 Soluţia „patriotică” a Coreei de Nord împotriva caniculei: supa din carne de câine | adevarul.ro
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Soluţia „patriotică” a Coreei de Nord împotriva caniculei: supa din carne de câine

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În plină caniculă, Coreea de Nord le recomandă cetățenilor mai multe alimente-remediu, printre care și tradiționalul „dangogi guk”, supa din carne de câine.

Supa din carne de câine, recomandată ca remediu împotriva caniculei. FOTO: GettyImages
Supa din carne de câine, recomandată ca remediu împotriva caniculei. FOTO: GettyImages

Pe fondul temperaturilor ridicate care afectează Peninsula Coreeană, Coreea de Nord a readus în atenție unul dintre cele mai controversate preparate tradiționale ale sale, „dangogi guk”. Presa de stat de la Phenian le recomandă cetățenilor să consume, printre alte alimente, supa din carne de câine, prezentată de regim drept un preparat nutritiv care ajută organismul să facă față căldurii și chiar drept o alegere „patriotică”, potrivit South China Morning Post.

Recomandarea a apărut în ziarul Rodong Sinmun, publicația Partidului Muncitorilor din Coreea, care a publicat o serie de sfaturi pentru perioada de caniculă. Articolul include recomandări privind protejarea sănătății în zilele cu temperaturi extreme și avertizează că bolile cardiovasculare, diabetul și hipertiroidismul se pot agrava din cauza epuizării provocate de căldură și a insolației.

Pe lista alimentelor recomandate apar produse obișnuite pentru zilele fierbinți, precum pepenele verde, fasolea mung și castraveții, dar și preparate considerate mai hrănitoare, printre care supa din carne de câine, cunoscută în Coreea de Nord sub numele de dangogi guk, dar și terciul de pește sau terciul din fasole roșie.

„Dangogi” se traduce drept „carne dulce”, iar preparatul este promovat de autoritățile nord-coreene de zeci de ani ca un aliment tradițional despre care se spune că oferă energie în perioadele de epuizare provocate de căldură. Totuși, pentru mulți cetățeni nord-coreeni, acesta rămâne un aliment scump și greu accesibil.

„Dangogi este popular în Nord, dar este un aliment scump”, a declarat Ri Chol, fost diplomat nord-coreean, pentru publicația This Week in Asia.

„Este consumat în principal în zilele toride de vară, pentru a ajuta organismul să facă față epuizării cauzate de căldură”, a mai spus acesta.

Phenianul a investit de-a lungul timpului în promovarea acestui preparat, inclusiv prin restaurante specializate și concursuri culinare organizate anual, încercând să transforme supa din carne de câine într-un simbol gastronomic național și să o prezinte ca parte a tradiției locale.

Recomandarea vine într-un moment în care Coreea de Nord traversează o perioadă de căldură extremă. Din 27 iulie, țara a înregistrat o serie de nopți tropicale, cu temperaturi care nu au coborât sub 25 de grade Celsius. Autoritățile meteorologice au emis avertizări de caniculă pentru mai multe regiuni, unde temperaturile maxime sunt prognozate să ajungă între 33 și 35 de grade Celsius, iar în unele zone chiar între 35 și 40 de grade Celsius.

 În Coreea de Sud, carnea de câine a fost interzisă

Situația este diferită în Coreea de Sud, unde consumul de carne de câine a intrat într-un proces de eliminare. În 2024, Seulul a adoptat o lege care interzice creșterea, sacrificarea, distribuirea și vânzarea câinilor pentru consum uman.

Perioada de tranziție se va încheia în februarie 2027, iar încălcarea prevederilor legii poate fi sancționată cu până la trei ani de închisoare sau amenzi de până la 30 de milioane de woni sud-coreeni.

În altă ordine de idei, și Coreea de Sud se confruntă cu un val sever de căldură. Temperaturile au depășit recent 40 de grade Celsius în unele zone, iar meteorologii avertizează că apropierea taifunului Dolphin nu va aduce neapărat o răcorire. Specialiștii spun că fenomenul ar putea menține temperaturile ridicate, deoarece furtuna este blocată de două zone extinse de presiune ridicată care înconjoară Peninsula Coreeană.

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