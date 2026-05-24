Video Rusia a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului. Cel puţin o persoană a murit, peste 20 rănite

Rusia a lansat în noaptea de duminică, 24 mai, un atac mixt cu rachete și drone asupra Kievului, lovind clădiri rezidențiale și alte construcții din capitala Ucrainei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 24 au fost rănite.

Kyiv Independent scrie că peste 50 de rachete rusești și aproape 700 de drone au fost lansate asupra capitalei, într-unul dintre cele mai masive atacuri din acest an.

Jurnaliștii publicației, aflați la fața locului, au relatat că au auzit ceea ce au descris drept o serie masivă de lovituri cu rachete asupra capitalei Ucrainei în jurul orei 01:00, ora locală, iar apoi din nou, de mai multe ori, între orele 03:00 și 05:00.

În jurul orei 00:30, au fost emise alerte de raid aerian pentru toate regiunile ţării, întrucât Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de rachete şi sute de drone au fost semnalate zburând spre capitală.

La scurt timp după aceea, au fost emise avertismente cu privire la o posibilă lansare de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acţiune de tip Oreşnik îndreptată spre Ucraina la ora 00:55, deşi Kyiv Independent nu poate verifica imediat dacă arma a fost utilizată în atac.

Autoritățile ucrainene au raportat pagube în mai multe districte din Kiev.

Clădiri rezidențiale, un centru de afaceri, un supermarket, un cămin, garaje și depozite au fost avariate de rachete și drone, iar fragmente de proiectile au căzut inclusiv în apropierea unei școli.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte 24 au fost rănite, dintre care șapte au fost spitalizate în Kiev. Alte trei persoane au fost rănite în regiunea din jurul capitalei. Autoritățile au semnalat și existența unor persoane blocate într-un adăpost antiaerian din districtul Șevcenkivski.

Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații ucrainene, împreună cu parteneri din SUA și Europa, au detectat semne privind pregătirea unui posibil atac combinat al Rusiei asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra capitalei Kiev.

„Am primit date, inclusiv de la parteneri americani și europeni, despre pregătirile rușilor pentru un atac cu ajutorul rachetei Oreșnik”, a declarat Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

Avertismentul vine la scurt timp după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei să pregătească opțiuni de represalii, în urma unor atacuri cu drone atribuite Ucrainei în regiuni controlate de Rusia.