 Dominic Fritz rămâne primar la Timișoara, dar e penalizat cu 10% din indemnizație. Anunţul prefectului de Timiş şi reacţia liderului USR | adevarul.ro
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Dominic Fritz rămâne primar la Timișoara, dar e penalizat cu 10% din indemnizație. Anunţul prefectului de Timiş şi reacţia liderului USR

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Deși o decizie definitivă a instanței a menținut raportul ANI prin care Dominic Fritz a fost declarat incompatibil, primarul Timișoarei nu își pierde mandatul.

Dominic Fritz rămâne primar la Timişoara. FOTO: Inquam/Octav Gana
Dominic Fritz rămâne primar la Timişoara. FOTO: Inquam/Octav Gana

Mandatul lui Dominic Fritz rămâne, pentru moment, neatins, chiar dacă Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei împotriva raportului Agenției Naționale de Integritate (ANI), care l-a declarat incompatibil.

În locul unei decizii privind încetarea mandatului, prefectul de Timiș spune că a dispus diminuarea cu 10% a indemnizației de primar în cazul liderului USR Dominic Fritz.

Discuţiile privind acest subiect continuă, după ce Înalta Curte a pronunțat hotărârea definitivă în data de 18 iunie, iar de atunci mai mulți lideri politici i-au cerut insistent lui Dominic Fritz să demisioneze din funcția de primar, însă acesta a anunțat că nu intenționează să renunțe la mandat.

În aceste condiții, atenția s-a mutat asupra Instituției Prefectului, autoritatea care poate emite ordinul de încetare a mandatului unui primar, în situațiile prevăzute de lege.

Într-o intervenţie la Antena 3, Paul Finta, prefectul de Timiș a declarat marţi, 4 august, că a decis să aplice o sancțiune constând în diminuarea cu 10% a indemnizației lui Dominic Fritz, fără a dispune încetarea mandatului, aşa cum a procedat şi în alte cazuri similare, dând ca exemplu situaţia primarului din Reşiţa.

Vă reamintim că Paul Finta a preluat funcția de prefect al județului Timiș în iunie 2026, numirea sa fiind susţinută de USR.

Ce spune Dominic Fritz

Liderul USR Dominic Fritz a publicat pe Facebook o primă reacţie după ce a aflat ce sancţiune a primit.

„«Stai în banca ta, sunt oameni mai mari ca tine la București» e cea mai celebră amenințare pe care am primit-o ca primar (când am demolat gardul ilegal la str. Cezar). Au mai fost multe altele, mai mult sau mai puțin voalate, prin terți sau directe.

Azi am primit sancțiunea oficială pentru «conflictul de interese» din 2020 constatat de ANI. Prefectura Timiș a emis ordinul prin care mi se taie 10% din salariu pentru următoarele 6 luni. Așa spune legea.

Iau act de această sancțiune cu capul sus. Dreptul și dreptatea nu sunt întotdeauna același lucru. Fapta imputată este că am supus la vot în Consiliul Local un PUZ care a fost elaborat în întregime înainte să ajung primar.

Dacă nu m-ar fi pus, cu nume și prenume, pe lista neagră a dușmanilor justiției (apropo de amenințări), poate aș fi putut să cred că am avut parte de un proces echitabil, dincolo de o mulțime de ciudățenii procedurale. Dar prea evidentă a devenit campania dusă de PSD, care controlează ANI și o parte din justiție, împotriva votului timișorenilor pentru primar.

Au mințit săptămâni întregi că sancțiunea prevăzută de lege pentru cazul meu ar fi încetarea mandatului, deși în 2023 prefectul PSD de Timiș l-a sancționat pe primarul PSD din Recaș găsit în conflict de interese exact cu diminuarea indemnizației pe care am primit-o și eu azi.

Acum vor să schimbe legea și să introducă sancțiunea despre care au mințit că ar exista deja. Vor să le transmită timișorenilor că degeaba au votat.

Amenințarea nu mi se mai adresează mie.

Amenințarea, nevoalată, se adresează tuturor cetățenilor care nu apleacă capul: Dacă PSD își dorește, împreună cu AUR, poate să înceteze mandatul primarului chiar în orașul libertății. Deși e vădit neconstituțional (Art. 15: ”Legea dispune numai pentru viitor”).

Mesajul lor e clar. Clar să fie și al meu:

Nu voi ceda. Nu voi abandona nici Timișoara, nici lupta pentru o Românie dreaptă. Nu duc lupta asta pentru mine, ci pentru cei care și-au pus încrederea și speranța în schimbările pe care reușim să le facem în Timișoara și în țară.

Și știu alături de mine mii și mii de timișoreni, de colegi din USR și nu numai, de cetățeni simpli care s-au săturat de prădarea țării și de lupul PSD care ne explică cum e paznic la oi.

Vă mulțumesc pentru încurajări și susținere. Vă promit că vom câștiga această luptă, indiferent cât de jos vor coborî”, a scris el.

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