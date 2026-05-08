Oncologii avertizează asupra unui pericol invizibil: produsul din casele noastre pe care ar trebui să nu-l mai folosim

Mai mulți medici oncologi atrag atenția că unele produse utilizate zilnic în gospodării ar putea contribui, în timp, la creșterea riscului de expunere la substanțe chimice potențial dăunătoare, inclusiv asociate cu un risc crescut de cancer.

Specialiștii subliniază însă că nu este vorba despre motive de panică, ci despre reducerea expunerilor cumulative și adoptarea unor obiceiuri mai sigure în locuință, notează publicația Parade.

„Majoritatea oamenilor se gândesc la riscul de cancer în termeni de genetică sau factori majori, precum fumatul. Însă și ceea ce suntem expuși în casă, zi de zi, contează”, a explicat dr. Amar Rewari, citat de Parade.

Un alt specialist, dr. Lee Hong, a precizat că unele produse de uz casnic pot elibera compuși chimici în aerul din interior, iar expunerea repetată, chiar în cantități mici, se poate cumula în timp.

Dezbatere privind odorizantele de cameră

În centrul discuției se află odorizantele de cameră, un produs utilizat frecvent în locuințe, birouri și mașini. Unii oncologi susțin că acestea pot elibera compuși organici volatili (VOC), substanțe care includ, în anumite cazuri, formaldehidă sau benzen.

„Nu avem dovezi clare că utilizarea normală a odorizantelor de cameră provoacă cancer la oameni, însă reducerea expunerii poate fi o opțiune rezonabilă, mai ales în spații slab ventilate”, a explicat dr. Hong.

Ce alternative sunt recomandate

Medicii recomandă măsuri simple pentru reducerea expunerii la substanțe potențial iritante din aerul din interior, precum aerisirea frecventă a locuinței, folosirea purificatoarelor de aer sau eliminarea surselor de mirosuri neplăcute.

De asemenea, sunt menționate alternative naturale, precum bicarbonatul de sodiu, cărbunele activ sau utilizarea de arome naturale din plante și citrice.

Recomandări generale pentru reducerea riscului de cancer

Pe lângă calitatea aerului din locuință, oncologii mai recomandă un stil de viață echilibrat, evitarea fumatului și a vapatului, protecția solară și participarea la programele de screening medical, în funcție de vârstă și factori de risc.

Specialiștii subliniază că riscul de cancer este influențat de mai mulți factori combinați, iar schimbările mici, constante, în stilul de viață pot avea un impact pozitiv pe termen lung.