Pudrele proteice, risc pentru sănătate: ce arată rezultatele unei investigații

O investigație realizată de asociația americană a consumatorilor Consumer Reports arată că o mare parte dintre pudrele proteice vândute în Statele Unite conțin cantități periculoase de plumb. Nivelurile detectate sunt mai ridicate decât în anii trecuți, iar unele produse ar trebui evitate complet, avertizează experții.

Potrivit anchetei publicate marți de Consumer Reports și citate de Agerpres, dintre cele 23 de pudre proteice testate, peste două treimi conțineau o cantitate de plumb mai mare decât limita considerată sigură pentru o zi – adică 0,5 micrograme pe porție.

În plus, „nivelurile medii de plumb din aceste produse par să se fi agravat faţă de anii precedenţi”, se arată în raport. Două dintre produsele analizate au prezentat concentrații atât de ridicate, încât organizația recomandă consumatorilor să nu le folosească deloc.

Avertismentul cercetătorilor

„Descurajăm utilizarea zilnică a majorităţii pudrelor proteice, deoarece multe conţin niveluri ridicate de metale grele şi niciuna nu este necesară pentru a vă atinge obiectivele în materie de proteine”, a declarat Tunde Akinleye, cercetătorul responsabil de investigație din cadrul Consumer Reports.

El a subliniat că, deși aceste produse sunt populare în rândul persoanelor preocupate de fitness sau de menținerea unei diete echilibrate, riscurile asociate contaminării cu plumb nu trebuie ignorate.

Popularitatea proteinelor, în creștere

În ultimii ani, alimentele și suplimentele bogate în proteine au câștigat teren atât în SUA, cât și în Europa. Motivele sunt variate: proteinele sporesc senzația de sațietate, contribuie la controlul greutății și susțin creșterea masei musculare, mai ales în rândul sportivilor.

Cu toate acestea, unii specialiști avertizează că mulți americani consumă deja suficiente proteine din alimentația obișnuită. „Nu este nevoie să adăugăm grame suplimentare prin pudre costisitoare, băuturi sau alimente procesate îmbogățite cu proteine”, avertizează experții citați.

Rezultatele anchetei Consumer Reports readuc în atenție nevoia de reglementare mai strictă a suplimentelor alimentare. Deși promovate ca produse sigure și benefice pentru sănătate, unele pudre proteice pot ascunde riscuri serioase, iar specialiștii recomandă prudență și informare atentă înainte de consum.