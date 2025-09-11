Video Rei-ho, secretul străvechi al samurailor: 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă

O practică japoneză străveche, inspirată din ritualurile samurailor, promite să întărească semnificativ picioarele, chiar și ale persoanelor de peste 40 de ani — în doar 5 minute de exerciții pe zi. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku din Japonia au descoperit că cei care au practicat exercițiile Rei-ho și-au crescut forța picioarelor cu peste 25% în trei luni.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierderea forței musculare – fenomen numit sarcopenie – crește riscul de căderi și accidentări, punând în pericol capacitatea de a ne descurca singuri în viața de zi cu zi. Deși antrenamentele de forță sunt recomandate la orice vârstă, mulți uităm să acordăm atenție picioarelor, esențiale pentru mers, urcat scări sau activități cotidiene.

Tehnica Rei-ho nu necesită echipament special și se bazează pe poziția tradițională seiza – îngenuncherea pe covorașe tatami, cu picioarele sub corp. Practicată de samurai pentru audiențe sau întâlniri și în viața de zi cu zi, această metodă întărește genunchii, gambele și coapsele.

Deși astăzi covorașele tatami și toaletele ghemuite au fost înlocuite de scaune și toalete în stil occidental, beneficiile exercițiilor rămân relevante și accesibile oricui. Urmărește mai departe pentru a descoperi cum să practici Rei-ho corect, ce exerciții sunt incluse și ce rezultate reale au obținut participanții la studiu.

Studiu japonez confirmă: 5 minute de Rei-ho cresc forța picioarelor

Rei-ho, parte din patrimoniul cultural japonez, redă corpului o legătură uitată odată cu modernizarea. Practica se bazează pe mișcări lente, deliberate și echilibrate, menite să confere grație și eleganță gesturilor simple de zi cu zi — ridicatul în picioare, așezatul sau mersul. Tradiția i-a atribuit dintotdeauna beneficii pentru sănătate, dar acestea nu fuseseră confirmate științific până de curând.

O echipă condusă de profesorul Ryoichi Nagatomi a realizat un studiu randomizat, controlat, pentru a evalua efectele unei rutine de antrenament Rei-ho.

În cadrul cercetării, 34 de adulți sănătoși, cu vârste peste 20 de ani și fără experiență în Rei-ho, au fost împărțiți în două grupuri: unul de control, care și-a continuat activitățile obișnuite, și unul experimental, instruit să practice zilnic timp de 5 minute între 20 și 22 de genuflexiuni controlate și exerciții de tip sit-to-stand (ridicare și așezare pe scaun). Participanții din grupul experimental au urmat rutina cel puțin patru zile pe săptămână, pe durata a trei luni.

Rezultate remarcabile: picioare mai puternice cu 25% în doar 3 luni

Rezultatele, publicate în Jurnalul de Medicină Experimentală Tohoku, au fost remarcabile: la finalul perioadei, cei care au practicat Rei-ho au înregistrat o creștere medie de 25,9% a forței de extensie a genunchiului, comparativ cu doar 2,5% în grupul de control.

„Forța de extensie a genunchiului, esențială pentru a ne ridica în picioare, reprezintă un indicator cheie al mobilității și al capacității de a desfășura activitățile zilnice”, explică Ayaka Ogasawara, autoarea principală a studiului.

Deși participanții la cercetare nu erau persoane vârstnice, specialiștii cred că tocmai seniorii ar putea beneficia cel mai mult de pe urma acestei practici. „Rezultatele sugerează că Rei-ho poate ajuta adulții mai în vârstă să-și păstreze independența și vitalitatea”, adaugă Ogasawara.

Rutina samurailor previne pierderea forței musculare și menține mobilitatea

Autorii subliniază că Rei-ho nu este doar un element de patrimoniu cultural japonez, ci și o metodă practică și eficientă de a menține forma fizică. Pentru că se bazează pe simpla modificare a felului în care realizăm gesturile de zi cu zi, această practică poate fi integrată cu ușurință în rutina modernă, fără echipamente speciale și fără a necesita sesiuni lungi de antrenament.

Sarcopenia și fragilitatea: pericolele declinului muscular

„În ultimii ani, declinul forței musculare și al condiției fizice a devenit o problemă majoră de sănătate publică. Forța musculară scade în mod natural odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce favorizează afecțiuni precum sarcopenia și fragilitatea. Această tendință este agravată de stilul de viață sedentar, tot mai răspândit. Este important de menționat că pierderea forței este mai pronunțată la nivelul membrelor inferioare decât la cel al membrelor superioare”, notează autorii studiului.

Ei atrag atenția și asupra riscurilor reale: în timp ce un tânăr se poate ridica ușor după o căzătură, pentru o persoană în vârstă incidentul poate provoca răni grave sau chiar pune viața în pericol. Din acest motiv, intervențiile timpurii menite să prevină slăbirea musculară sunt esențiale pentru menținerea mobilității și a independenței la vârste înaintate.

Exercițiul Rei-ho: mișcări lente, fără echipament, pentru picioare puternice

Este important de subliniat că rutina de exerciții folosită în cadrul cercetării se bazează exclusiv pe greutatea proprie a corpului. Secretul constă în mișcările lente și deliberate, ceea ce reduce semnificativ riscul de accidentare și evită efectele secundare frecvent asociate altor tipuri de exerciții, precum creșterea tensiunii arteriale.

De asemenea, deși numărul participanților a fost relativ redus, iar aceștia au realizat exercițiile fără supraveghere directă, rezultatele obținute sunt susținute și de alte studii, inclusiv pe persoane vârstnice.

Nu este prima oară când abordările tradiționale de sănătate și mișcare se dovedesc a fi benefice. Poate că merită să le privim cu mai multă atenție în lumea modernă, unde ritmul accelerat și obsesia pentru viitor ne fac adesea să ignorăm soluțiile simple din trecut.

„Este valoros ca cei din afara Japoniei care doresc să încerce Rei-ho să poată experimenta un aspect unic al tradiției japoneze antice, pe lângă beneficiile evidente pentru sănătate”, subliniază profesorul Akira Sato.

În concluzie, tehnica japoneză Rei-ho, „nouă și totodată veche”, reprezintă o soluție simplă și ușor de integrat în viața de zi cu zi. Practicată zilnic, ajută la menținerea forței picioarelor, susține mobilitatea pe termen lung și reduce riscul de căderi și accidentări, indiferent de vârstă.