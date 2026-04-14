Regula de aur din Japonia care te ajută să slăbești natural fără dietă și fără efort. Cum funcționează „80% sătul”

O practică alimentară veche de sute de ani din Japonia revine în atenția specialiștilor în nutriție. Este vorba despre „hara hachi bu”, regula care spune să te oprești din mâncat atunci când ești sătul în proporție de aproximativ 80%. Experții susțin că acest obicei simplu ar putea contribui la un IMC mai mic și la prevenirea supraalimentării.

Principiul, originar din cultura alimentară japoneză, este asociat în special cu regiunea Okinawa din Japan, o zonă cunoscută pentru numărul mare de persoane care ating vârste înaintate și pentru rate reduse ale obezității.

Tradus aproximativ, „hara hachi bu” înseamnă „mănâncă până ești 80% sătul”. Nu este o dietă în sens clasic, ci mai degrabă un obicei alimentar bazat pe moderație și atenție la semnalele corpului, potrivit shefinds.

Cum funcționează regula de 80%

Specialiștii explică faptul că diferența dintre senzația de „sătul” și cea de „prea plin” poate însemna, în timp, un surplus caloric semnificativ.

Problema apare, spun nutriționiștii, atunci când oamenii mănâncă prea repede. Creierul are nevoie de timp pentru a transmite semnalele de sațietate, iar în lipsa acestei pauze naturale, consumul de alimente depășește frecvent necesarul real al organismului.

Prin oprirea mesei mai devreme și prin încetinirea ritmului de alimentație, corpul are timp să „recunoască” senzația de sațietate.

Medicii și experții în nutriție susțin că principalul beneficiu al acestei practici este reducerea naturală a aportului caloric, fără restricții drastice sau diete complicate.

În loc să impună interdicții alimentare, regula de 80% acționează prin autocontrol și conștientizare, ceea ce o face mai ușor de menținut pe termen lung.

Astfel, persoanele care adoptă acest obicei tind să evite episoadele de supraalimentare, unul dintre principalii factori asociați cu creșterea în greutate.

Mâncatul conștient, element-cheie

Un alt aspect important este ritmul mesei. Mâncatul lent, fără distrageri, ajută la o mai bună percepție a semnalelor de foame și sațietate.

Nutriționiștii recomandă: mestecarea lentă a alimentelor; pauze în timpul mesei pentru evaluarea senzației de foame: evitarea mâncatului în grabă sau în fața ecranelor și oprirea mesei înainte de senzația de „plin”.

Observațiile făcute în rândul populațiilor care adoptă acest stil de alimentație arată un indice de masă corporală (IMC) mai scăzut și o incidență redusă a obezității.

Specialiștii atrag însă atenția că nu este vorba despre o metodă miraculoasă de slăbire, ci despre un obicei alimentar care ajută la prevenirea supraalimentării cronice.

„Hara hachi bu” este privit de experți ca o alternativă simplă la dietele restrictive moderne.

În esență, regula nu spune să mănânci mai puțin, ci să știi când ai mâncat suficient.