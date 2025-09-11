Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată

Kiwi este primul fruct proaspăt care a primit o certificare de sănătate recunoscută oficial de Uniunea Europeană. Supermarketurile și magazinele vor putea scrie pe ambalajele acestor fructe verzi: „Consumul lor contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”, dacă porția zilnică este de cel puțin 200 g, adică aproximativ două fructe. De asemenea, studiile științifice confirmă efectul lor benefic asupra tranzitului intestinal.

Kiwi a devenit primul fruct proaspăt care a obținut o certificare oficială de sănătate recunoscută de Uniunea Europeană. Astfel, ambalajele și reclamele pot menționa beneficiile consumului de kiwi, dacă porția zilnică este de cel puțin 200 g, adică aproximativ două fructe. De asemenea, studiile științifice confirmă efectul benefic al kiwi-ului verde asupra tranzitului intestinal, potrivit Corriere della Sera.

Regulamentele europene permit această mențiune doar pentru fructele proaspete verzi, fie întregi, fie curățate și/sau feliate, cu cel puțin 200 g de pulpă, deoarece efectul se obține cu această cantitate zilnică.

Certificarea alimentelor: un proces strict la nivel european

Obținerea unei mențiuni de sănătate nu este ușoară, fiind mai simplă pentru ingrediente precum vitaminele. În trecut, reclamele alimentare puteau face afirmații fără restricții, inducând consumatorii în eroare.

În prezent, regulile sunt stricte: compania sau asociația de producători depune o cerere care include afirmația, datele științifice și informații despre aliment. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) evaluează dovezile, verificând dacă produsul este bine definit, relația cauză-efect demonstrată și efectul măsurabil. Dacă EFSA emite aviz pozitiv, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, decide autorizarea afirmației.

Kiwi și fibrele: cheia tranzitului intestinal

Cererea pentru kiwi a fost depusă în 2018 de compania neozeelandeză Zespri, cel mai mare distribuitor de kiwi din lume. Afirmația propusă: „Consumul regulat de kiwi verde contribuie la menținerea unei defecații normale” a fost susținută de 19 studii științifice – 18 studii de intervenție și o analiză sistematică.

EFSA a concluzionat că efectul kiwi asupra tranzitului intestinal se datorează conținutului său de fibre: două kiwi furnizează aproximativ 6 g de fibre. Deși efectul este real, nu este exclusiv al fructului, ceea ce ar putea determina și alți producători să solicite aprobarea pentru alimente similare.

Kiwi nu înlocuiește o dietă sănătoasă

Autoritățile atrag atenția că kiwi nu trebuie considerat un medicament și nu poate compensa obiceiurile alimentare nesănătoase. Într-o dietă bogată în alimente procesate și săracă în vegetale, câteva kiwi pot ameliora constipația, dar nu rezolvă problemele cauzate pe termen lung de alimentația dezechilibrată.

Pe lângă efectul anti-constipație, kiwi reduce balonarea abdominală și este bogat în vitamina C (mai mult decât o portocală), potasiu (mai mult decât o farfurie de salată verde) și vitamina E (în semințe), care ajută la combaterea stresului oxidativ la nivel celular.