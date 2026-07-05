search
Duminică, 5 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Revoluția ambalajelor în UE din 12 august: dispar capsulele de cafea din plastic și cutiile uriașe de la magazinele online

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pliculețele de ceai și capsulele de cafea vor deveni obligatoriu compostabile, ambalajele vor avea etichete standardizate în toată Uniunea Europeană, iar restaurantele, hotelurile și magazinele online vor trebui să renunțe treptat la o serie de ambalaje din plastic de unică folosință. Acestea sunt doar câteva dintre schimbările prevăzute de noul Regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR), ale cărui prime prevederi devin aplicabile din 12 august 2026. 

Un pliculeț de ceai legat cu ață, pentru a putea fi scos mai ușor din cană
Pliculețele de ceai vor deveni obligatoriu compostabile. Foto arhivă

Începând cu această dată, intră în vigoare prima etapă a aplicării PPWR, un regulament european care va schimba treptat modul în care sunt produse, declarate și puse pe piață ambalajele în toate statele membre ale Uniunii Europene. Pentru consumatori, efectele vor deveni vizibile progresiv în anii următori, prin apariția unor noi tipuri de ambalaje, schimbări de etichetare, extinderea sistemelor de reumplere în magazine și reducerea utilizării plasticului de unică folosință.

Deși transformările vizibile pentru public vor fi implementate gradual, începând din 2026 companiile vor trebui să îndeplinească o serie de obligații administrative și de conformitate înainte ca produsele să poată fi introduse pe piața europeană. Este vorba, în primul rând, despre documente tehnice, declarații de conformitate și reguli mai stricte privind substanțele permise în materialele de ambalare, precum și despre înregistrarea în sistemele de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR).

Cu alte cuvinte, înainte ca ambalajele să fie schimbate vizibil pe raft, companiile vor fi obligate să demonstreze că acestea respectă noile standarde europene de siguranță, trasabilitate și impact asupra mediului.

Principalele schimbări care îi privesc pe consumatori

  • Pliculețele de ceai și cafea vor trebui să fie obligatoriu compostabile industrial, începând cu 12 februarie 2028.
  • Capsule de cafea din plastic utilizate în sistemele de preparare vor deveni, de asemenea, obligatoriu compostabile industrial.
  • Etichetele adezive aplicate direct pe fructe și legume vor trebui să fie compostabile.
  • Din 12 august 2028, toate ambalajele vor avea etichete standardizate la nivelul Uniunii Europene, cu pictograme care vor indica materialul din care sunt fabricate și modul corect de colectare.
  • Recipientele pentru colectarea selectivă din magazine și spații publice vor utiliza aceleași pictograme standardizate, pentru a facilita reciclarea.
  • Din 1 ianuarie 2030, foliile și caserolele din plastic pentru fructe și legume proaspete vândute în cantități de până la 1,5 kilograme vor fi interzise.
  • Restaurantele și cafenelele nu vor mai putea folosi ambalaje din plastic de unică folosință pentru consumul produselor în incintă.
  • Hotelurile vor renunța la recipientele de unică folosință de tip mini (șampon, gel de duș, loțiuni sub 50 ml), care vor fi înlocuite cu dozatoare sau sisteme de reumplere.
  • Supermarketurile cu o suprafață mai mare de 400 mp vor fi obligate să amenajeze zone dedicate reumplerii recipientelor, unde consumatorii vor putea achiziționa produse vrac sau își vor putea aduce propriile recipiente.
  • Magazinele online vor trebui să reducă spațiul gol din colete la maximum 50%, ceea ce va duce la eliminarea cutiilor supradimensionate și a ambalajelor excesive de protecție.
  • Tot mai multe băuturi vor fi comercializate în ambalaje reutilizabile, pe măsură ce statele membre implementează țintele europene de reutilizare.

Ce este PPWR și de ce schimbă regulile în toată Uniunea Europeană

Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) reprezintă una dintre cele mai importante reforme europene din domeniul mediului și economiei circulare.

Spre deosebire de directivele europene, care trebuie transpuse în legislația națională, regulamentul se aplică direct în toate statele membre, fără a necesita modificări suplimentare la nivel național.

Scopul principal este reducerea deșeurilor de ambalaje, creșterea reciclării și introducerea unor standarde uniforme în întreaga Uniune Europeană. În practică, acest lucru înseamnă că modul în care sunt proiectate, produse și utilizate ambalajele va deveni o condiție de acces pe piață.

Revoluția din 2030: dispar ambalajele de unică folosință în multe domenii

Anul 2030 marchează schimbări structurale majore în industrie și comerț.

Toate ambalajele introduse pe piață vor trebui să fie proiectate pentru reciclare și să se încadreze în clase de performanță A, B sau C. Ambalajele din clasa D, considerate nereciclabile tehnic, vor fi interzise.

Peste 100 de comercianți nu și-au mai încasat banii de la RetuRo pe ambalajele SGR. Explicațiile companiei

În paralel, vor fi introduse ținte obligatorii privind conținutul de material reciclat. De exemplu, sticlele PET vor trebui să conțină un procent minim de 30% plastic reciclat, iar alte tipuri de ambalaje vor avea praguri adaptate în funcție de utilizare.

Vor exista și interdicții vizibile pentru consumatori. Ambalajele din plastic pentru fructe și legume proaspete sub 1,5 kg vor fi eliminate, iar sectorul HORECA va trebui să renunțe la farfurii, pahare și tăvi de unică folosință pentru consumul la fața locului.

Hotelurile vor elimina complet ambalajele miniaturale de unică folosință, înlocuindu-le cu sisteme de dozare sau reumplere.

În logistică și comerț electronic, ambalajele vor trebui optimizate astfel încât spațiul gol să nu depășească 50%, ceea ce va reduce semnificativ volumul de carton și materiale de protecție utilizate.

De asemenea, statele membre vor trebui să dezvolte sisteme de reutilizare, iar cel puțin 10% din băuturi vor fi comercializate în ambalaje reutilizabile, în timp ce 40% din ambalajele de transport vor circula în sisteme de reutilizare.

Ce trebuie să facă firmele încă din 2026

Începând cu 12 august 2026, intră în vigoare o serie de obligații administrative și tehnice pentru companii.

Fiecare produs introdus pe piață trebuie să fie însoțit de o Declarație de Conformitate UE și de un dosar tehnic complet, care să includă informații despre materiale, teste și evaluări de risc. Aceste documente trebuie păstrate și puse la dispoziția autorităților la cerere.

Este interzisă utilizarea substanțelor PFAS în ambalajele destinate contactului cu alimentele, iar toate companiile care introduc ambalaje pe piață trebuie să fie înregistrate în sistemele de răspundere extinsă a producătorului (EPR).

Pentru a evita sancțiunile sau retragerea produselor de pe piață, companiile trebuie să își adapteze din timp procesele de producție, lanțurile de aprovizionare și documentația tehnică.

Calendarul aplicării până în 2038

  • 12 august 2026 – intră în vigoare obligațiile de conformitate, dosar tehnic, PFAS și EPR
  • 12 februarie 2028 – pliculețe de ceai și capsule de cafea compostabile
  • 12 august 2028 – etichete standardizate la nivel UE
  • 1 ianuarie 2030 – reciclabilitate obligatorie, interdicții pentru plastic de unică folosință, reguli pentru HORECA și e-commerce
  • 1 ianuarie 2035 – reciclare efectivă la scară largă devine condiție de piață
  • 1 ianuarie 2038 – rămân doar ambalajele din clasele A și B

O schimbare care rescrie economia ambalajelor

Regulamentul PPWR nu schimbă doar modul în care arată ambalajele, ci și modul în care funcționează întregul lanț economic din spatele lor. De la producători și retaileri până la consumatori, fiecare verigă va fi influențată de noile standarde.

Dunărea, sufocată de gunoaie la Galați după viiturile de zilele trecute. Autoritățile și firmele, somate să intervină urgent

Pentru consumatori, schimbarea va însemna mai puține ambalaje de unică folosință, mai multe produse reutilizabile și sisteme de colectare mai clare. Pentru companii, însă, ambalajul devine un element strategic, care influențează direct costurile, accesul pe piață și competitivitatea.

Din 12 august 2026, ambalajele nu vor mai putea fi introduse pe piața europeană fără o evaluare de conformitate și un dosar tehnic care să demonstreze respectarea noilor reguli. Cu alte cuvinte, înainte de orice discuție despre design sau materiale, companiile vor trebui să dovedească documentar că ambalajele lor respectă standardele europene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin l-a sunat pe Trump de Ziua Americii. Ce au vorbit cei doi timp de o oră și jumătate
digi24.ro
image
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele
stirileprotv.ro
image
Vânătoarea de oligarhi pornită de Zelenski ajunge și în România. Cum i-a fost pus pe tavă un afacerist din „Batalionul Monaco”, înainte de atentatul din Principat
gandul.ro
image
PUTIN și Trump, convorbire de 90 de minute. Ce au discutat
mediafax.ro
image
Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. Video
fanatik.ro
image
Capsula timpului din Israel. O peșteră neatinsă de 400.000 de ani rescrie ce știam despre pre-neanderthalieni
libertatea.ro
image
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
digisport.ro
image
Topul țărilor din Europa cu cei mai bogați tineri. Cine ocupă primul loc
click.ro
image
A lăsat New York-ul pentru Oradea. Povestea americanului care s-a îndrăgostit și s-a mutat în România: „Toată lumea e calmă aici”
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Anchetă: Copilul negociat ca o marfă de propria mamă, preluat de un asistent maternal. Cum se apără părinţii
observatornews.ro
image
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
cancan.ro
image
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini hot cu Monica Roșu. Campioana olimpică, în costum de baie, la 39 de ani
prosport.ro
image
Moștenirea banilor din Pilonul II, explicată pas cu pas. Ce spune legea în 2026
playtech.ro
image
Fotbalist român, condamnat la 8 ani de închisoare în Anglia! A înjunghiat un jurnalist la Londra
fanatik.ro
image
Salariile din SPP: cât câștigă oamenii care asigură protecția președintelui. Lucian Pahonțu, peste 20 de ani la șefie și un venit anual de 370.000 de lei
ziare.com
image
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă bucăți”
digisport.ro
image
Horoscop săptămânal 6-12 iulie 2026. Universul testează trei zodii care au parte de schimbări importante
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Oana Zăvoranu o desființează pe Anca Alexandrescu după scandalul cu Călin Georgescu. Acuzaţii fără precedent!
romaniatv.net
image
Hainele și alte produse de pe Temu și Shein, pericol pentru sănătate. 7 din 10 produse pot produce boli în organism
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Americanul care a dat New York-ul pentru Oradea. S-a îndrăgostit iremediabil de o româncă, iar acum are o viață nouă
click.ro
image
Coșmarul trăit de mai mulți turiști români care au rămas blocați în Tunisia: „Suntem cu copii mici, ceva rău, nu se poate așa”
click.ro
image
Momente dificile pentru Rică Răducanu. Fostul mare fotbalist a ajuns la spital după ce a căzut pe scări: „Mi-e tare frică, respir greu”
click.ro
Albert și Charlene de Monaco alături de Jacques și Gabriella FB jpg
Charlene de Monaco, așa cum n-ai mai văzut-o vreodată. Aceste îmbrățișări publice ale "prințesei de gheață" nu au trecut neobservate
okmagazine.ro
planets solar system jpg
Horoscop bilunar pentru intervalul 3–16 iulie 2026. Află care este zodia norocoasă a perioadei și marile schimbări din carieră, bani și relații
clickpentrufemei.ro
Jul 1, 2026, 04 46 34 PM png
Ultima noapte a Constantinopolului: cum a dispărut Imperiul Roman după 1.500 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce a însemnat pentru Mario Fresh despărțirea de Alexia Eram. Mărturisirea artistului la aproape doi ani de la separare. „Sunt relaxat și singur”
image
Americanul care a dat New York-ul pentru Oradea. S-a îndrăgostit iremediabil de o româncă, iar acum are o viață nouă

OK! Magazine

image
Kate Middleton, regina neîncoronată a Wimbledonului, a trăit un moment rușinos din cauza tatălui ei. "Am fost îngrozită!”

Click! Pentru femei

image
A stat în comă două zile, dar nu boala a adus-o pe Madonna în pragul sinuciderii

Click! Sănătate

image
Obiceiul din timpul somnului care îți poate crește tensiunea arterială