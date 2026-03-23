China cere oprirea conflictului din Strâmtoarea Ormuz: „Dacă ostilitățile vor continua, întreaga regiune va fi cufundată în haos”

China a lansat luni un apel către toate părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu care afectează Strâmtoarea Ormuz, cerând încetarea operațiunilor militare și reluarea negocierilor, în contextul escaladării tensiunilor din zonă.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a avertizat că situația riscă să scape de sub control.

„Dacă ostilitățile vor continua să se intensifice și situația se va deteriora și mai mult, întreaga regiune va fi cufundată în haos”, a declarat acesta.

Oficialul chinez a subliniat că utilizarea forței nu va face decât să agraveze conflictul. „Utilizarea forței va duce doar la un cerc vicios”, a spus Lin Jian, adăugând că războiul nu ar fi trebuit să înceapă, conform Reuters.

Ultimatumul SUA și reacția Iranului

Criza s-a amplificat după ce președintele american Donald Trump a transmis, sâmbătă, un ultimatum către Iran, avertizând că centralele electrice iraniene ar putea fi lovite dacă Teheranul nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim în termen de 48 de ore.

În replică, Gardienii Revoluției au anunțat că Iranul va închide complet strâmtoarea dacă amenințările Washingtonului vor fi puse în aplicare. Totodată, aceștia au avertizat că vor răspunde oricărui atac asupra sectorului energetic iranian, vizând inclusiv infrastructura energetică din Israel și facilități care alimentează bazele militare americane din regiune.

Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol, este tranzitată în mod obișnuit de aproximativ 3.000 de nave lunar. În ultima perioadă însă, numărul acestora a scăzut semnificativ, pe fondul amenințărilor Iranului privind posibile atacuri asupra petrolierelor și altor nave comerciale.