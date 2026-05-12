Video FCSB a intrat în vacanță, deși mai are de jucat barajele pentru Europa. Echipa n-are antrenor și nici chef de fotbal

FCSB a fost ținută în șah de Unirea Slobozia (0-0), luni seară, în play-out-ul Superligii de fotbal.

Meciul a avut loc pe stadionul Steaua, într-o partidă din etapa a opta a fazei play-out a Superligii de fotbal.

FCSB a avut o ocazie bună de gol în prima repriză, prin Octavian Popescu, al cărui șut a fost deviat de Florinel Ibrian, dar portarul Robert Popa a avut un reflex salvator.

În min. 44, portarul Matei Popa s-a ciocnit de coechipierul Joao Paulo, faza a continuat și oaspeții au trimis de două ori mingea în bară, după care au înscris, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

FCSB și-a creat mai multe ocazii în repriza secundă, prin Florin Tănase (57), Joao Paulo (89), Darius Olaru (90+4, 90+5 - bară). Unirea a fost aproape de gol prin Nicolae Carnat (69), al cărui șut a fost respins de Ștefan Târnovanu.

În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile, Unirea câștigând cu 1-0 la București, iar FCSB cu 2-0 în retur.

FCSB nu are antrenor principal și îl vrea pe Elias Charalambous pentru meciurile de baraj. Cu 37 de puncte, FCSB ese prima în play-out.