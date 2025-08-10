„Nu, mulțumesc! ”, aplicația care boicotează produsele americane. Cum funcționează

Un politician francez a anunțat lansarea unei aplicații numite „Nu, mulțumesc!” pentru boicotarea produselor americane. Aceasta vine ca reacție la taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump asupra produselor europene.

Un politician din Franța a anunțat că va lansa o aplicație care are ca scop boicotarea produselor americane. Aplicația se va numi „Nu, mulțumesc!”. Ideea a apărut după ce președintele american Donald Trump a decis să impună taxe vamale pentru produsele din țările europene, potrivit Mediafax.

Politicianul Bertrand Pancher a anunțat că aplicația va fi lansată peste câteva săptămâni, ca răspuns la „umilința” provocată UE de Donald Trump în legătură cu taxele vamale. Declarând că este „profund șocat și indignat” de „umilința publică provocată” președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de către Donald Trump, care impune acum tarife de 15% asupra produselor europene importate în Statele Unite, Pancher a decis să lanseze o aplicație numită „Nu, mulțumesc!” (No, merci!), potrivit Le Figaro.

Numele face aluzie și la expresia englezească „No mercy”, care înseamnă „fără milă”. Scopul aplicației este să faciliteze boicotarea produselor americane în supermarketuri. Pancher promite o operațiune foarte simplă. Utilizatorul va scana produsul cu ajutorul telefonului mobil, iar aplicația va arăta un punct roșu dacă este vorba despre un produs american. Dacă produsul este din alte regiuni, punctul va fi verde.

Politicianul francez speră că impactul ar putea fi suficient de puternic pentru a-i determina pe oamenii de afaceri americani să-i ceară lui Donald Trump să-și schimbe politica comercială. Aplicația va fi gratuită și ar putea fi extinsă la produsele chinezești.

Aceasta va susține doar boicotarea produselor fabricate în SUA, nu și a celor care generează locuri de muncă în Franța. De exemplu, nu vor fi boicotate produse precum Coca-Cola, Pepsi, Ariel și M&M’s, deoarece companiile americane au fabrici în Franța.