Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Revoluție în supraveghere. Camerele cu AI din China pot identifica și analiza oamenii în timp real după descrieri text

Autoritățile chineze au început modernizarea celui mai extins sistem de supraveghere video din lume, integrând tehnologii de inteligență artificială (AI) și modele lingvistice de mari dimensiuni. Potrivit publicației Financial Times, noua infrastructură va permite analizarea în timp real a imaginilor video și identificarea automată a unor comportamente considerate neobișnuite.

Camere de supraveghere în China/FOTO:Arhiva
Proiectul reprezintă cea mai importantă actualizare a sistemului de monitorizare implementat în urmă cu aproximativ un deceniu. Oficialii chinezi susțin că noile tehnologii vor contribui la reducerea criminalității și la îmbunătățirea siguranței publice. Criticii avertizează însă că acestea ar putea extinde capacitatea statului de a monitoriza populația și de a limita formele de opoziție politică.

Noile camere dezvoltate de companiile chineze Hikvision și Huawei sunt echipate cu procesoare suficient de puternice pentru a rula local aplicații de vedere computerizată și modele AI avansate. Acest lucru permite procesarea informațiilor direct pe dispozitiv, fără a fi necesară transmiterea permanentă a datelor către centre centralizate.

Printre funcțiile anunțate se numără posibilitatea căutării în arhivele video prin intermediul unor descrieri text. De exemplu, operatorii pot introduce o expresie precum „femeie cu pălărie roșie”, iar sistemul poate identifica automat înregistrările relevante. Versiunile anterioare necesitau o imagine de referință pentru efectuarea unor astfel de căutări.

Potrivit documentelor analizate de publicație, sistemele sunt instruite să detecteze și să semnaleze situații precum conducerea suspectă a vehiculelor, accesul neautorizat în anumite zone, formarea unor aglomerări de persoane sau staționarea prelungită în apropierea infrastructurii considerate sensibile.

Într-o licitație publică din provincia Sichuan, autoritățile au alocat aproximativ 132.000 de dolari pentru achiziția a 175 de camere video de înaltă definiție cu funcții inteligente de analiză. Un alt proiect, desfășurat în orașul Datong, menționează utilizarea unor camere AI capabile să identifice caracteristici precum sexul și îmbrăcămintea persoanelor surprinse în imagini.

Majoritatea investițiilor vizează modernizarea infrastructurii existente. În multe cazuri, autoritățile păstrează camerele deja instalate și înlocuiesc doar serverele intermediare cu sisteme de calcul specializate pentru procesarea algoritmilor de inteligență artificială la nivel local, reducând astfel costurile asociate serviciilor cloud.

China continuă, în paralel, să consolideze reglementarea sectorului inteligenței artificiale. Companiile care dezvoltă astfel de tehnologii sunt obligate să supună modelele unor evaluări guvernamentale și să respecte reguli stricte privind conținutul generat. Experții afirmă că abordarea Beijingului combină adoptarea rapidă a tehnologiilor AI cu un nivel ridicat de supraveghere digitală și control instituțional asupra utilizării acestora.

