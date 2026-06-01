Inteligența artificială de la OpenAI rezolvă o problemă matematică veche de aproape 80 de ani. Experții: „Un moment de referință”

Un model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a reușit să rezolve o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante ale geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți, care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică.

Problema, cunoscută sub numele de problema distanței unitare în plan, a fost formulată în 1946 de matematicianul maghiar Paul Erdős, potrivit Live Science. Ea pornește de la o întrebare aparent simplă: care este numărul maxim de perechi de puncte aflate la o distanță exactă de o unitate într-un plan bidimensional?

Timp de decenii, matematicienii au încercat să stabilească limite cât mai precise pentru această problemă. Cea mai bună limită superioară cunoscută fusese obținută în 1984.

OpenAI susține că modelul a găsit o abordare complet nouă

Potrivit companiei, un model intern de inteligență artificială a identificat o serie de configurații și argumente matematice care depășesc limitele stabilite anterior.

„Această demonstrație reprezintă un reper important pentru comunitățile de matematică și AI. Este pentru prima dată când o problemă deschisă importantă, aflată în centrul unui subdomeniu matematic, a fost rezolvată autonom de AI”, au transmis reprezentanții OpenAI.

Cercetătorii companiei au explicat că modelul a utilizat idei provenite din teoria numerelor algebrice pentru a aborda o problemă geometrică, o conexiune care nu fusese explorată în acest context.

„Aceste idei erau bine cunoscute de teoreticienii numerelor algebrice, însă a fost o surpriză majoră faptul că ele au implicații pentru probleme geometrice”, au precizat reprezentanții companiei.

Matematicienii confirmă validitatea demonstrației

Rezultatul a fost analizat și verificat de mai mulți matematicieni independenți, care au redactat inclusiv o lucrare separată pentru a explica demonstrația și implicațiile sale.

„Deși demonstrația originală produsă de AI era complet validă, ea a fost îmbunătățită semnificativ de cercetătorii umani de la OpenAI și de numeroșii matematicieni implicați în această lucrare”, a declarat Thomas Bloom.

Acesta a subliniat că rolul cercetătorilor umani rămâne esențial pentru înțelegerea, dezvoltarea și aplicarea unor astfel de rezultate.

La rândul său, Tim Gowers, unul dintre cei mai cunoscuți matematicieni contemporani, a apreciat importanța descoperirii.

„Nu există nicio îndoială că soluția problemei distanței unitare reprezintă un moment de referință pentru matematica realizată cu ajutorul AI. Dacă lucrarea ar fi fost scrisă de un om și trimisă la Annals of Mathematics, iar mie mi s-ar fi cerut o opinie rapidă, aș fi recomandat acceptarea fără nicio ezitare”, a afirmat profesorul britanic.

O promisiune care trebuie confirmată

OpenAI consideră că rezultatul demonstrează potențialul inteligenței artificiale de a contribui la cercetarea de frontieră și la rezolvarea unor probleme considerate extrem de dificile.

Totuși, compania a avut și în trecut afirmații similare care au fost contestate. În octombrie anul trecut, reprezentanți ai OpenAI au susținut că modelul GPT-5 ar fi rezolvat mai multe probleme matematice atribuite lui Erdős. Ulterior, unul dintre autorii afirmației și-a retras declarațiile după ce experți au arătat că respectivele probleme fuseseră deja rezolvate de matematicieni umani.

De această dată însă, comunitatea matematică pare să fie de acord că demonstrația este autentică și reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate obținute până acum cu ajutorul inteligenței artificiale.