Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Rusia lovește din nou Harkovul. Zece clădiri au fost avariate după un atac cu drone

Rusia a lansat marți, 19 mai, un atac cu drone asupra orașului ucrainean Harkov, zece clădiri fiind avariate.

FOTO: Shutterstock

Potrivit lui primarului Harkovului, Ihor Terehov, echipaje de intervenție ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei lucrau la fața locului pentru a gestiona distrugerile produse de atac, scrie Kyiv Post.

Oleh Syniehubov, șeful Administrației Militare Regionale Harkov, a declarat că lovituri cu drone rusești au fost înregistrate în districtele Kholodnohirskyi și Novobavarskyi ale orașului Harkov.

Cel mai recent atac vine după un alt atac rusesc cu drone asupra Harkovului, produs în noaptea de duminică, 17 mai, atunci când au fost lovite zone rezidențiale ale orașului. Acel atac a avariat locuințe private, a spart geamuri și a provocat incendierea a șapte mașini parcate.

Oficialii locali au declarat că nu au fost raportate victime sau răniți în urma atacului de duminică.

Atacurile consecutive evidențiază presiunea aeriană constantă exercitată de Rusia asupra Harkovului.

Într-o declarație făcută după incidente, primarul Ihor Terehov și-a exprimat recunoștința față de Forțele de Apărare ale Ucrainei și unitățile de apărare antiaeriană, atribuindu-le distrugerea unui număr semnificativ de ținte aeriene lansate asupra orașului și salvarea de vieți, locuințe și străzi.

Înainte de atac, Forţele Aeriene au avertizat asupra deplasării unui grup de drone, în direcţia Harkovului. Potrivit Ukrinform, ruşii au lovit două districte din Harkov.

Recent, Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri cu drone asupra teritoriului rus, fiind vizate 14 regiuni, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

În capitală, peste 80 de drone au fost interceptate, însă una dintre lovituri a rănit 12 persoane, majoritatea muncitori, în apropierea unei rafinării, a declarat primarul Serghei Sobianin. 

Guvernatorul Andrei Vorobiov a anunțat că, în regiunea Moscova, trei persoane au murit în urma prăbușirii unor drone.

 

