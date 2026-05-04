Alimentele de care nu ar trebui să ne plictisim niciodată. Sunt mâncărurile pe care trebuie să le consumăm zilnic pentru o viață sănătoasă

Specialiștii dieteticieni spun că este recomandat să mâncăm zilnic o serie de alimente pentru a ne menține sănătatea fără să apelăm la suplimente nutritive sau borcane cu vitamine dobândite pe cale farmaceutică. Totodată aceeași specialiști spun că dieta echilibrată este cea mai sănătoasă.

În lumea contemporană, este greu să mai ai siguranța că ceea ce mănânci este cu adevărat sănătos. Acest lucru se datorează opiniilor contradictorii, prezente atât în mediul online, cât și în rândul specialiștilor. Majoritatea pun accent pe alimentele pe care nu avem voie să le consumăm zilnic sau foarte des, fiecare având propriile argumente. Acestea sunt atât de numeroase și de diferite, încât am putea ajunge ușor la concluzia că, în ciuda abundenței alimentare, nu mai avem ce să mâncăm sănătos.

Există însă și dieteticieni care ne ajută să facem lumină în meniul nostru. Mai precis, aceștia ne indică ce ar trebui să consumăm zilnic pentru a ne bucura de o sănătate de fier, obținută din nutrienți extrași din alimente naturale, nu din suplimente sau alte produse farmaceutice. Iar pentru a nu ne plictisi de același regat alimentar, dieteticienii cu o abordare pozitivă ne oferă și alternative pentru a asigura varietatea meniului cotidian.

Secretul, o dietă echilibrată

Specialiștii în sănătate publică și dieteticienii afirmă că echilibrul este cheia unei alimentații sănătoase. Aceasta presupune evitarea exceselor de orice fel și consumul de produse din toate grupele esențiale, evident, în proporții diferite. Nu sunt recomandate curele-minune, dietele axate strict pe anumite categorii de alimente sau experimentele care ne pot face mai mult rău decât bine.

În plus, fiecare persoană este unică, având un metabolism propriu. De aceea, o dietă diversificată este esențială. Trebuie să ne ascultăm corpul și să ajustăm proporțiile nutriționale în funcție de nevoile specifice ale organismului nostru.

„Consumul unei alimentații sănătoase pe tot parcursul vieții ajută la prevenirea malnutriției în toate formele sale, precum și a unei game de boli netransmisibile și afecțiuni (...). Compoziția exactă a unei alimentații diversificate, echilibrate și sănătoase variază în funcție de caracteristicile individuale (de exemplu, vârsta, genul, stilul de viață și nivelul de activitate fizică), contextul cultural, alimentele disponibile local și obiceiurile alimentare.

Cu toate acestea, principiile de bază ale unei alimentații sănătoase rămân aceleași și sunt descrise prin patru principii: adecvarea (acoperă, fără a depăși, necesarul de micronutrienți și macronutrienți), echilibrul (aportul total de energie este în echilibru cu consumul de energie, cu un raport adecvat între cele trei surse principale de energie: proteine, grăsimi și carbohidrați), moderația (limitarea aportului de nutrienți, ingrediente și alimente care pot fi dăunătoare sănătății) și diversitatea (includerea unei varietăți largi de alimente nutritive, atât în cadrul grupurilor alimentare, cât și între acestea)”, precizează specialiștii în nutriție de la Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

De exemplu, carbohidrații reprezintă principala sursă de energie pentru organism, grăsimile sunt nutrienți esențiali pentru buna funcționare a celulelor din organism (iar doi acizi grași – acidul linoleic și acidul α-linolenic – pot fi obținuți doar din alimentație), proteinele furnizează elementele de bază pentru multe dintre structurile organismului, iar micronutrienții sunt vitamine și minerale esențiale de care organismul are nevoie în cantități mici pentru o creștere și o stare de sănătate adecvate.

O dietă echilibrată înseamnă combinarea tuturor acestor nutrienți cât mai des. Există însă și alimente care se consumă zilnic pentru o viață cât mai sănătoasă.

Peștele gras, sănătatea inimii și a creierului

Profesorul Teresa Fung, profesor asociat în cadrul departamentului de nutriție de la Harvard, a precizat pentru Harvard Health Publishing că peștele gras, în special somonul, ar trebui consumat zilnic. Și asta fiindcă este bogat nu doar în proteine sănătoase, ci și în acizi grași omega-3, care sunt benefici atât pentru inimă, cât și pentru creier. De asemenea, îți oferă vitamina D, esențială pentru oase.

Conservele subestimate. Care dintre ele pot susține sistemul cardiovascular, funcția creierului și întări oasele

Somonul este însă un pește greu de procurat zilnic pentru mulți români, mai ales din motive financiare. Poate fi însă înlocuit cu variante mai ieftine, dar sănătoase, precum heringul sau macroul. Nu mai vorbim de sardine sau păstrăv. Ideal este să alegem pește proaspăt și să-l gătim, de preferință, la cuptor, la abur sau la grătar (fără să-l ardem) și, totodată, este indicat să variem între diferitele specii de pește.

Cruciferele, anticancerigenele la îndemâna oricui

Alte alimente care trebuie consumate zilnic pentru o viață sănătoasă sunt cruciferele. Adică o familie de legume din care fac parte broccoli, varza de Bruxelles, varza, conopida, varza kale, gulia, muștarul, rutabaga, napii, bok choy, varza chinezească, rucola, hreanul, ridichea și năsturelul. Inclusiv faimosul wasabi este tot o cruciferă.

Aceste legume, așa cum indică specialiștii, sunt pline de vitamine și substanțe foarte bune pentru sănătatea noastră, precum carotenoizi (beta-caroten, luteină, zeaxantină), dar și vitaminele C, E și K, plus folat și minerale. De asemenea, sunt o sursă bună de fibre. Totodată, cruciferele excelează în protecția împotriva cancerului. Conțin o serie de substanțe unice care luptă împotriva celulelor canceroase sau previn formarea acestora.

Aceste substanțe se numesc glucozinolați și sunt responsabile pentru aroma înțepătoare și gustul amar al legumelor crucifere. „La fel ca alte legume, cruciferele conțin o serie de nutrienți și fitochimicale cu proprietăți chemopreventive, adică luptă împotriva cancerului. Aceste substanțe și nutrienți sunt inclusiv folatul, fibrele, carotenoidele și clorofila. Cu toate acestea, legumele crucifere sunt unice prin faptul că sunt surse bogate de glucozinolați, compuși care conțin sulf, responsabili pentru aromele lor înțepătoare și gustul picant”, precizează specialiștii Jane V. Higdon, Barbara Delage, David E. Williams și Roderick H. Dashwood în articolul „Cruciferous Vegetables and Human Cancer Risk: Epidemiologic Evidence and Mechanistic Basis”, pentru National Library of Medicine.

Mănânci porții mai mari, slăbești mai mult: sfaturile nutriționiștilor pentru sațietate, energie și talie subțire în 2026

Printre cele mai accesibile și delicioase crucifere pentru toți românii sunt varza, hreanul, ridichea, guliile și chiar conopida. Varza de Bruxelles, ca și alte legume crucifere, conține compuși bioactivi, precum antioxidanții, care ajută la prevenirea deteriorării celulelor.

Nucile și afinele, un amestec perfect într-un iaurt cremos

Alte alimente care ar trebui consumate zilnic sunt afinele, nucile și iaurtul. Am preferat să le abordez împreună pentru că toate trei pot fi utilizate ca ingrediente ale unui mic dejun sănătos, dar și delicios.

Afinele sunt bogate în antioxidanți, în special vitamina C. Cu doar 56 de calorii la 100 de grame, oferă și o cantitate bună de vitamina A și fibre. Ele pot fi înlocuite și cu alte fructe închise la culoare, de exemplu murele, aronia, rodia sau coacăzele negre.

De cealaltă parte, nucile oferă grăsimi sănătoase, proteine și vitamina E. Evident, poți alege și alte alternative la fel de sănătoase, precum migdalele sau arahidele (dar acestea din urmă consumate cu moderație).

Ei bine, toate acestea pot ajunge într-un iaurt delicios, simplu, țărănesc, fără arome, coloranți sau orice altceva. Iaurtul, sau și mai bine chișleacul țărănesc (laptele prins), îți oferă probiotice — bacterii benefice care ajută la buna funcționare a sistemului digestiv și contribuie la sănătatea generală. Este bogat în proteine, calciu, magneziu, vitamina B12 și acizi grași esențiali.