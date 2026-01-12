Aplicația „Ești mort?” cucerește lumea. Cum funcționează și de ce tinerii singuri o descarcă în număr tot mai mare

O aplicație chineză cu un nume sumbru, „Ești mort?”, a devenit virală printre tinerii care locuiesc singuri, oferind un sistem de verificare periodică a stării generale și contactarea unei persoane apropiate în caz de urgență.

Un concept simplu, dar neobișnuit, a cucerit recent China şi, încet, încet, şi marile oraşe din lume unde există comunităţi de chinezi.

Este vorba despre aplicația „Ești mort?”, care le cere utilizatorilor să confirme la fiecare două zile că sunt în viață, prin apăsarea unui buton vizibil pe ecran. Dacă nu răspund, aplicația trimite automat un avertisment unei persoane desemnate anterior, pentru a verifica starea lor de sănătate și a interveni în caz de urgență, relatează BBC.

Aplicația a fost lansată în mai anul trecut fără prea multă vâlvă, însă în ultimele săptămâni a înregistrat un boom de descărcări în rândul tinerilor care locuiesc singuri în orașele din China. Aceasta a ajuns să fie cea mai descărcată aplicație plătită din țară, un succes alimentat și de ușurința cu care poate fi reținut numele său provocator.

Conform estimărilor instituțiilor de cercetare, până în 2030, China ar putea avea până la 200 de milioane de gospodării cu o singură persoană, ceea ce face aplicația un instrument adaptat unei realități în care tot mai mulți oameni trăiesc izolați. Compania care a creat aplicația, Moonscape Technologies, o descrie ca fiind „un companion de siguranță… indiferent dacă ești un angajat care lucrează singur la birou, un student care locuiește departe de casă sau orice persoană care alege un stil de viață solitar”.

Ce spun utilizatorii

Pe rețelele sociale chineze, utilizatorii și-au exprimat aprecierea pentru aplicaţia „Eşti mort?”.

„Persoanele care locuiesc singure în orice etapă a vieții au nevoie de ceva de genul acesta, la fel ca introvertiții, cei care suferă de depresie, șomerii și alte persoane aflate în situații vulnerabile”, a scris un utilizator.

„Există teama că persoanele care locuiesc singure ar putea muri neobservate, fără ca nimeni să poată chema ajutor. Uneori mă întreb, dacă aș muri singur, cine mi-ar ridica cadavrul?”, a comentat altul.

Wilson Hou, 38 de ani, care locuiește la aproximativ 100 km de familia sa, a declarat că acelaşi motiv l-a convins să descarce şi să folosească aplicaţia.

„Mi-e teamă că, dacă mi s-ar întâmpla ceva, aș putea muri singur în locuința închiriată și nimeni nu ar ști. De aceea am descărcat aplicația și am setat-o pe mama mea ca persoană de contact în caz de urgență”, a declarat el.

Compania ia în calcul schimbarea numelui aplicaţiei

Pentru că numele aplicației a atras critici pentru tonul său sumbru, compania explorează posibilitatea de a-l schimba în variante mai optimiste, cum ar fi „Ești bine?” sau „Ce mai faci?”.

Listată internațional sub numele Demumu, aplicația se află în topul celor mai descărcate aplicații utilitare plătite în SUA, Singapore și Hong Kong și în top patru în Australia și Spania, probabil datorită comunităților de chinezi care trăiesc în străinătate.

Inițial gratuită, aplicația costă acum 8 yuani (aproximativ 1,15 dolari).

Fondatorii, trei tineri născuți după 1995 din Zhengzhou, Henan, au creat aplicația cu o echipă mică și intenționează să vândă 10% din companie pentru un milion de yuani, de la un cost inițial de doar 1.000 de yuani (140 dolari).

Acum, compania analizează dezvoltarea unui produs similar destinat persoanelor în vârstă, într-o țară unde peste 20% din populație are peste 60 de ani, pentru a le oferi mai multă siguranță și atenție.

„Dorim să invităm mai multe persoane să acorde atenție persoanelor în vârstă care locuiesc acasă, să le ofere mai multă îngrijire și înțelegere. Ei au visuri, se străduiesc să trăiască și merită să fie văzuți, respectați și protejați”, afirmă Moonscape Technologies, care, însă, nu a oferit mai multe detalii cu privire la strategia sa de extindere, potrivit aceleiaşi surse.