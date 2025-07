Un nou vaccin împotriva cancerului mamar ar putea duce la eradicarea bolii până în 2030

Un nou vaccin împotriva cancerului de sân oferă speranța că boala ar putea fi eradicată până în 2030, după ce peste 75% dintre participanți au prezentat un răspuns imunitar puternic.

Vaccinul, dezvoltat de Anixa Biosciences și Cleveland Clinic, țintește alfa-lactalbumina, o proteină din lapte asociată cu cancerul mamar triplu negativ agresiv, pentru a ajuta la prevenirea și tratarea bolii. Această formă de cancer este cunoscută ca fiind cea mai mortală, scrie The Independent.

În prima fază a studiului, 35 de femei, multe dintre ele cu cancer mamar triplu negativ sau cu risc genetic, au primit vaccinul.

Analizele de sânge au arătat că peste 75% dintre ele au dezvoltat o răspuns imunitar puternic, indicat de prezența anticorpilor în celulele albe din sânge. Acest răspuns îmbunătățit poate ajuta sistemul imunitar al unei persoane să identifice și să distrugă celulele canceroase.

Efectele secundare ale vaccinului s-au limitat la o ușoară iritație în zona unde a fost administrată injecția.

„Este un mecanism foarte nou și credem că, dacă acesta funcționează și este capabil să prevină cancerul, atunci am putea elimina cancerul de sân ca boală, la fel cum am făcut cu poliomielita și alte boli infecțioase”, a declarat Dr. Amit Kumar, CEO-ul Anixa, într-un interviu pentru New York Post.

Faza a doua este programată pentru anul viitor și va testa un grup mai mare de participanți și va extinde testarea la alte tipuri de cancer de sân.

Spre deosebire de vaccinurile pentru infecții, vaccinurile împotriva cancerului se confruntă cu provocări, deoarece cancerul provine din propriile celule ale organismului, ceea ce face mai dificilă distingerea lor de către sistemul imunitar. Încercările anterioare au vizat adesea proteinele găsite atât în țesuturile canceroase, cât și în cele sănătoase, provocând uneori reacții imunitare dăunătoare.

Celulele canceroase mamare conțin adesea alfa-lactalbumină, o proteină prezentă în mod normal numai în timpul sarcinii și alăptării. Un om de știință de la Cleveland Clinic a propus acum 20 de ani să se vizeze această proteină la femeile care nu intenționează să mai aibă copii, ceea ce a dus la actualul studiu clinic privind vaccinul.

Departamentul Apărării al SUA a finanțat studiul, dar progresele viitoare ar putea fi afectate de reducerile bugetare. Cercetătorii intenționează să prezinte rezultatele agenției în acest an.