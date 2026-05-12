Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Spania vrea o armată proprie a UE. „Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face SUA în continuare“

Spania a cerut crearea unei armate proprii a Uniunii Europene, argumentând că blocul comunitar nu se mai poate baza exclusiv pe NATO și pe garanțiile de securitate oferite de Statele Unite, scrie The Telegraph.

Soldați europeni/FOTO:Arhiva

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că Europa trebuie să își reducă dependența militară față de Washington, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre administrația președintelui american Donald Trump și aliații europeni.

„Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce vor face SUA în continuare. Cetățenii noștri merită mai mult”, a afirmat Albares într-un interviu acordat publicației Politico.

Șeful diplomației spaniole a spus că acesta este „momentul suveranității și independenței Europei” și a sugerat că inclusiv Statele Unite împing indirect Uniunea Europeană spre o autonomie strategică mai mare.

„Trebuie să fim liberi de dependență. Asta înseamnă să fim liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife comerciale sau despre amenințări militare”, a declarat oficialul spaniol.

Madridul, la cuțite cu Trump

Madridul se află în centrul disputei transatlantice dintre Donald Trump și mai multe state europene. Președintele american a amenințat Spania cu noi taxe comerciale după refuzul guvernului condus de Pedro Sánchez de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, nivel solicitat de Washington.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, că Statele Unite ar putea retrage trupe americane de la bazele militare din Spania sau chiar suspenda țara din NATO, după ce Madridul a refuzat să sprijine poziția americană în conflictul cu Iranul.

În acest context, José Manuel Albares consideră că Uniunea Europeană ar trebui să dezvolte propriul mecanism de apărare colectivă, similar Articolului 5 din tratatul NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor.

„Forța NATO constă în faptul că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă Articolul 5 funcționează cu adevărat. Exact acest efect de descurajare trebuie recreat și în Europa”, a spus ministrul spaniol.

Uniunea Europeană are deja o clauză de apărare reciprocă — Articolul 42.7 din Tratatul UE — care obligă statele membre să ofere sprijin unei țări atacate. Cu toate acestea, mulți oficiali europeni consideră că blocul comunitar nu dispune încă de capacitățile militare necesare pentru ca această prevedere să reprezinte o descurajare reală.

Ce spun alte state UE

Majoritatea liderilor europeni preferă, în prezent, consolidarea capacităților militare în interiorul structurilor NATO, și nu construirea unei alternative separate prin intermediul Uniunii Europene.

În acest sens, statele membre au convenit să crească investițiile în apărare și să dezvolte sisteme strategice precum apărarea antiaeriană, rachetele cu rază lungă și infrastructura de informații prin satelit, pentru a reduce dependența de tehnologia și sprijinul militar american.

Tema autonomiei militare europene urmează să fie discutată în această săptămână la Bruxelles, atât de miniștrii de Externe, cât și de cei ai Apărării din statele membre.

Înaintea reuniunilor, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a respins propunerea liderului rus Vladimir Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să reprezinte Uniunea Europeană în eventuale negocieri directe cu Moscova.

„Dacă permitem Rusiei să aleagă negociatorul în numele nostru, nu ar fi deloc o idee înțeleaptă”, a declarat Kallas.

Ea a subliniat că Schröder a fost „un important lobbyist pentru companii de stat rusești” și că acest lucru explică de ce Kremlinul îl preferă ca interlocutor.

