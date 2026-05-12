search
Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ofensiva armatei ruse a încetinit la un nivel critic: va dura 30 de ani pentru a cuceri Donbasul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Deși Kremlinul continuă să transmită Occidentului mesajul unei victorii inevitabile, realitatea de pe front indică o cu totul altă imagine. Ritmul extrem de lent al înaintării armatei ruse sugerează o criză profundă de strategie militară, iar în actualele condiții Moscova ar avea nevoie de peste trei decenii pentru a ocupa integral regiunile Donețk și Lugansk, relatează The New York Times.

Rușii incearcă de ptru ani să cucerească Donbasul/FOTO:Profimedia
Rușii incearcă de ptru ani să cucerească Donbasul/FOTO:Profimedia

Controlul total asupra Donbasului rămâne una dintre principalele condiții impuse de Rusia pentru acceptarea unui armistițiu.

„Zona gri” care blochează ofensiva

Potrivit publicației americane, armata rusă nu a găsit încă o soluție eficientă pentru ofensiva într-un război dominat de drone. Tacticile clasice, bazate pe atacuri masive cu blindate și infanterie, și-au pierdut eficiența, iar conflictul s-a transformat într-o confruntare tehnologică.

În aceste condiții, pe front au apărut tot mai multe „zone gri” — teritorii în care ambele armate sunt prezente, dar fără control deplin din partea vreuneia dintre ele.

Pentru a evita pierderile provocate de dronele FPV ucrainene, rușii și-au modificat tacticile:

-folosesc grupuri foarte mici de infanterie, uneori formate din doar doi militari;

-păstrează distanțe mari între soldați pentru a evita loviturile simultane;

-utilizează motociclete în locul tehnicii grele, în special pe vreme uscată, pentru a crește mobilitatea.

Probleme tehnologice și haos logistic

În pofida formării unei unități de elită pentru operarea dronelor — „Rubikon” — armata rusă se confruntă cu dificultăți serioase.

Pierderea accesului la internetul prin satelit Starlink, folosit anterior pentru coordonarea dronelor, a afectat semnificativ capacitatea de comunicare și sincronizare a operațiunilor.

În paralel, restricțiile impuse chiar de Kremlin asupra aplicației Telegram, principalul canal de comunicare al militarilor ruși de pe front, au amplificat haosul logistic și problemele de coordonare.

Costurile uriașe ale unui avans lent

Blocajul de pe front vine cu pierderi extrem de mari pentru Rusia. Investigațiile realizate de publicațiile independente Mediazona și Meduza estimează că până la sfârșitul anului trecut aproximativ 352.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina.

Potrivit surselor citate, cifra este de șase ori mai mare decât numărul militarilor americani morți în întregul război din Vietnam.

În același timp, consecințele economice și sociale devin tot mai vizibile în Rusia:

-popularitatea lui Vladimir Putin a scăzut la cel mai redus nivel de la începutul invaziei pe scară largă;

-cheltuielile militare pun o presiune tot mai mare asupra economiei;

-restricțiile privind internetul mobil, introduse pentru a limita atacurile dronelor ucrainene, provoacă nemulțumiri în rândul populației;

-campania de recrutare pentru contractori militari, planificată pentru începutul anului 2026, a eșuat, readucând în discuție riscul unei noi mobilizări.

Strategia Ucrainei: uzura continuă a adversarului

În ciuda deficitului de personal și a problemelor interne, armata ucraineană continuă strategia de epuizare a forțelor ruse.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că obiectivul Kievului este creșterea pierderilor lunare ale Rusiei la aproximativ 50.000 de oameni. În prezent, estimările indică pierderi de circa 35.000 de militari ruși pe lună.

Autoritățile ucrainene consideră că o asemenea presiune ar putea transforma războiul într-un cost „inacceptabil” pentru Moscova și ar putea forța Kremlinul să accepte o pace în condiții echitabile.

Ucraina a folosit în premieră rachete britanice Storm Shadow pe teritoriul Rusiei

Frontul rămâne tensionat

Odată cu venirea primăverii și apariția vegetației dense, condițiile de pe câmpul de luptă permit deplasări mai bine camuflate ale trupelor ruse.

În acest context, armata ucraineană se așteaptă la intensificarea presiunii pe direcțiile Pokrovsk și Ceasiv Iar, unde linia frontului a rămas aproape neschimbată de mai multe luni.

În paralel, fortificațiile defensive construite de Ucraina încă dinaintea invaziei la scară largă continuă să joace un rol esențial. Sistemele defensive au fost adaptate constant la schimbările de tactică ale armatei ruse, combinând structurile clasice de apărare cu tehnologii moderne anti-dronă și bariere defensive complexe.

Volodimir Zelenski afirmă că Vladimir Putin este „pregătit pentru negocieri reale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele Kievului l-au „împins” pe Vladimir Putin spre masa negocierilor, deși confruntările violente continuă pe linia frontului. În timp ce diplomația face pași discreți, se pregătește un schimb istoric de prizonieri sub medierea Statelor Unite.

Un „format concret” pentru pace

Într-un discurs rostit pe 10 mai, președintele Zelenski a susținut că liderul de la Kremlin și-a semnalat disponibilitatea pentru un dialog autentic. „L-am împins puțin,” a declarat Zelenski, subliniind că Ucraina este pregătită de mult timp pentru această etapă. „Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea într-un mod fiabil.”

Luminița de la capătul tunelului pâlpâie în Ucraina. Expert în spațiul ex-sovietic: „Rusia e încă un pericol pentru România, dar e mai slabă ca oricând”

Declarațiile vin la scurt timp după parada de Ziua Victoriei de la Moscova, unde Vladimir Putin a afirmat că războiul „se îndreaptă spre final”, fără a oferi însă un calendar precis.

Tensiuni privind locația summitului

Deși ambele părți vorbesc despre negocieri, rămân divergențe majore legate de logistică:

Poziția Moscovei: Kremlinul s-a oferit să găzduiască întâlnirea, susținând că interesul Kievului pentru discuții a fost transmis prin intermediul premierului slovac Robert Fico.

Poziția Kievului: Administrația prezidențială a respins categoric Moscova ca locație. Consilierul Serhiy Leshchenko a calificat discuțiile în capitala Rusiei drept „imposibile”, Zelenski optând pentru un teritoriu neutru.

Această deschidere diplomatică are loc pe fondul eforturilor echipei președintelui Donald Trump de a resuscita un cadru de pace mediat de SUA.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
digi24.ro
image
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
stirileprotv.ro
image
Cel care a filmat „întâmplător” aplauzele lui Bolojan este abonat la banii publici din Oradea. Nelipsit din contractele cu primăria și cu instituțiile din subordine. Gândul dezvăluie “regia aplauzelor”
gandul.ro
image
Crește din nou mortalitatea infantilă în România. Investițiile în sănătate sunt în continuare scăzute
mediafax.ro
image
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
libertatea.ro
image
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve
digi24.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea
digisport.ro
image
Celebra mănușă albă purtată de Michael Jackson pe scenă a fost scoasă la licitație. Cu cât se vinde
click.ro
image
O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
antena3.ro
image
Ce s-a întâmplat cu banii de pensie a milioane de români. Totul s-a petrecut în numai 5 ani
zf.ro
image
Un celebru producător de electrocasnice, prezent și la noi, dă afară 1.700 de angajați
observatornews.ro
image
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
cancan.ro
image
Care bănci au virat, deja, pensia și ajutorul de 500 de lei pe card? Care pensionari iau bani abia la ora 18?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
O nouă lovitură pentru românii cu rate și economii în lei. Erste avertizează: inflația explodează, recesiunea continuă
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu, propunere-șoc în fotbalul românesc după ce a văzut analiza lui Vassaras: „Să anunțe în maxim 20 de secunde”
fanatik.ro
image
Revenirea la monarhie, ”soluție” pentru unirea cu Moldova? ”Ce spune Nicu Ștefănuță e o prostie de sus până jos”, explică un istoric. Politolog: ”O teză periculoasă”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
digisport.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini ULUITOARE cu casa lui Fuego de lângă București. Stă într-o vilă cochetă între lac și pădure. E plină de opere de artă: Am desființat piscina din casă și am făcut dressing / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind cursul valutar! La cât a ajuns moneda euro
mediaflux.ro
image
Modelul Dacia va fi exclus din Programul Rabla 2026 » Ce alte modele nu vor mai fi disponibile
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Ce meserie simplă avea Regele Carol I înainte de a deveni suveran al României și ce origine avea de fapt
actualitate.net
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”
click.ro
image
Drama ascunsă a Ecaterinei Ladin. Actrița din „Las Fierbinți” a făcut mărturisiri dureroase
click.ro
image
Povestea tragică a lui Eduard Einstein, fiul lui Albert Einstein, un tânăr la fel de strălucit ca tatăl său
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
woman yawning office jpg
Luna în care te-ai născut spune cât de mult iubești să dormi
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
image
Plecat după 18 ani de la PRO TV, Radu Ciucă dezvăluie cum a ajuns să lucreze cu Denise Rifai. Unde s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Nu mă așteptam, dar a fost wow”

OK! Magazine

image
„Nu era nimic sexy la orgiile noastre!” Mărturii cutremurătoare din infernul în care au trăit cele mai frumoase femei

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul