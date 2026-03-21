Notificări, deadline-uri, epuizare. Cum recunoști momentul în care stresul te copleșește. Trucuri recomandate de un psiholog când creierul nu mai face față

Într-o lume în care notificările nu se mai opresc, sarcinile se multiplică, iar ritmul vieții se accelerează de la o zi la alta, tot mai mulți oameni ajung la limita rezistenței. Specialiștii avertizează că stresul modern a devenit o povară mai grea decât foametea, epidemiile sau lipsurile fizice din trecut. Ziarul german BILD a analizat fenomenul și a oferit câteva răspunsuri la întrebarea: ce faci când simți că totul devine prea mult?

Pentru a înțelege mecanismele din spatele stresului modern, publicația a discutat cu prof. dr. Eva Asselmann, psiholog la Universitatea de Sănătate și Medicină din Potsdam (HMU), specializată în dezvoltarea personalității, autoeficacitate și reziliență. Cercetările ei au inclus stagii la universități de prestigiu, precum UCLA.

De ce ne simțim tot mai copleșiți

Psihologul subliniază că stresul și pierderea controlului au devenit probleme majore în societatea actuală. „În trecut, oamenii se confruntau cu foamea, epidemiile și privările fizice - în schimb, astăzi presiunea psihică este mai mare.”

Unul dintre motive este accelerarea vieții odată cu progresul tehnologic. Smartphone-urile și rețelele sociale joacă un rol central: „Fiecare interacțiune generează un scurt val de dopamină, dar pe termen lung acest lucru nu ne satisface și ne provoacă adesea o presiune suplimentară.”

Ce poți face când simți că pierzi controlul

Eva Asselmann oferă câteva trucuri simple, dar eficiente, pentru a rupe cercul vicios al stresului:

1. Ia o pauză reală!

„Ies puțin afară, fac o tură în jurul blocului, pentru a mă putea întoarce apoi la sarcinile mele cu calm și concentrare.”

2. Respiră conștient!

Inspirații și expirații lente, controlate, ajută la reglarea sistemului nervos.

3. Reancorează-te în prezent prin simțuri!

„Gândiți-vă la trei lucruri pe care le vedeți în acest moment, la două pe care le auziți și la un lucru pe care îl simțiți pe piele”, spune specialista.

4. Cultivă autoeficacitatea

„Avem nevoie de certitudinea că pot contribui la modelarea vieții mele și pot acționa, chiar dacă nu pot controla totul”, explică experta.

5. Întărește relațiile pozitive

Identifică persoanele care te susțin și găsește modalități de a consolida aceste legături.

6. Lucrează în pași mici

În loc să abordezi o sarcină mare dintr-o dată, împarte-o în etape. De exemplu, înainte de declarația fiscală, adună doar documentele.

7. Scrie-ți gândurile

„A transpune gândurile din minte pe hârtie te eliberează și îți ușurează renunțarea”, spune experta.

Când este momentul să ceri ajutor

Reacțiile la stres diferă de la o persoană la alta. „Unii sunt epuizați, nu mai au putere, se resemnează – iar alții acumulează furie în timp”, spune Asselmann.

Psihologul recomandă căutarea de sprijin atunci când, pe o perioadă mai lungă, stresul afectează viața de zi cu zi, relațiile, munca sau sănătatea. Primul pas poate fi o discuție cu medicul de familie.