Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer

Alegerile alimentare nu influențează doar sănătatea inimii sau riscul de diabet de tip 2, ci pot contribui și la prevenirea cancerului. Totuși, medicii oncologi atrag atenția că nu doar ce mâncăm contează, ci și modul în care gătim alimentele. Gătitul la air fryer este considerat o variantă mai sănătoasă decât prăjirea în ulei, însă nici această metodă nu este lipsită complet de riscuri.

Specialiștii avertizează că una dintre cele mai frecvente greșeli când folosim air fryer este gătirea excesivă a alimentelor, până devin foarte crocante sau chiar arse.

Potrivit medicilor, alimentele gătite prea mult pot duce la formarea unor compuși chimici precum acrilamida, aminele heterociclice (HCA) și hidrocarburile policiclice aromatice (PAH). Studiile de laborator au arătat că aceste substanțe pot provoca leziuni la nivelul ADN-ului și pot crește riscul de cancer în cazul expunerii pe termen lung.

Deși cercetările sunt încă în desfășurare, există dovezi mai clare privind legătura dintre acești compuși și anumite tipuri de cancer, precum cel colorectal, de sân, de prostată sau pancreatic. Riscul este mai ridicat în cazul proteinelor de origine animală gătite excesiv, cum ar fi carnea roșie, puiul sau peștele.

„La nivel celular, mecanismele prin care HCA-urile, PAH-urile, acrilamida, produsele finale ale glicării avansate (AGE) și alți compuși formați provoacă leziuni sunt încă în curs de cercetare activă. Ceea ce se știe este că aceștia pot interfera biochimic cu căile enzimatice, pot duce la formarea de metaboliți nocivi, pot intensifica reacțiile inflamatorii și pot provoca leziuni ale ADN-ului care duc la mutații”, afirmă dr. Adeel Khan, medic masterand în sănătate publică și în științe, hematolog/oncolog și epidemiolog la Centrul Medical Southwestern al Universității din Texas, citat de Parade.com.

Nu este motiv de panică

Medicii subliniază însă că nu trebuie să existe panică în cazul expunerilor ocazionale. Riscul de cancer este influențat în principal de obiceiurile pe termen lung, nu de episoade izolate.

Recomandarea specialiștilor este evitarea arderii frecvente a alimentelor și orientarea către metode de gătit mai blânde.

Cum îți dai seama că mâncarea este prea gătită

Alimentele preparate corect au o culoare aurie sau brună, rezultat al reacției Maillard, care oferă gust și aromă plăcută. În schimb, zonele negre, arse sau cu aspect de cenușă indică un nivel periculos de gătire.

De asemenea, mirosul înțepător și gustul amar sunt semnale de avertizare. Aceste caracteristici indică formarea unor compuși care pot fi nocivi pentru sănătate.

Alternative mai sigure de gătit

Pentru a reduce riscurile, medicii recomandă metode precum gătirea înăbușită (braising), tocănițele, prepararea la abur, gătirea sous-vide, urmată de o rumenire ușoară.

Concluzia specialiștilor spune că nu este nevoie de schimbări drastice peste noapte, ci de ajustări treptate. Evitarea alimentelor arse și adoptarea unor metode de gătit mai blânde pot contribui, în timp, la reducerea riscului de cancer.