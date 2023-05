Nestlé sondează obiceiurile românilor la masă. Cine decide „ce mâncăm azi“ și de câte ori? La ce folosește NutriPorția în acest caz?

Nestlé, cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, păstrează în permanență contactul direct cu consumatorii produselor sale, urmărind să identifice atât preferințele alimentare, cât și schimbările în obiceiurile gastronomice și cele familiale ale românilor. Sondajele pe diferite teme reprezintă un instrument eficient în identificarea acestor preferințe și obiceiuri, cum ar fi cel legat de decizia în familie cu privire la ”ce mâncăm azi”.

Astfel, cel mai recent sondaj Nestlé derulat în parteneriat cu Itsy Bitsy și Asociația Părinților Isteți în rândul ascultătoarelor și ascultătorilor săi a relevat că 65% dintre familiile cu copii decid împreună cu cei mici care este meniul zilei. În 35% din familiile cu copii, decizia este luată de către un adult, copiii nefiind atât de mult implicați.

În schimb, în aproape jumătate dintre familiile fără copii decizia cu privire la ”ce mâncăm azi” este luată de comun acord de către membri. În alte 43% din familii, decizia este luată de doar unul dintre membri, iar în 6% din cazuri decizia aparține unui membru al familiei extinse, cum ar fi bunicii.

”Astfel de statistici sunt utile pentru promovarea corectă a conceptelor de alimentație echilibrată ale Nestlé, precum NutriPorția, o metodă care te poate ajuta să pregătești mese echilibrate pentru copii și, în același timp, gustoase pentru întreaga familie, ținând cont de două principii esențiale: varietate și cantitate”, spune Nicoleta Tupiță, dietetician autorizat și Manager Nutriție Nestlé South East Market.

Pe de altă parte, studiul realizat de Nestlé împreună cu agenția de cercetări de piață Masmi, a constatat că românii obișnuiesc să ia două mese principale pe zi, plus o gustare. Micul dejun este consumat zilnic de 57% dintre adulți, dar în continuare 1 din 10 români nu obișnuiește să ia micul dejun. În rândul copiilor, popularitatea micului dejun este mult mai mare, 70% dintre cei peste 10 ani luând micul dejun zilnic și peste 80% dintre cei sub 9 ani. Cina și prânzul sunt consumate zilnic de 70% dintre români. Familiile cu copii tind să fie mai organizați în ceea ce privesțe orarul meselor principale, pe când cei fără copii iau mesele principale mai târziu. De exemplu, în familiile cu copii, cina este luată în intervalul 18:00-20:00, respectând mai mult recomandările nutriționale privind orarul meselor față de cei fără copii, care iau cina adesea după ora 21:00.

Mai mult de jumătate din respondenți încearcă să consume o masă echilibrată de două până la cinci ori pe săptămână, în timp ce aproximativ un sfert are zilnic prânzul și/sau cina echilibrată, iar un alt sfert rareori au mese echilibrate.

În continuare, consumul de fructe și legume nu este la nivelul recomandărilor, doar puțin peste 20% dintre adulți și 30% dintre copii consumă 2-3 porții de legume sau fructe pe zi, fructele fiind mai populare la toate grupele de vârstă studiate. Din pacate, 27% dintre adulți nu consumă legume zilnic, procent care se reflectă și la copiii peste 10 ani, în rândul cărora 32% nu consumă zilnic legume.

6 din 10 români consideră că NutriPorția îi poate ajuta să aibă mese mai echilibrate nutrițional. NutriPorția este mai mult decât o farfurie, este o metodă nutrițională care te ghidează spre proporțiile potrivite din fiecare grupă de alimente pentru principalele mese ale zilei. Interiorul farfuriei e împărțit în 3 părți care te ghidează astfel încât jumătate din farfuria să fie acoperită de legume și verdețuri, un sfert - de alimente bogate în proteine, iar un sfert - de cereale/paste/orez și alte surse de carbohidrați.

Pentru mai multe informații despre NutriPorția, dar și rețete și idei de trucuri pentru o alimentație echilibrată, clic aici.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1995, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În România, Nestle s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani companii a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de net zero emisii de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și contribuției la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for Healthier Kids”, extinderea inițiativei “Nestlé needs YOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access To Nutrition Initiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for Healthier Kids

Programul „Nestlé for Healthier Kids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos - SETS”, inițiat de Fundația PRAIS.

Nestlé needs YOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needs YOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a Waste Free World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci