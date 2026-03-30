Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Verde, galben sau roșu? Ce ardei gras este cel mai sănătos

Ardeiul gras are valori nutriționale diferite în funcție de culoare. Deși provine din aceeași plantă, Capsicum annuum, este recoltat în stadii diferite de coacere.

FOTO: Pexels
Ardeii crocanți sunt inițial verzi și devin mai roșii și mai dulci pe măsură ce se coc. Ardeii verzi sunt cei mai puțin copți și cei mai amari, în timp ce ardeii roșii complet maturi sunt cei mai dulci. Însă culoarea nu influențează doar gustul, ci și valoarea nutritivă, scrie The Takeout.

Toți ardeii grași oferă o cantitate importantă de vitamina C, fibre și antioxidanți, dar ardeii roșii sunt și mai bogați în nutrienți decât ceilalți.

Potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), 100 de grame de ardei verde crud conțin aproximativ 100 mg de vitamina C, în timp ce aceeași cantitate de ardei roșu crud conține peste 140 mg. De asemenea, ardeii roșii au cel mai mare conținut de antioxidanți, precum beta-caroten, capsantin și luteolină, comparativ cu variantele portocalii, galbene și verzi.

Ardeii roșii sunt mai bogați în nutrienți deoarece, pe măsură ce se coc și devin mai dulci, conținutul lor de vitamine și antioxidanți crește.

Un motiv important este că clorofila din ardeii verzi, necopți, se descompune și este înlocuită de carotenoide, antioxidanți puternici care dau culoarea roșiatică și cresc valoarea nutritivă.

Totuși, nu toate alimentele devin mai nutritive pe măsură ce se coc. Compoziția nutritivă a fructelor și legumelor se schimbă odată cu maturizarea, oferind beneficii diferite în funcție de stadiu.

De exemplu, bananele verzi au mai multe fibre și mai puțin zahăr, în timp ce bananele foarte coapte au mai puține fibre, dar mai mulți antioxidanți și zahăr.

În cazul ardeilor, cei verzi conțin mai multă luteină și zeaxantină, benefice pentru sănătatea ochilor, în timp ce ardeii roșii au mai multe vitamine și antioxidanți în general, inclusiv licopen, care poate reduce riscul de cancer.

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie rarisimă. Fenomene meteo bizare în toată România
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
Bolojan lovește în „băieții deștepți” de la Transelectrica. Foștii șefi, dați în judecată să returneze milioanele luate prin clauze abuzive
fanatik.ro
image
Ramona Miletic, românca ajunsă viceprimar în Viena: „Percepția austriecilor s-a schimbat mult în bine în ultimii ani”
libertatea.ro
image
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
observatornews.ro
image
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Carrefour te plăteşte pentru cât munceşti. Câţi bani poţi câştiga prin sistemul pay-per-task, o noutate în România
playtech.ro
image
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Se rupe coaliția! Grindeanu a anunțat
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
De ce nu se mai câștigă premiul cel mare la Joker? În buzunarul cui ajung cei 12,06 milioane de euro?
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
image 2 png
Ana Comnena, prima femeie istoric din Istoria Universală
historia.ro
image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?