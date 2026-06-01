Dronele ucrainene au ajuns până la punctul de trecere a frontierei Izvarîne, aflat la peste 250 de kilometri de teritoriul controlat de Kiev, demonstrând extinderea capacităților de atac ale armatei ucrainene în zone considerate până acum sigure pentru forțele ruse.

Locotenent-colonelul Maxim Jorin, adjunct al comandantului Corpului 3 Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat că principalele rute logistice utilizate de armata rusă în partea ocupată a regiunii Lugansk sunt monitorizate permanent de dronele unității sale. Potrivit acestuia, acest lucru permite lovirea liniilor de aprovizionare, a infrastructurii militare și a altor obiective aflate chiar și în adâncimea dispozitivului rus.

„În prezent, nu au mai rămas locuri sigure pentru ruși în această regiune”, a afirmat Jorin.

Ofițerul ucrainean a subliniat că, în pofida declarațiilor Moscovei privind controlul complet asupra regiunii Lugansk, forțele ucrainene vor continua să distrugă infrastructura militară și efectivele armatei ruse.

„Pentru mine, ca persoană născută la Rubijne, în regiunea Lugansk, astfel de operațiuni au o semnificație aparte”, a adăugat acesta.

Pe 31 mai, dronele ucrainene au preluat controlul asupra unor rute cheie de aprovizionare militară rusească în zonele ocupate ale regiunii Luhansk, a anunțat Corpul al Treilea Armată într-o postare separată pe Facebook.

„Luhansk, Starobilsk, Alcevsk, Brianka și Kadiivka se află acum sub controlul vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) ale Corpului al Treilea Armată”, a declarat comandantul corpului, generalul de brigadă Andrii Biletski.

De asemenea, el a anunțat lansarea unei operațiuni în regiunea Luhansk și în teritoriile etnice ucrainene cunoscute istoric sub numele de Ucraina de Est a Ucrainei, situate parțial în regiunile Kursk, Voronej și Belgorod din Rusia.

Jorin a făcut apel și la cetățenii ucraineni rămași în teritoriile ocupate să sprijine mai activ rezistența împotriva administrației și trupelor de ocupație.

Anterior, serviciul de presă al Corpului 3 Armată a anunțat că dronele sale au reușit să ajungă la punctul de control Izvarîne, situat la granița ruso-ucraineană. Totodată, Ministerul Apărării și Statul Major General al Ucrainei au alocat cinci miliarde de grivne pentru dezvoltarea capacităților de atac de tip „middle strike”, destinate distrugerii logisticii ruse din spatele frontului.

Armata ucraineană atacă „centre logistice cheie” în regiunea Donețk ocupată

Forțele ucrainene au atacat mai multe depozite militare care serveau drept centre logistice cruciale pentru armata rusă în regiunea Donețk ocupată, a anunțat Regimentul 413 al Forțelor Sisteme Fără Pilot (USF) pe 31 mai.

„Locurile atacurilor sunt situate la intersecțiile principalelor linii feroviare și rețele rutiere. Cu alte cuvinte, atacurile au vizat centre logistice cheie unde inamicul concentrase personal și resurse pentru operațiuni ofensive ulterioare”, a declarat regimentul într-o postare pe Facebook.

Dronele ucrainene au atacat două depozite logistice militare din apropierea orașelor Novoselivka și Dokuchayevsk. De asemenea, au fost vizate un loc de desfășurare temporară și mai multe depozite logistice din satul Syhnalne, lângă Olenivka.

„Operatorii Regimentului 413 al USF «Raid» au efectuat un atac amplu asupra instalațiilor din spatele operațiunilor forțelor de ocupație rusești din regiunea Donețk ”, se arată în postare, adăugând că unele dintre atacuri au fost efectuate pe teritorii ocupate de forțele rusești din 2014.

Atacuri asupra infrastructurii energetice din interiorul Rusiei

În paralel, Ucraina susține că a lansat noi atacuri asupra unor obiective energetice și industriale aflate la sute de kilometri de linia frontului.

Potrivit autorităților de la Kiev, o stație de pompare a petrolului din regiunea Kirov, situată la aproximativ 1200 de kilometride granița ucraineană și la aproape 800 de kilometri nord-est de Moscova, a fost lovită în cursul nopții. Imagini publicate de partea ucraineană arată coloane masive de fum ridicându-se deasupra instalației.

Guvernatorul regiunii Kirov, Aleksandr Sokolov, a confirmat că o „facilitate” a fost atacată de drone, precizând însă că nu s-au înregistrat victime.

Alte lovituri au vizat regiunea Saratov, în apropierea graniței cu Kazahstanul, unde autoritățile locale au raportat avarii la infrastructură civilă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele sale au atacat rafinării și depozite de combustibil, argumentând că diminuarea resurselor energetice afectează direct capacitatea Rusiei de a continua războiul.

„Aceasta este una dintre acțiunile care reduc potențialul agresiv al Rusiei. Moscova ar fi putut încheia acest război prin pace cu mult timp în urmă, însă continuă să aleagă escaladarea”, a transmis liderul de la Kiev.

În regiunea Rostov, localitatea Matveev-Kurgan a fost, de asemenea, vizată de drone ucrainene. Autoritățile au instituit stare de urgență după ce un atac asupra unui depozit petrolier a provocat un incendiu extins, care a afectat magazine și locuințe.

Rusia și Ucraina continuă schimbul de atacuri cu drone

În aceeași noapte, Rusia a lansat 229 de drone asupra Ucrainei, dintre care 212 au fost interceptate, potrivit autorităților ucrainene.

Un depozit aparținând unei companii private de curierat din Dnipro a fost complet distrus de un incendiu provocat de un atac rusesc. Reprezentanții firmei au precizat că nu au existat victime în rândul angajaților.