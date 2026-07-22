Tânăr arestat după ce ar fi publicat imagini intime cu fosta iubită și și-ar fi amenințat familia pentru bani

Un bărbat de 27 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a publicat imagini intime cu fosta concubină fără acordul acesteia și că a șantajat-o pentru a relua relația. Anchetatorii susțin că tânărul și-a agresat în repetate rânduri părinții și și-a amenințat mama și sora pentru a obține bani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, bărbatul, din comuna Tritenii de Jos, este cercetat pentru violarea vieții private, șantaj, influențarea declarațiilor și violență în familie, potrivit IPJ Cluj.

Anchetatorii susțin că, începând din 2021, acesta ar fi distribuit, fără consimțământul fostei partenere, în vârstă de 34 de ani, fotografii și înregistrări video cu caracter intim, ca răzbunare pentru despărțire.

Mai mult, în luna iulie a acestui an, el ar fi amenințat-o telefonic că va publica și alte materiale compromițătoare dacă aceasta nu va continua să păstreze legătura cu el.

În paralel, polițiștii au stabilit că bărbatul și-ar fi agresat în mod repetat părinții, lovindu-i cu pumnii în zona feței și a corpului. În urma evaluării riscului, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu.

De asemenea, pe 19 iulie, acesta și-ar fi amenințat telefonic mama și sora cu acte de violență dacă nu îi vor da bani și le-ar fi cerut să nu sesizeze poliția cu privire la faptele comise.

Marți, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri Judecătoria Turda a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.