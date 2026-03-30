Verde, galben sau roșu? Ce ardei gras este cel mai sănătos

Ardeiul gras are valori nutriționale diferite în funcție de culoare. Deși provine din aceeași plantă, Capsicum annuum, este recoltat în stadii diferite de coacere.

Ardeii crocanți sunt inițial verzi și devin mai roșii și mai dulci pe măsură ce se coc. Ardeii verzi sunt cei mai puțin copți și cei mai amari, în timp ce ardeii roșii complet maturi sunt cei mai dulci. Însă culoarea nu influențează doar gustul, ci și valoarea nutritivă, scrie The Takeout.

Toți ardeii grași oferă o cantitate importantă de vitamina C, fibre și antioxidanți, dar ardeii roșii sunt și mai bogați în nutrienți decât ceilalți.

Potrivit Departamentului Agriculturii al Statelor Unite (USDA), 100 de grame de ardei verde crud conțin aproximativ 100 mg de vitamina C, în timp ce aceeași cantitate de ardei roșu crud conține peste 140 mg. De asemenea, ardeii roșii au cel mai mare conținut de antioxidanți, precum beta-caroten, capsantin și luteolină, comparativ cu variantele portocalii, galbene și verzi.

Ardeii roșii sunt mai bogați în nutrienți deoarece, pe măsură ce se coc și devin mai dulci, conținutul lor de vitamine și antioxidanți crește.

Un motiv important este că clorofila din ardeii verzi, necopți, se descompune și este înlocuită de carotenoide, antioxidanți puternici care dau culoarea roșiatică și cresc valoarea nutritivă.

Totuși, nu toate alimentele devin mai nutritive pe măsură ce se coc. Compoziția nutritivă a fructelor și legumelor se schimbă odată cu maturizarea, oferind beneficii diferite în funcție de stadiu.

De exemplu, bananele verzi au mai multe fibre și mai puțin zahăr, în timp ce bananele foarte coapte au mai puține fibre, dar mai mulți antioxidanți și zahăr.

În cazul ardeilor, cei verzi conțin mai multă luteină și zeaxantină, benefice pentru sănătatea ochilor, în timp ce ardeii roșii au mai multe vitamine și antioxidanți în general, inclusiv licopen, care poate reduce riscul de cancer.