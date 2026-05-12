Ofensiva armatei ruse a încetinit la un nivel critic: va dura 30 de ani pentru a cuceri Donbasul

Deși Kremlinul continuă să transmită Occidentului mesajul unei victorii inevitabile, realitatea de pe front indică o cu totul altă imagine. Ritmul extrem de lent al înaintării armatei ruse sugerează o criză profundă de strategie militară, iar în actualele condiții Moscova ar avea nevoie de peste trei decenii pentru a ocupa integral regiunile Donețk și Lugansk, relatează The New York Times.

Controlul total asupra Donbasului rămâne una dintre principalele condiții impuse de Rusia pentru acceptarea unui armistițiu.

„Zona gri” care blochează ofensiva

Potrivit publicației americane, armata rusă nu a găsit încă o soluție eficientă pentru ofensiva într-un război dominat de drone. Tacticile clasice, bazate pe atacuri masive cu blindate și infanterie, și-au pierdut eficiența, iar conflictul s-a transformat într-o confruntare tehnologică.

În aceste condiții, pe front au apărut tot mai multe „zone gri” — teritorii în care ambele armate sunt prezente, dar fără control deplin din partea vreuneia dintre ele.

Pentru a evita pierderile provocate de dronele FPV ucrainene, rușii și-au modificat tacticile:

-folosesc grupuri foarte mici de infanterie, uneori formate din doar doi militari;

-păstrează distanțe mari între soldați pentru a evita loviturile simultane;

-utilizează motociclete în locul tehnicii grele, în special pe vreme uscată, pentru a crește mobilitatea.

Probleme tehnologice și haos logistic

În pofida formării unei unități de elită pentru operarea dronelor — „Rubikon” — armata rusă se confruntă cu dificultăți serioase.

Pierderea accesului la internetul prin satelit Starlink, folosit anterior pentru coordonarea dronelor, a afectat semnificativ capacitatea de comunicare și sincronizare a operațiunilor.

În paralel, restricțiile impuse chiar de Kremlin asupra aplicației Telegram, principalul canal de comunicare al militarilor ruși de pe front, au amplificat haosul logistic și problemele de coordonare.

Costurile uriașe ale unui avans lent

Blocajul de pe front vine cu pierderi extrem de mari pentru Rusia. Investigațiile realizate de publicațiile independente Mediazona și Meduza estimează că până la sfârșitul anului trecut aproximativ 352.000 de militari ruși au fost uciși în Ucraina.

Potrivit surselor citate, cifra este de șase ori mai mare decât numărul militarilor americani morți în întregul război din Vietnam.

În același timp, consecințele economice și sociale devin tot mai vizibile în Rusia:

-popularitatea lui Vladimir Putin a scăzut la cel mai redus nivel de la începutul invaziei pe scară largă;

-cheltuielile militare pun o presiune tot mai mare asupra economiei;

-restricțiile privind internetul mobil, introduse pentru a limita atacurile dronelor ucrainene, provoacă nemulțumiri în rândul populației;

-campania de recrutare pentru contractori militari, planificată pentru începutul anului 2026, a eșuat, readucând în discuție riscul unei noi mobilizări.

Strategia Ucrainei: uzura continuă a adversarului

În ciuda deficitului de personal și a problemelor interne, armata ucraineană continuă strategia de epuizare a forțelor ruse.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a declarat că obiectivul Kievului este creșterea pierderilor lunare ale Rusiei la aproximativ 50.000 de oameni. În prezent, estimările indică pierderi de circa 35.000 de militari ruși pe lună.

Autoritățile ucrainene consideră că o asemenea presiune ar putea transforma războiul într-un cost „inacceptabil” pentru Moscova și ar putea forța Kremlinul să accepte o pace în condiții echitabile.

Frontul rămâne tensionat

Odată cu venirea primăverii și apariția vegetației dense, condițiile de pe câmpul de luptă permit deplasări mai bine camuflate ale trupelor ruse.

În acest context, armata ucraineană se așteaptă la intensificarea presiunii pe direcțiile Pokrovsk și Ceasiv Iar, unde linia frontului a rămas aproape neschimbată de mai multe luni.

În paralel, fortificațiile defensive construite de Ucraina încă dinaintea invaziei la scară largă continuă să joace un rol esențial. Sistemele defensive au fost adaptate constant la schimbările de tactică ale armatei ruse, combinând structurile clasice de apărare cu tehnologii moderne anti-dronă și bariere defensive complexe.

Volodimir Zelenski afirmă că Vladimir Putin este „pregătit pentru negocieri reale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele Kievului l-au „împins” pe Vladimir Putin spre masa negocierilor, deși confruntările violente continuă pe linia frontului. În timp ce diplomația face pași discreți, se pregătește un schimb istoric de prizonieri sub medierea Statelor Unite.

Un „format concret” pentru pace

Într-un discurs rostit pe 10 mai, președintele Zelenski a susținut că liderul de la Kremlin și-a semnalat disponibilitatea pentru un dialog autentic. „L-am împins puțin,” a declarat Zelenski, subliniind că Ucraina este pregătită de mult timp pentru această etapă. „Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea într-un mod fiabil.”

Declarațiile vin la scurt timp după parada de Ziua Victoriei de la Moscova, unde Vladimir Putin a afirmat că războiul „se îndreaptă spre final”, fără a oferi însă un calendar precis.

Tensiuni privind locația summitului

Deși ambele părți vorbesc despre negocieri, rămân divergențe majore legate de logistică:

Poziția Moscovei: Kremlinul s-a oferit să găzduiască întâlnirea, susținând că interesul Kievului pentru discuții a fost transmis prin intermediul premierului slovac Robert Fico.

Poziția Kievului: Administrația prezidențială a respins categoric Moscova ca locație. Consilierul Serhiy Leshchenko a calificat discuțiile în capitala Rusiei drept „imposibile”, Zelenski optând pentru un teritoriu neutru.

Această deschidere diplomatică are loc pe fondul eforturilor echipei președintelui Donald Trump de a resuscita un cadru de pace mediat de SUA.