mai amplu de automatizare a activităților de ordine publică în China. Anul trecut, mai multe orașe au început să introducă roboți în activitățile zilnice ale poliției.

În iunie, Chengdu, un mare oraș din sud-vestul țării, a scos pe străzi o echipă mixtă de roboți-polițiști: umanoizi, roboți cu roți și chiar roboți patrupede, care patrulează alături de agenți umani. În decembrie, un alt robot de trafic a intrat oficial în serviciu la Hangzhou, în estul Chinei.

Oficial, aceste inițiative sunt prezentate drept un pas firesc în direcția „inteligenței întrupate” – concept promovat intens de Beijing, care presupune integrarea inteligenței artificiale în corpuri fizice capabile să interacționeze direct cu lumea reală.

Un raport al Centrului pentru Cercetare și Dezvoltare al Consiliului de Stat estimează că industria chineză a inteligenței întrupate va ajunge la o valoare de 400 de miliarde de yuani până în 2030, urmând să depășească 1.000 de miliarde de yuani în 2035.

„Doar prin testarea în scenarii reale și colectarea de date operaționale putem accelera dezvoltarea”, spune Zhang Guibing, director general al companiei AiMOGA Robotics, producătorul robotului R001.

Potrivit acestuia, roboții companiei sunt deja folosiți în peste 100 de contexte diferite – de la recepție și patrule de securitate, până la servicii publice.

În China, însă, granița dintre inovație tehnologică, eficiență administrativă și control social rămâne una subțire. Iar apariția polițițtilor roboți pe străzi nu este doar o demonstrație de progres, ci și un nou semn al modului în care statul chinez își testează viitorul – direct, în viața de zi cu zi.