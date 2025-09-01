search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum a ajuns România țara oamenilor care mor de tineri. Ce sfaturi ne dau medicii pentru a preveni bolile care ne omoară cu zile

0
0
Publicat:

În România, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces. Iar medicii cardiologi spun că pacienții care ajung la spital în stare gravă, de obicei cu infract miocardic sunt tot mai tineri. Chiar și cu 20 sau 30 de ani mai tineri decât indică literatura medicală. 

Infractul miocardic afectează persoane tot mai tinere FOTO shutterstock
Infractul miocardic afectează persoane tot mai tinere FOTO shutterstock

România este o țară în care oamenii mor cu zile. Și nu neapărat din cauza sărăciei ci mai ales din cauza indiferenței, a viciilor și a unui stil de viață total nesănătos. Evident, pe mulți și sărăcia îi îmbolnăvește, stresul fiind o altă cauză a deceselor premature la români. Toate acestea transformă țara noastră într-un ținut al oamenilor care mor de tineri. Conform statisticilor oficiale principala cauză de deces în România sunt bolile cardiovasculare, care duc în cele din urmă la accident vascular cerebral sau infarct miocardic.

Adică peste 60% dintre decesele din România sunt cauzate de aceste probleme cardiovasculare. Țara noastră ocupă primul loc în Europa ca mortalitate a populaţiei din cauza bolilor cardiovasculare, cu o medie de 109 decese la 100.000 de locuitori, de 2.5 ori mai mare decât mediu Uniunii Europene. Iar bolile cardiovasculare sunt o consecință directă a stilului de viață nesănătos, vicios. În plus, medicii cardiologi spun că vârsta celor care ajung în stare gravă la spital sau chiar mor din cauza infarctului sau a accidentelor vasculare cerebrale este tot mai scăzută. 

Stilul de viață ne răpește tinerețea 

Alexandru Basarab este un tânăr medic cardiolog. Atât în anii de rezidențiat dar și în activitatea de profesionist în domeniul medical a observat o situație tot mai îngrijorătoare. Dacă cu ani în urmă vârsta de risc pentru infarctul miocardic începea în jurul vârstei de 50 de ani, la bărbați, și peste 55 de ani la femei, acum ajung în această situație și tineri de 26 sau 30 de ani. Iar principala cauză este stilul de viață nesănătos. Este vorba mai ales de fumat, consum excesiv de alcool, alimentație nesănătoasă, plină de grăsimi trans, sedentarism. De multe ori este vorba de o sumă a mai mult vicii sau comportamente nesănătoase. Și totul bine garnisit cu mult stres.

„Sunt foarte mulți pacienți tineri, mulți între 40 și 50 de ani. Ajung în această situație mai ales  din cauza stilului de viață. Factorii de risc implică sedentarismul, fumatul, mâncarea nesănătoasă inclusiv cu grăsimi trans care sunt cele mai toxice, precum preparatele de tip fast-food. Stresul deasemenea este un factor negativ. Nu mai vorbim de sedentarism”, spune medicul Alexandru Basarab. Totodată, precizează acesta, la nivel european, cei din zona estică sunt mult mai predispuși la boli cardiovasculare față de cei din Occident. Cei mai feriți sunt cei din zonele mediteraneene (Italia, Spania, Grecia, sudul Franței) care adoptă o alimentație și un stil de viață mai sănătos. Nu în ultimul rând, sunt considerate popoare optimiste.

„Pentru că zona de est este cu roșu acolo pe harta Score, formulată de Societatea Europeană de Cardiologie. Adică o zonă cu risc ridicat de boli cardiovasculare. În această zonă suntem mai sedentari, mai fumători. Am observat în zonele cu longevitate ridicată că cei mai longevivi oameni mănâncă carne de cinci ori pe lună. Dieta mediteraneeană cu pește, de exemplu, acolo sunt areale cu boala cardiovasculară redusă”, adaugă medicul botoșănean. 

„De multe ori vedem evoluția naturală a bolilor cardiovasculare”

Pe lângă faptul că mulți români duc o viață nesănătoasă și ajung să se îmbolnăvească grav de tineri, prevenția este la pământ. Medicii spun că în România se poate vedea cu ochiul liber cu evoluează natural bolile cardiovasculare. Și asta fiindcă mulți români ajung la spital când suferă complicații prea grave. De multe ori medicii nu mai apucă să facă decât muncă de paliație. Sunt foarte mulți bolnavi.

Citește și: Care sunt semnele alarmante ale unui atac de cord, omise de femei. Printre ele sunt durerea de maxilar și greața

„Prevalența hipertensiunii arteriale în România este de 50%. Adică unul din doi români este bolnav de hipertensiune arterială. Sunt foarte mulți bolnavi. De multe ori vedem evoluția naturală a bolilor cardiovasculare. Adică vedem stadiile care în literatura de specialitate sunt descrise în mod sporadic, „se poate ajunge la..”. Noi aici ajungem să vedem complicații severe, boli depășite, fără posibilitatea de a trata. Doar prelungim un pic viața”, mărturisește cardiologul Alexandru Basarab.

Și asta fiindcă la români nu există o cultură a prevenției, dar și a unui sistem național de screening. De multe ori bolile cardiovasculare pot fi prevenite sau tratate eficient dacă sunt descoperite la timp. Tot ce trebuie să facă orice român este să ceară un set de analize gratuite.

„La bărbații după 40 de ani ar trebui să se facă analizele gratuite prin medicul de familie. Acel screening anual. Și în funcție de rezultatul de acolo se merge la specialist. LDL, „colesterolul rău” dacă este ieșit din normă ar trebui vizitat un specialist cardiolog sau de medicină internă care să facă profilul pacientului. Sunt niște scoruri de risc la nivel internațional. Și acolo sunt luate în considerare vârsta, sexul, zona geografică. Există și componenta asta genetică care se transmite. Se calculează un risc de boală cardiovasculară la 10 ani. Și în funcție de acel scor se instaurează măsuri de prevenție. Din păcate screeningul nu este foarte bine pus la punct, la nivel național”, spune Alexandru Basarab.

Cei mai expuși riscului de boli cardiovasculare sunt bărbații. Până la instalarea menopauzei, riscul la femei este mult redus, datorită estrogenului. După menopauză, riscul este același ca la bărbați, spun medicii.

Ce trebuie să facem pentru o inimă sănătoasă

Specialiștii în nutriție, dar și medicii spun că de multe ori soarta sănătății personale este în mâinile noastre. Pentru a ne feri de boli cardiovasculare ar trebui în primul rând să renunțăm la fumat și să reducem cantitatea de alcool consumată, dar și frecvența. Din punct de vedere alimentar, ideal ar fi să optăm pentru o dietă echilibrată bogată în fructe și legume, dar și în grăsimi sănătoase. Sunt o serie de super-alimente care ne ajută să scădem „colesterolul rău” care ne poate bloca venele și arterele. De exemplu, laptele de soia, laptele de migdale și sucul de portocale, conțin steroli și stanoli care combat colesterolul. Acestea pot reduce, spun specialiștii, nivelul LDL cu 10% fără a afecta colesterolul bun. Afinele, vișinele și cireșele sunt fructe care contribuie la o sănătate a sistemului cardiovascular. Cireșele și vișinele sunt pline de antioxidanți. Se crede că acestea ajută la protejarea vaselor de sânge.

Citește și: Gustarea aparent banală care scade tensiunea arterială mai repede decât pastilele și e incredibil de gustoasă

Nu trebuie să uităm de legumele cu frunze verzi. Sunt pline de vitamine și minerale. De asemenea, sunt bogate în nitrați, o substanță care ajută la deschiderea vaselor de sânge, astfel încât sângele bogat în oxigen să poată ajunge la inimă. Le veți găsi în legume precum spanacul sau salata verde. La toate acestea putem adăuga orzul, semințele de in, ovăzul. Este indicat să consumăm și somon, ton, macrou, hering și sardine.

Toate sunt bogate în grăsimi sănătoase care pot reduce riscul de tulburări de ritm cardiac și pot scădea tensiunea arterială. De asemenea, acestea pot reduce trigliceridele și pot reduce inflamația. Asociația Americană a Inimii recomandă două porții de somon sau alt pește gras pe săptămână. Ideal este și uleiul de măsline. 

Viață sănătoasă

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
playtech.ro
image
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
young women watching television jpg
Ce filme merită vizionate în adolescență? 7 povești cinematografice de văzut la final de vacanță
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?