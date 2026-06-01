De la 1 iunie, mai mulți bolnavi nu mai pierd prima zi de concediu medical

Noi modificări în privința plății concediilor medicale intră în vigoare pentru concediile acordate începând cu 1 iunie 2026. Mai multe categorii de beneficiari scapă, astfel, de neplata primei zile de concediu medical.

Neplata primei zile de concediu medical, o măsură care se aplică începând din luna februarie a acestui an, cu foarte puține excepții, a stârnit foarte multe nemulțumiri în rândul pacienților. Pentru concediile acordate începând cu 1 iunie 2026 regulile se schimbă, iar neplata primei zile de concediu medical nu se mai aplică pentru mai multe categorii de pacienți.

Noutățile au fost adoptate prin Legea nr. 64/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 15.05.2026.

Dacă te internezi în spital nu mai pierzi prima zi de concediu medical

Una dintre cele mai importante modificări vizează concediile medicale acordate pentru aceeași afecțiune medicală. Astfel, pentru concediile acordate de la 1 iunie 2026, indemnizația se calculează și se plătește prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor medicale succesive emise pentru aceeași boală. A fost o cerință importantă a asociațiilor de pacienți care au semnalat că pierderile, aplicându-se neplata primei zile pentru fiecare concediu medical, sunt semnificative, pentru categorii de pacienți și așa aflați în situații disperate.

Alte categorii de pacienți cărora, în urma noilor modificări, nu li se mai aplică neplata primei zile de concediu medical sunt cei aflați în următoarele situații:

- concedii medicale pentru maternitate;

- concedii medicale pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;

- concedii medicale de risc maternal;

- concedii medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate (ex. boli rare, diabet etc.);

- concedii medicale acordate în regim de spitalizare.

Verificarea concediilor medicale, și mai strictă

O altă modificare importantă operată prin Legea nr. 64/2026 este cea privind consecințele eliberării certificatului de concediu medical contrar dispozițiilor legale.

„În cazul în care, în urma controlului (...), se constată că certificatul de concediu medical a fost eliberat cu nerespectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical”, se arată în actul normativ de modificare. Procedura de desfășurare a controlului se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

Controlul poate fi efectuat atât de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, cât și de casele județene, măsura adoptată urmărind responsabilizarea atât a medicilor prescriptori, cât și a beneficiarilor concediilor medicale.

Modificări în legislația privind decontarea concediilor medicale au apărut încă din vara anului trecut, atunci când s-au introdus indemnizațiile diferențiate, adică valori de plată diferite în funcție de durata concediului medical. De la 1 februarie 2026, regulile s-au modificat din nou, introducându-se o „zi de carență”, care nu se plătește.