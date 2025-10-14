China prezintă un sistem compact de apărare antiaeriană împotriva dronelor, elicopterelor şi rachetelor

Compania de stat chineză Norinco a dezvăluit un complex mobil de apărare antiaeriană denumit Yitian, montat pe şasiul unui vehicul 4×4 Yema, destinat să intercepteze elicoptere, vehicule aeriene fără pilot şi rachete de croazieră de viteză mare la altitudini joase şi foarte joase.

Potrivit publicaţiei Defence Blog, sistemul combină o caroserie blindată pentru echipaj cu lansatoare modificate, compatibile cu rachetele din familia TY‑90 — proiectate iniţial ca rachete „aer‑aer” şi adaptate pentru lansare de la sol. Norinco afirmă că ogivul variantei terestre cântăreşte în jur de 3 kg şi este conceput pentru a scoate din funcţiune elicopterele prin distrugerea palelor rotorului sau prin deteriorarea fuselajului în urma unui singur impact. Producătorul mai menţionează o „capacitate omnidirecţională de angajare”, adică posibilitatea de a intercepta ţinte care vin din direcţii multiple.

Yitian este gândit pentru mobilitate şi desfăşurare rapidă: şasiul modificat Yema 4×4 îi permite să fie operat în terenuri unde sistemele antiaeriene mari nu pot ajunge. Conform fabricantului, sistemul este operat de o echipă de două persoane şi controlat prin joystick-uri şi o interfaţă intuitivă, ceea ce reduce timpul de instruire şi permite unei singure echipe să manevreze atât vehiculul, cât şi armamentul în condiţii dificile.

Norinco subliniază că Yitian are ca scop consolidarea apărării împotriva „ameninţărilor greu detectabile” la altitudini mici. Sistemul ar trebui să poată angaja atât drone mici, cât şi platforme aeriene mai mari, precum şi să respingă rachete de croazieră cu viteză mare în faza finală de apropiere.

Prezentarea Yitian marchează un trend mai larg în domeniul apărării: dezvoltarea de soluţii compacte, mobile şi automatizate, concepute pentru a completa — nu neapărat a înlocui — sistemele antiaeriene de calibru mare. Astfel de platforme pot oferi protecţie punctuală pentru infrastructuri, convoaie sau unităţi expuse, acolo unde instalarea unor sisteme mai grele ar fi impracticabilă.

Comentariile oficiale şi specificaţiile tehnice provin în principal de la producător; rămâne de evaluat în practică eficienţa reală a sistemului în condiţii de luptă şi capacitatea sa de a face faţă atacurilor complexe şi coordonate.

Dincolo de armament, China îşi croieşte o strategie mai amplă de consolidare a influenţei globale — iar dezvoltarea de astfel de sisteme face parte dintr‑un efort mai larg, cu instrumente politice, economice şi tehnologice menite să îi extindă rolul pe scena internaţională.