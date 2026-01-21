search
Miercuri, 21 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video China trimite în stradă „RoboCops”. Polițiștii cu inteligență artificială dirijează traficul și avertizează pietonii

0
0
Publicat:

„Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să circulați cu bicicleta pe banda nemotorizată.” Vocea care l-a avertizat pe un biciclist, într-o intersecție aglomerată din orașul Wuhu, provincia Anhui, nu aparținea însă unui agent de circulație. Mesajul a venit de la un robot umanoid, aflat în poziție de drepți, pe o insulă de siguranță.

Polițist robot pe străzile din China/FOTO:X
Polițist robot pe străzile din China/FOTO:X

Îmbrăcat în uniformă de poliție, cu vestă reflectorizantă și șapcă albă, „ofițerul” poartă un ecuson cu un număr deloc întâmplător: Intelligent Police Unit R001. De la distanță, silueta sa poate fi ușor confundată cu cea a unui agent real. De aproape, aspectul metalic și aerul futurist îl transformă într-o mică atracție locală – suficient cât pietonii să se oprească pentru fotografii.

„Este un nou coleg care ne ajută în mod real”, spune Jiang Zihao, ofițer de poliție rutieră în Wuhu.

Potrivit acestuia, robotul este conectat direct la sistemul de semaforizare al orașului și execută gesturi standard de dirijare a traficului, sincronizate cu schimbarea culorilor la semafor. Dotat cu camere video de înaltă rezoluție și cu un sistem inteligent de avertizare vocală, R001 identifică autonom abateri comise de pietoni și bicicliști și le semnalează pe loc.

Robotul nu este limitat la o poziție fixă. Se poate deplasa singur către puncte prestabilite, la comandă, poate detecta parcări ilegale și monitorizează traficul în timp real.

„Poate lucra non-stop”

„Poate lucra non-stop”, subliniază Jiang, explicând că scopul principal este reducerea presiunii asupra polițiștilor, mai ales la orele de vârf sau în condiții meteo extreme.

R001 nu este un experiment izolat. El face parte dintr-un val mai amplu de automatizare a activităților de ordine publică în China. Anul trecut, mai multe orașe au început să introducă roboți în activitățile zilnice ale poliției.

În iunie, Chengdu, un mare oraș din sud-vestul țării, a scos pe străzi o echipă mixtă de roboți-polițiști: umanoizi, roboți cu roți și chiar roboți patrupede, care patrulează alături de agenți umani. În decembrie, un alt robot de trafic a intrat oficial în serviciu la Hangzhou, în estul Chinei.

Oficial, aceste inițiative sunt prezentate drept un pas firesc în direcția „inteligenței întrupate” – concept promovat intens de Beijing, care presupune integrarea inteligenței artificiale în corpuri fizice capabile să interacționeze direct cu lumea reală.

Un raport al Centrului pentru Cercetare și Dezvoltare al Consiliului de Stat estimează că industria chineză a inteligenței întrupate va ajunge la o valoare de 400 de miliarde de yuani până în 2030, urmând să depășească 1.000 de miliarde de yuani în 2035.

„Doar prin testarea în scenarii reale și colectarea de date operaționale putem accelera dezvoltarea”, spune Zhang Guibing, director general al companiei AiMOGA Robotics, producătorul robotului R001.

Potrivit acestuia, roboții companiei sunt deja folosiți în peste 100 de contexte diferite – de la recepție și patrule de securitate, până la servicii publice.

În China, însă, granița dintre inovație tehnologică, eficiență administrativă și control social rămâne una subțire. Iar apariția polițițtilor roboți pe străzi nu este doar o demonstrație de progres, ci și un nou semn al modului în care statul chinez își testează viitorul – direct, în viața de zi cu zi.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
digi24.ro
image
Povestea tulburătoare a unei fetițe de 6 ani, singura supraviețuitoare dintr-o familie aflată în trenul distrus în Spania
stirileprotv.ro
image
Grindeanu, povestiri din culisele ședințelor de coaliție. Președintele PSD povestește cum l-a luat liderul UDMR peste picior pe USR-istul Miruță
gandul.ro
image
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
mediafax.ro
image
Presupusa amantă a lui David Beckham, reacție vehementă după dezvăluirile lui Brooklyn. A uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Mai mulți democrați cer demiterea lui Trump menționând o prevedere a Constituției care nu a mai fost invocată până acum
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Întrebată despre ordinul lui Putin, Sabalenka nu s-a ferit de cuvinte
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Accident sinistru în Chiajna. Tânărul lovit de tren, tată a doi copii, se grăbea să ajute un prieten cardiac
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Localitatea din România cu cel mai scurt nume. Are doar două litere
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac, înainte de a primi noua ofertă: „E supărat! Poate are dreptate”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Prima reacție a Gabrielei Ruse, după ce a reușit performanța carierei la Australian Open
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Încă o DEMITERE bombă la ProTV, după Măruță! Altă vedetă pusă pe liber. Vestea a venit ca un șoc: A fost foarte greu când am aflat. Mă simțeam așa de bine aici. Au fost lacrimi multe
romaniatv.net
image
Iohannis nu scapă! Tribunalul Sibiu a admis cererea ANAF privid cealaltă jumătate a casei care a aparținut cuplului prezidențial
mediaflux.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
O altă vedetă dată afară de la Pro Tv. A avut aceeași soartă precum Cătălin Măruță: „O să fie foarte greu”
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
Kate și William, vizită în Scoția marți, 20 ianuarie, Profimedia (7) jpg
Prințesa Kate, din nou superbă în carouri. În Scoția, a etalat un nou palton din garderoba sa
okmagazine.ro
Valentino foto Profimedia jpg
Superstiția pe care o avea creatorul de modă Valentino Garavani l-a făcut celebru în toată lumea
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
O altă vedetă dată afară de la Pro Tv. A avut aceeași soartă precum Cătălin Măruță: „O să fie foarte greu”

OK! Magazine

image
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate