 Mii de conturi false, folosite pentru accesarea modelelor Anthropic. Compania acuză laboratoare din China | adevarul.ro
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Mii de conturi false, folosite pentru accesarea modelelor Anthropic. Compania acuză laboratoare din China

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Companii din străinătate ar recurge la conturi false, carduri bancare furate și infrastructură disponibilă pe dark web pentru a accesa modele americane avansate de inteligență artificială și pentru a-și dezvolta propriile sisteme la costuri mult mai mici. Anthropic susține că printre actorii implicați se află mai multe laboratoare AI din China, relatează CNBC.

Claude anthropic FOTO shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Metoda poartă numele de „distilare” și presupune folosirea răspunsurilor generate de un model de inteligență artificială pentru a antrena un alt model. Practica poate fi legală atunci când este realizată cu permisiunea deținătorului tehnologiei, însă Anthropic afirmă că anumite companii încearcă să evite controalele și să reproducă în mod ilegal capacitățile modelului Claude.

„Există un întreg ecosistem ilicit care încearcă să obţină acces la Claude şi la alte modele”, a declarat Jacob Klein, șeful departamentului de informații privind amenințările din cadrul Anthropic.

Potrivit acestuia, rețelele implicate folosesc „orice mijloace necesare” pentru a trece de sistemele de securitate și pentru a genera conturi într-un număr foarte mare.

Anthropic indică Moonshot AI

Printre companiile chineze acuzate de Anthropic se numără Moonshot AI. Modelul său Kimi K3 a atras atenția industriei în luna iulie, datorită rezultatelor apropiate de cele obținute de unele dintre cele mai avansate modele AI, dar și costurilor mai reduse și nivelului ridicat de personalizare.

Jacob Klein susține că dezvoltarea Kimi K3 a implicat folosirea neautorizată a celei mai noi versiuni a modelului Claude.

Am văzut destul de mult acest lucru venind din China. Este o problemă cu care se confruntă industria în ansamblu”, a declarat reprezentantul Anthropic.

Compania americană a afirmat, la începutul acestui an, că Moonshot, DeepSeek și MiniMax au folosit tehnici de distilare asupra modelelor sale de inteligență artificială. Anthropic a acuzat, de asemenea, Alibaba, compania care dezvoltă familia de modele Qwen, că ar fi desfășurat o operațiune de amploare pentru a prelua capabilitățile lui Claude.

Nu doar Anthropic se confruntă cu astfel de situații. OpenAI și Google au raportat, la rândul lor, tentative similare.

Alibaba, DeepSeek, Moonshot și MiniMax nu au răspuns solicitărilor CNBC de a comenta acuzațiile.

Zeci de mii de conturi și carduri furate

Experții în securitate cibernetică avertizează că astfel de operațiuni nu sunt limitate la China. Tentative de evitare a restricțiilor au fost asociate și cu actori din Iran, Rusia și Coreea de Nord, unde accesul la servicii precum Claude, Gemini sau ChatGPT este limitat de companiile americane în contextul sancțiunilor.

Modele AI de la Anthropic și OpenAI au creat identități false și au recrutat oameni pentru atacuri cibernetice

Una dintre metodele folosite presupune apelarea la piețele clandestine de pe dark web. Acolo pot fi achiziționate date provenite de la carduri de credit furate, precum și conturi compromise pentru servicii de inteligență artificială.

Klein susține că unele organizații, inclusiv Moonshot, ar crea zeci de mii sau chiar sute de mii de conturi frauduloase pentru a obține acces la modelele AI.

Odată ce accesul este obținut, operatorii pot trimite către Claude un volum uriaș de solicitări și pot colecta răspunsurile generate. Aceste date pot fi ulterior utilizate pentru antrenarea propriilor modele.

Un semnal care poate indica o astfel de operațiune este comportamentul neobișnuit al conturilor: în locul câtorva zeci de întrebări, acestea pot transmite mii de solicitări. Un alt indiciu îl reprezintă apariția simultană a unui număr foarte mare de conturi noi.

„Este foarte greu să oprim complet această problemă, dar cred că încetinirea ei este utilă şi merită efortul”, a spus Klein.

Reprezentanții Anthropic susțin că problema nu se limitează la protejarea proprietății intelectuale. Jacob Klein avertizează că accesul necontrolat la modele AI performante poate avea implicații asupra securității naționale.

Printre riscurile menționate se află utilizarea tehnologiei pentru supraveghere sau în cadrul unor programe legate de arme biologice. Klein a făcut referire și la o campanie atribuită unei entități din China, despre care susține că ar fi folosit tehnologia Anthropic pentru operațiuni de spionaj la scară largă.

„Există o problemă de securitate națională dacă actori rău intenționați, în care nu avem încredere, obţin prin distilare acces la modele mai capabile decât cele la care ar fi avut acces în alte condiţii”, a afirmat Klein.

Administrația Trump a transmis, într-un memorandum publicat în aprilie, că distilarea care afectează cercetarea americană și informațiile proprietare este „inacceptabilă”. Autoritățile americane au anunțat că analizează mai multe variante pentru a putea sancționa sau trage la răspundere actorii străini implicați.

Acuzațiile apar într-un moment important pentru Anthropic. Compania, fondată în urmă cu aproximativ cinci ani, a ajuns la o evaluare pe piața privată de aproape 1.000 de miliarde de dolari și ar putea lua în calcul listarea la bursă chiar din luna octombrie, potrivit informațiilor CNBC.

Compania precizează însă că nu se opune concurenței și nici utilizării legale a tehnicilor de distilare. Problema, susține Anthropic, apare atunci când aceste metode sunt folosite prin fraudă, cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și a regulilor privind exporturile.

„Cred că este foarte bună competiţia. Problema apare dacă iei modelul nostru, îl distilezi prin mijloace frauduloase, creezi milioane de conturi false folosind carduri de credit şi infrastructură furate, pentru ca apoi să produci un model care nu are măsuri de siguranţă.” a spus Klein.

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