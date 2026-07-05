Revoluția ambalajelor în UE din 12 august: dispar capsulele de cafea din plastic și cutiile uriașe de la magazinele online

Pliculețele de ceai și capsulele de cafea vor deveni obligatoriu compostabile, ambalajele vor avea etichete standardizate în toată Uniunea Europeană, iar restaurantele, hotelurile și magazinele online vor trebui să renunțe treptat la o serie de ambalaje din plastic de unică folosință. Acestea sunt doar câteva dintre schimbările prevăzute de noul Regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), ale cărui prime prevederi devin aplicabile din 12 august 2026.

Începând cu această dată, intră în vigoare prima etapă a aplicării PPWR, un regulament european care va schimba treptat modul în care sunt produse, declarate și puse pe piață ambalajele în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru consumatori, efectele vor deveni vizibile progresiv în anii următori, prin apariția unor noi tipuri de ambalaje, schimbări de etichetare, extinderea sistemelor de reumplere în magazine și reducerea utilizării plasticului de unică folosință.

Deși transformările vizibile pentru public vor fi implementate gradual, începând din 2026 companiile vor trebui să îndeplinească o serie de obligații administrative și de conformitate înainte ca produsele să poată fi introduse pe piața europeană. Este vorba, în primul rând, despre documente tehnice, declarații de conformitate și reguli mai stricte privind substanțele permise în materialele de ambalare, precum și despre înregistrarea în sistemele de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR).

Cu alte cuvinte, înainte ca ambalajele să fie schimbate vizibil pe raft, companiile vor fi obligate să demonstreze că acestea respectă noile standarde europene de siguranță, trasabilitate și impact asupra mediului.

Principalele schimbări care îi privesc pe consumatori

Pliculețele de ceai și cafea vor trebui să fie obligatoriu compostabile industrial, începând cu 12 februarie 2028.

Capsule de cafea din plastic utilizate în sistemele de preparare vor deveni, de asemenea, obligatoriu compostabile industrial.

Etichetele adezive aplicate direct pe fructe și legume vor trebui să fie compostabile.

Din 12 august 2028, toate ambalajele vor avea etichete standardizate la nivelul Uniunii Europene, cu pictograme care vor indica materialul din care sunt fabricate și modul corect de colectare.

Recipientele pentru colectarea selectivă din magazine și spații publice vor utiliza aceleași pictograme standardizate, pentru a facilita reciclarea.

Din 1 ianuarie 2030, foliile și caserolele din plastic pentru fructe și legume proaspete vândute în cantități de până la 1,5 kilograme vor fi interzise.

Restaurantele și cafenelele nu vor mai putea folosi ambalaje din plastic de unică folosință pentru consumul produselor în incintă.

Hotelurile vor renunța la recipientele de unică folosință de tip mini (șampon, gel de duș, loțiuni sub 50 ml), care vor fi înlocuite cu dozatoare sau sisteme de reumplere.

Supermarketurile cu o suprafață mai mare de 400 mp vor fi obligate să amenajeze zone dedicate reumplerii recipientelor, unde consumatorii vor putea achiziționa produse vrac sau își vor putea aduce propriile recipiente.

Magazinele online vor trebui să reducă spațiul gol din colete la maximum 50%, ceea ce va duce la eliminarea cutiilor supradimensionate și a ambalajelor excesive de protecție.

Tot mai multe băuturi vor fi comercializate în ambalaje reutilizabile, pe măsură ce statele membre implementează țintele europene de reutilizare.

Ce este PPWR și de ce schimbă regulile în toată Uniunea Europeană

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) reprezintă una dintre cele mai importante reforme europene din domeniul mediului și economiei circulare.

Spre deosebire de directivele europene, care trebuie transpuse în legislația națională, regulamentul se aplică direct în toate statele membre, fără a necesita modificări suplimentare la nivel național.

Scopul principal este reducerea deșeurilor de ambalaje, creșterea reciclării și introducerea unor standarde uniforme în întreaga Uniune Europeană. În practică, acest lucru înseamnă că modul în care sunt proiectate, produse și utilizate ambalajele va deveni o condiție de acces pe piață.

Revoluția din 2030: dispar ambalajele de unică folosință în multe domenii

Anul 2030 marchează schimbări structurale majore în industrie și comerț.

Toate ambalajele introduse pe piață vor trebui să fie proiectate pentru reciclare și să se încadreze în clase de performanță A, B sau C. Ambalajele din clasa D, considerate nereciclabile tehnic, vor fi interzise.

Peste 100 de comercianți nu și-au mai încasat banii de la RetuRo pe ambalajele SGR. Explicațiile companiei

În paralel, vor fi introduse ținte obligatorii privind conținutul de material reciclat. De exemplu, sticlele PET vor trebui să conțină un procent minim de 30% plastic reciclat, iar alte tipuri de ambalaje vor avea praguri adaptate în funcție de utilizare.

Vor exista și interdicții vizibile pentru consumatori. Ambalajele din plastic pentru fructe și legume proaspete sub 1,5 kg vor fi eliminate, iar sectorul HORECA va trebui să renunțe la farfurii, pahare și tăvi de unică folosință pentru consumul la fața locului.

Hotelurile vor elimina complet ambalajele miniaturale de unică folosință, înlocuindu-le cu sisteme de dozare sau reumplere.

În logistică și comerț electronic, ambalajele vor trebui optimizate astfel încât spațiul gol să nu depășească 50%, ceea ce va reduce semnificativ volumul de carton și materiale de protecție utilizate.

De asemenea, statele membre vor trebui să dezvolte sisteme de reutilizare, iar cel puțin 10% din băuturi vor fi comercializate în ambalaje reutilizabile, în timp ce 40% din ambalajele de transport vor circula în sisteme de reutilizare.

Ce trebuie să facă firmele încă din 2026

Începând cu 12 august 2026, intră în vigoare o serie de obligații administrative și tehnice pentru companii.

Fiecare produs introdus pe piață trebuie să fie însoțit de o Declarație de Conformitate UE și de un dosar tehnic complet, care să includă informații despre materiale, teste și evaluări de risc. Aceste documente trebuie păstrate și puse la dispoziția autorităților la cerere.

Este interzisă utilizarea substanțelor PFAS în ambalajele destinate contactului cu alimentele, iar toate companiile care introduc ambalaje pe piață trebuie să fie înregistrate în sistemele de răspundere extinsă a producătorului (EPR).

Pentru a evita sancțiunile sau retragerea produselor de pe piață, companiile trebuie să își adapteze din timp procesele de producție, lanțurile de aprovizionare și documentația tehnică.

Calendarul aplicării până în 2038

12 august 2026 – intră în vigoare obligațiile de conformitate, dosar tehnic, PFAS și EPR

12 februarie 2028 – pliculețe de ceai și capsule de cafea compostabile

12 august 2028 – etichete standardizate la nivel UE

1 ianuarie 2030 – reciclabilitate obligatorie, interdicții pentru plastic de unică folosință, reguli pentru HORECA și e-commerce

1 ianuarie 2035 – reciclare efectivă la scară largă devine condiție de piață

1 ianuarie 2038 – rămân doar ambalajele din clasele A și B

O schimbare care rescrie economia ambalajelor

Regulamentul PPWR nu schimbă doar modul în care arată ambalajele, ci și modul în care funcționează întregul lanț economic din spatele lor. De la producători și retaileri până la consumatori, fiecare verigă va fi influențată de noile standarde.

Dunărea, sufocată de gunoaie la Galați după viiturile de zilele trecute. Autoritățile și firmele, somate să intervină urgent

Pentru consumatori, schimbarea va însemna mai puține ambalaje de unică folosință, mai multe produse reutilizabile și sisteme de colectare mai clare. Pentru companii, însă, ambalajul devine un element strategic, care influențează direct costurile, accesul pe piață și competitivitatea.

Din 12 august 2026, ambalajele nu vor mai putea fi introduse pe piața europeană fără o evaluare de conformitate și un dosar tehnic care să demonstreze respectarea noilor reguli. Cu alte cuvinte, înainte de orice discuție despre design sau materiale, companiile vor trebui să dovedească documentar că ambalajele lor respectă standardele europene.