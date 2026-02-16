Reguli mai dure pentru jocurile de noroc: ce prevăd noile modificări adoptate de Senat

Deputata PNL Raluca Turcan anunță o victorie legislativă pentru protecția copiilor și tinerilor în fața jocurilor de noroc. Cele două proiecte de lege pe care le-a inițiat au fost adoptate în plenul Senatului, după ce în comisie primiseră raport de respingere.

„Mă bucur că demersului meu i s-au raliat parlamentari din toate partidele de la guvernare – USR, PSD și UDMR – care au înțeles că protecția tinerilor trebuie să fie mai presus de orice dispută politică”, a scris Turcan pe Facebook.

Primul proiect prevede creșterea vârstei minime de acces la jocurile de noroc de la 18 la 21 de ani, o măsură menită să reducă vulnerabilitatea tinerilor la comportamente adictive într-o perioadă critică de dezvoltare.

Al doilea proiect introduce reguli stricte pentru publicitate: eliminarea reclamelor online la jocuri de noroc între orele 6:00 și 24:00, la fel ca în audiovizual, și interzicerea totală a folosirii persoanelor publice în promovarea acestora, indiferent de platformă.

„Nu mai permitem ca imaginea unor vedete să fie folosită pentru a atrage adolescenți către un risc major”, a subliniat Turcan.

„Profitul industriei jocurilor de noroc nu poate fi construit pe vulnerabilitatea copiilor și tinerilor. Sper ca aceste proiecte să fie dezbătute și votate rapid în Camera Deputaților, astfel încât să devină lege cât mai curând. Protecția tinerilor nu poate fi amânată”, a mai spus deputata liberală.