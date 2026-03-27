Cel mai sănătos mic dejun: alimentul pe care medicii îl recomandă în fiecare dimineață

Ceea ce mănânci dimineața poate părea o alegere minoră, dar influențează întreaga zi: un mic dejun echilibrat oferă energie și sațietate, în timp ce un mic dejun sărac poate provoca oboseală, dureri de cap sau senzația de foame înainte de prânz.

Medicii, care au adesea programe extrem de încărcate, au dezvăluit ce mănâncă cel mai des pentru a-și menține energia și sănătatea pe parcursul zilei. Cel mai popular aliment printre experți este ovăzul, bogat în fibre solubile precum beta-glucanul. „Această fibră ajută digestia și previne constipația”, explică Dr. Wendy Ho, gastroenterolog în Los Angeles, citat de publicația Today.

Fulgii de ovăz pot fi preparați rapid și sunt foarte versatili. Medicii îi completează cu semințe de chia, semințe de dovleac, nuci și fructe proaspete sau uscate, pentru un mic dejun sățios, bogat în vitamine, minerale, proteine și grăsimi sănătoase.

„Încerc să includ cât mai multe fibre, grăsimi bune și fitonutrienți din fructe, pentru a-mi începe ziua plină de energie”, spune Dr. Jennifer McQuade, medic oncolog în Texas. Ovăzul poate fi preparat cu lapte sau alternative vegetale, iar Dr. Susan Cheng, cardiolog la Smidt Heart Institute din Los Angeles, recomandă laptele vegetal pentru a reduce grăsimile saturate.

Un alt avantaj al acestui tip de mic dejun este că ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei pe parcursul dimineții, evitând astfel senzațiile bruște de foame sau lipsă de energie. Specialiștii subliniază că combinația dintre fibre, proteine și grăsimi sănătoase contribuie la o digestie mai lentă și la o eliberare treptată a energiei, ceea ce se traduce printr-o stare generală de bine și o capacitate mai bună de concentrare.

În plus, includerea zilnică a ovăzului în alimentație poate avea beneficii pe termen lung pentru sănătate, în special pentru inimă și sistemul digestiv. Consumat în mod regulat, acesta poate contribui la reducerea colesterolului și la menținerea unei flore intestinale echilibrate. Medicii recomandă însă evitarea variantelor procesate sau îndulcite excesiv și alegerea unor combinații cât mai simple și naturale.

Ovăzul este și foarte versatil: poți adăuga unt de arahide, felii de fructe de sezon sau alte toppinguri preferate, astfel încât să nu te plictisești.

Dacă ovăzul nu este pe gustul tău, medicii recomandă și alte variante sănătoase de mic dejun: iaurt cu fructe și semințe, pâine integrală cu avocado sau unt de arahide, sau smoothie-uri cu fructe, legume și semințe. Toate aceste opțiuni combină fibre, proteine și grăsimi sănătoase, oferind sațietate fără creșteri bruște ale glicemiei și un început de zi nutritiv și plin de energie.