Secretarul general al ONU avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. „Fiecare dintre ultimii zece ani a fost cel mai cald din istorie”

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, avertizează că încălzirea globală împinge planeta la limită. Acesta îndeamnă țările să implementeze sisteme de avertizare în caz de dezastre pentru a proteja populația împotriva condițiilor meteorologice extreme.

„Fiecare dintre ultimii zece ani a fost cel mai cald din istorie. Căldura oceanelor bate recorduri, distrugând ecosistemele. Și nicio țară nu este ferită de incendii, inundații, furtuni și valuri de căldură”, a declarat el delegaților la conferința extraordinară a Organizației Meteorologice Mondiale a ONU de la Geneva, organizată cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființare, potrivit Mediafax.

Guterres a îndemnat țările să mobilizeze fonduri pentru a permite crearea unui sistem global de supraveghere, cunoscut sub numele de Sisteme de avertizare timpurie, pentru a proteja populația de fenomenele meteorologice extreme.

„Acestea le oferă fermierilor puterea de a-și proteja culturile și animalele. Le permit familiilor să se evacueze în siguranță. Și protejează comunități întregi de devastare”, a spus Guterres.

Primirea unei notificări cu 24 de ore înaintea unui eveniment periculos poate reduce daunele cu până la 30%, a adăugat el.

Peste 60% dintre țări au introdus sisteme de avertizare timpurie pentru multiple pericole de când Guterres a lansat o inițiativă în 2022 pentru ca toate țările să le pună în aplicare până în 2027.

În ultimele cinci decenii, pericolele legate de vreme, apă și climă au ucis peste 2 milioane de oameni, 90% dintre aceste decese având loc în țările în curs de dezvoltare, a declarat luni OMM.