Putin acuză Occidentul de „metode teroriste” și susține că Rusia nu poate fi învinsă

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, 27 iulie, că statele occidentale recurg la „metode teroriste” împotriva Rusiei, în contextul în care, potrivit acestuia, nu au reușit să obțină o victorie pe câmpul de luptă.

Declarațiile au fost făcute în fața deputaților Dumei de Stat, reuniți la Kremlin, și au vizat atacurile cu drone ucrainene asupra unor obiective situate în spatele liniilor ruse, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Poporul Rusiei nu va fi niciodată doborât de nimeni”

Președintele rus a susținut că sprijinul acordat de statele occidentale Ucrainei pentru lovituri asupra unor facilități militare, rafinării și centre logistice din Rusia reprezintă o formă de agresiune împotriva populației ruse:

„Fiind incapabili să înfrângă Rusia pe câmpul de luptă, mizează acum pe metode în mod deschis teroriste în lupta lor împotriva poporului nostru, dar poporul Rusiei nu va fi niciodată doborât de nimeni. Asta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu se va întâmpla".

Vladimir Putin a subliniat ceea ce a numit unitatea societății ruse în fața provocărilor externe, afirmând că presiunile exercitate de Occident au consolidat coeziunea internă. Totodată, el a acuzat țările occidentale că au activat „la maximum” o campanie „rusofobă” după declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022, și că au încercat să afecteze economia și sistemul financiar al Federației Ruse.

Liderul de la Kremlin a reiterat poziția Moscovei conform căreia sancțiunile occidentale au un impact mai mare asupra statelor care le-au impus decât asupra Rusiei. El a subliniat, de asemenea, că sistemul politic rus este pregătit să răspundă „ferm” oricăror acțiuni considerate ostile.

Putin a făcut referiri și la viitorul buget al Federației Ruse, atrăgând atenția asupra necesității menținerii finanțării pentru apărarea națională, care reprezintă aproximativ 40% din cheltuielile totale, dar și pentru programele sociale.

Președintele rus a insistat că militarii ruși care luptă în Ucraina beneficiază de sprijinul întregii societăți și a reiterat obiectivul Moscovei de a-și atinge scopurile în conflict. În opinia sa, actuala perioadă reprezintă una dintre cele mai importante și decisive etape din istoria recentă a Rusiei, întrucât „soarta și viitorul țării” sunt în joc.