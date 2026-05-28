„Arena Națională” s-a înscris în cursa pentru găzduirea finalei Europa League 2028. Primarul Capitalei a semnat documentele

Primarul Ciprian Ciucu (48 de ani) a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028.

El menționează că au fost alocați bani în buget pentru reparațiile necesare.

„În curând lansăm procedura pentru realizarea proiectului tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem. Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto”, a scris edilul general, joi, pe Facebook.

Federația Română de Fotbal a anunțat, pe 2 aprilie, că a avut loc avut loc prima ședință a Comitetului Interministerial în vederea finalizării procesului de candidatură a orașului București pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029.

UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012, formația Atletico Madrid câștigând atunci trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.