Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Marea Britanie ar putea să schimbe din nou premierul. Au fost patru în ultimii patru ani!

Premierul britanic Keir Starmer se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice de la preluarea mandatului, după ce zeci de parlamentari laburiști și mai mulți apropiați din Guvern i-au cerut să își anunțe retragerea.

Keir Starmer, premierul britanic sub presiune să renunțe la post/FOTO:EPA/EFE
Potrivit presei britanice, aproape 80 de deputați din Partidul Laburist și-au exprimat public lipsa de încredere în liderul partidului, iar mai mulți membri ai Cabinetului ar fi sugerat că Starmer ar trebui să stabilească un calendar pentru plecarea sa din funcție.

Printre cei despre care s-a relatat că au cerut o discuție privind viitorul premierului se numără ministrul de Interne, Yvette Cooper, și ministrul Justiției, Shabana Mahmood.

Criza s-a adâncit după demisia a patru și înlocuirea altor șase colaboratori ministeriali de către Downing Street, în contextul în care unii dintre aceștia și-au anunțat sprijinul pentru schimbarea conducerii partidului.

Situația tensionată vine după rezultatele slabe obținute de Partidul Laburist la alegerile locale de săptămâna trecută, considerate un semnal serios de alarmă pentru conducerea formațiunii.

Marți dimineață, Keir Starmer urma să participe la reuniunea săptămânală cu membrii Cabinetului, într-un moment în care presa britanică vorbește despre o posibilă confruntare directă între premier și propriii miniștri.

Potrivit Sky News, mai mulți membri ai Cabinetului intenționează să îi transmită premierului că și-a pierdut sprijinul unei părți importante din partid.

În ciuda presiunilor, niciunul dintre potențialii succesori nu s-a alăturat oficial rebeliunii. Vicepremierul Angela Rayner, ministrul Sănătății Wes Streeting și primarul Manchesterului, Andy Burnham, evita până acum să ceară public demisia liderului laburist.

Totuși, Angela Rayner a cerut luni „schimbările de care țara are nevoie”, declarație interpretată drept o nouă presiune asupra lui Starmer.

La rândul său, James Lyons, fost director de comunicare al premierului, a declarat pentru Times Radio că plecarea lui Starmer pare „inevitabilă”.

Premierul britanic a încercat să își consolideze poziția printr-un discurs susținut luni, în care a promis că va „demonstra că scepticii se înșală” și că va conduce Partidul Laburist în următoarele alegeri generale.

El a recunoscut însă nemulțumirea alegătorilor și rezultatele slabe ale partidului. „Rezultatele alegerilor au fost dificile. Am pierdut reprezentanți valoroși ai Partidului Laburist. Îmi asum responsabilitatea”, a spus Starmer.

Premierul a avertizat că o nouă schimbare de lider ar putea arunca țara într-o nouă perioadă de instabilitate politică, comparabilă cu rotația rapidă a premierilor conservatori din ultimii ani.

„Un guvern laburist nu va fi iertat dacă repetă acel haos”, a declarat el. În discursul său, Starmer a încercat să readucă în prim-plan teme tradiționale ale stângii britanice, promițând relații mai apropiate cu Europa și anunțând că guvernul va avansa proiectul de naționalizare completă a companiei British Steel.

El a confirmat că executivul pregătește legislație pentru intervenția statului în vederea protejării locurilor de muncă și a industriei britanice.

Premierul a criticat, de asemenea, partidul Reform UK și pe liderul acestuia, Nigel Farage, pe care l-a acuzat că exploatează nemulțumirea publică.„A profitat de Marea Britanie. Nu este doar un oportunist, ci un impostor”, a spus Starmer despre Farage.

Criza din interiorul Partidului Laburist scoate în evidență fragilitatea scenei politice britanice, marcată în ultimii ani de schimbări rapide de lideri și conflicte interne.

Într-un comentariu publicat de BBC, editorul politic al postului notează că în ultimii patru ani Regatul Unit a avut deja patru premieri — Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și Keir Starmer — o instabilitate fără precedent în politica britanică recentă.

Potrivit aceleiași analize, problema pentru Starmer nu este doar revolta parlamentarilor, ci și percepția tot mai răspândită în partid că liderul laburist nu mai reușește să mobilizeze electoratul într-un moment în care formațiunea încearcă să contracareze ascensiunea Reform UK.

Pentru moment, Keir Starmer insistă că nu intenționează să demisioneze. Însă reuniunea Cabinetului de marți este văzută drept unul dintre cele mai dificile momente ale mandatului său și ar putea decide viitorul politic al liderului laburist.

Patru premieri în patru ani

În ultimii patru ani, Regatul Unit a avut următorii premieri:

1. Boris Johnson (iulie 2019 – septembrie 2022) Partid: Conservator.A demisionat după o serie de scandaluri politice și pierderea sprijinului în partid.

2. Liz Truss (septembrie 2022 – octombrie 2022) Partid: Conservator. A avut cel mai scurt mandat din istoria modernă a Marii Britanii, după turbulențe economice provocate de planul său fiscal.

3. Rishi Sunak (octombrie 2022 – 2025) Partid: Conservator. A preluat funcția după demisia lui Liz Truss și a condus țara în perioada post-criză economică.

4. Keir Starmer (din 2025 – până în prezent) Partid: Laburist. A devenit premier după victoria Partidului Laburist în alegerile generale.

