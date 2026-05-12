Țările care nu vor transmite concursul Eurovision 2026 din cauza participării Israelului

Televiziunile publice din Spania, Irlanda şi Slovenia au anunţat că nu vor difuza concursul Eurovision, pe care au decis să îl boicoteze din cauza participării Israelului, informează AFP.

Grupul sloven RTV a anunţat că va difuza, în locul finalei de sâmbătă, o emisiune dedicată palestinienilor, RTVE din Spania va programa un eveniment muzical fără legătură cu Eurovision, iar postul public irlandez RTE va difuza un episod dintr-un serial de televiziune.

"În loc de circul de la Eurovision, programul televiziunii publice va fi dedicat seriei tematice «Vocea Palestinei»", a declarat RTV duminică într-un comunicat, scrie News.

"Televiziunea spaniolă va sărbători 70 de ani, şapte decenii în care au fost difuzate milioane de melodii. RTVE aduce un omagiu acestei moşteniri şi priveşte spre viitor prin intermediul unei noi ediţii speciale a emisiunii «La Casa de la Música»", a explicat RTVE la începutul lunii mai, fără a face referire la Eurovision.

Ana Maria Bordas, directoarea departamentului de producţie de conţinut al RTVE, a subliniat că ziua aleasă pentru difuzarea emisiunii are o "semnificaţie specială în Europa (...), fiind Ziua Internaţională a Convieţuirii Paşnice".

Postul de televiziune irlandez RTE va difuza un episod din popularul serial de comedie irlandez din anii 1990, "Father Ted".

Episodul prezintă doi preoţi complet depăşiţi de situaţie care compun o melodie pentru a participa la un concurs internaţional de canto.

Aceste trei ţări anunţaseră că vor boicota cea de-a 70-a ediţie a concursului organizat anul acesta la Viena, pentru a protesta faţă de decizia Uniunii Europene de Radiodifuziune (UER) de a menţine participarea Israelului.

Islanda şi Ţările de Jos au decis, de asemenea, să se retragă din concurs din acelaşi motiv, menţinând totuşi difuzarea programului.

Cele cinci ţări condamnă războiul purtat de Israel în Gaza ca represalii la atacul din 7 octombrie 2023 al mişcării islamiste palestiniene Hamas pe teritoriul său.

"Cinci membri ai familiei noastre lipsesc anul acesta; îi iubim şi sperăm că se vor întoarce. Suntem foarte clari: vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a găsi o modalitate prin care să se întoarcă", a declarat Martin Green, directorul Eurovision, în cadrul unei conferinţe de presă la Viena.

Sâmbătă a avut loc o manifestaţie pro-palestiniană în capitala Austriei, iar peste o mie de artişti şi formaţii au făcut apel la boicot, la fel ca Amnesty International.

"Incapacitatea UER de a suspenda Israelul de la Eurovision, aşa cum a făcut cu Rusia, este un act de laşitate şi ilustrează în mod flagrant standardele duble aplicate Israelului", a declarat, luni, secretara generală a organizaţiei, Agnès Callamard.

Amichai Chikli, ministrul israelian al Diasporei, şi-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat emis luni cu privire la o "intensificare puternică şi coordonată a discursurilor antisemite şi anti-israeliene în contextul Eurovision 2026".

"Am dat instrucţiuni să se extindă supravegherea şi alertele în timp real şi să se colaboreze cu autorităţile competente şi cu partenerii noştri din întreaga lume pentru a proteja cetăţenii israelieni şi comunităţile evreieşti", a adăugat el.

Înainte de finala de sâmbătă, semifinalele Eurovisionului au loc marţi şi joi. Concurentul israelian, care are şi cetăţenie franceză, Noam Bettan, participă la semifinala de marţi, sub măsuri stricte de securitate.