Cel mai bună loc pentru care merită să-ți părăsești țara natală se află în Europa. Ce criterii au fost analizate pentru relocare în 2026

O țară europeană ocupă primul loc într-un clasament mondial al celor mai bune destinații pentru relocare în 2026. Topul, realizat de Rumavi Global Relocation Index, a analizat 192 de țări pe baza unor criterii precum costul vieții, siguranța, calitatea vieții și oportunitățile economice.

Rumavi Global Relocation Index este publicat anual la finalul celui de-al doilea trimestru și evaluează țările pe baza a 24 de indicatori, împărțiți în patru categorii principale: finanțe și fiscalitate, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități

Potrivit clasamentului, Estonia ocupă prima poziție la nivel mondial, datorită infrastructurii bancare, oportunităților de afaceri și drepturilor de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării.

Acest clasament utilizează date provenite din mai multe surse și evaluări realizate de experți.

Pentru analiza accesibilității costurilor au fost folosite datele Băncii Mondiale privind paritatea puterii de cumpărare, precum și studiul privind costul vieții realizat de Mercer.

În ceea ce privește stabilitatea politică, evaluarea s-a bazat pe Indicele Global al Păcii 2025 și pe indicatorul privind eficiența guvernării al Băncii Mondiale, fiecare având o pondere de 50%.

Fiecare indicator poate primi un punctaj maxim de 100 de puncte. Estonia a obținut rezultate foarte ridicate la mai multe capitole: 99 de puncte pentru sistemul monetar și bancar, 96 pentru oportunitățile de afaceri, 82 pentru accesibilitatea locuințelor, 86 pentru spațiile verzi și 77 pentru siguranța pe străzi.

Totuși, țara a înregistrat un scor foarte scăzut la capitolul confort climatic. Estonia a primit doar 20 de puncte din 100 din cauza iernilor reci și întunecate.

Pe lângă Estonia, alte patru țări europene se regăsesc în primele zece poziții ale clasamentului global. Pe locul patru se află Portugalia, care s-a remarcat prin sistemul monetar și bancar, drepturile de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni și riscul redus de conflict.

La capitolul impozit pe venit, însă, țara a obținut doar 48 de puncte.

Lituania se află pe poziția a șasea, fiind apreciată pentru spațiile verzi și infrastructura monetară și bancară. Topul european este completat de Cehia, aflată pe locul nouă, și Malta, care ocupă poziția a zecea.

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