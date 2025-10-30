Chiar la timp pentru Halloween, producătorii de ciocolată profită de o conjunctură bună. După ani de costuri record ale materiilor prime, prețurile la cacao au scăzut cu 51% în acest an, potrivit unei noi analize.

Această scădere a ajutat „coșul de dulciuri” care include acțiuni Lindt, Hershey, Mondelez și Nestlé să crească cu 14% de la începutul anului, cea mai bună performanță din 2021.

Analiza arată însă o situație mai complexă decât pare la prima vedere. Pe parcursul unui an, acțiunile companiilor care produc și vând dulciuri au crescut cu 2%, ceea ce arată că prețurile record la cacao de anul trecut au afectat în continuare rezultatele. Pe o perioadă de trei ani, performanța este în general stabilă (2%), dar pe o perioadă de cinci ani, coșul a înregistrat un câștig de 18%, un semn al eficienței cu care producătorii de ciocolată și-au apărat marjele în timpul unuia dintre cele mai volatile cicluri ale materiilor prime din ultimele decenii. Un exemplu al rezistenței prețului ciocolatei poate fi observat în Marea Britanie, datele publicate de site-ul Which arătând că prețul acesteia a înregistrat o creștere de 14,6% pe parcursul anului 2025 până în august.

Această stabilitate pare și mai izbitoare în comparație cu creșterea de 153% a prețului la cacao din 2020, alimentată de recoltele slabe mai mulți ani la rând și de blocajele la export din Africa de Vest. Faptul că acțiunile producătorilor de ciocolată și-au menținut în mare parte poziția în timpul acestor turbulențe evidențiază atât rezistența sectorului, cât și dorința consumatorilor de a continua să cumpere, chiar și în contextul creșterii accentuate a prețurilor.

„Producătorii de ciocolată au în sfârșit un răgaz, odată cu scăderea prețurilor la cacao. Chiar și după ani de presiune extremă asupra costurilor, sectorul s-a menținut mult mai bine decât ne-am fi așteptat. Datele arată că oamenii pot renunța la produsele de lux mai scumpe, dar rareori renunță la luxul mai puțin costisitor - și acest lucru a contribuit la menținerea unei stabilități remarcabile a acțiunilor din sectorul ciocolatei”, a declarat Sam North, analist de piață la eToro.

Lindt rămâne cel mai performant, cu o creștere pe burse de 30% în acest an, 22% în ultimul an, 35% în ultimii trei ani și 57% în ultimii cinci ani. Acțiunile Hershey au crescut cu 10% de la începutul anului, 0% pe parcursul unui an întreg și cu 27% pe parcursul a cinci ani, în timp ce Mondelez (+5% de la începutul anului; +10% pe parcursul a cinci ani) și Nestlé (+12% de la începutul anului; –22% pe parcursul a cinci ani) au înregistrat rezultate mai fluctuante.

„Aceasta este o industrie care s-a dovedit a fi remarcabil de rezilientă. Chiar și atunci când prețurile la cacao s-au dublat, cumpărătorii au continuat să cumpere, pur și simplu s-au adaptat. Acum întrebarea este dacă această reziliență se va menține dacă volumul vânzărilor va rămâne scăzut până la Halloween și în perioada sărbătorilor”, a adăugat Sam North.

Tabel comparativ al performanțelor: dulciuri vs cacao