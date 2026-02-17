Mai multă mâncare, mai puține calorii: cum alimentele neprocesate stimulează sațietatea și împiedică consumul excesiv de calorii

Un nou studiu realizat de cercetători de la University of Bristol arată că poți mânca mai mult, fără să acumulezi calorii în plus, dacă renunți la alimentele ultra-procesate și alegi fructe și legume.

Analizând date dintr-un studiu clinic din 2019, cercetătorii au descoperit că participanții care au consumat doar alimente neprocesate au mâncat cu peste 50% mai mult decât cei care au consumat UPF-uri (alimente ultra-procesate), dar au ingerat cu aproximativ 330 de calorii mai puțin pe zi.

Specialiștii spun că organismul nostru are o „inteligență nutrițională” înnăscută: atunci când mâncăm alimente naturale, nevoile de vitamine și minerale influențează alegerile și ne fac să preferăm opțiuni mai sănătoase, cu mai puține calorii.

„UPF-urile combină calorii și micronutrienți în același produs, ceea ce ne poate determina să consumăm excesiv fără să ne dăm seama”, explică psihologul Annika Flynn, potrivit science alert.

În schimb, alimentele integrale promovează competiția sănătoasă între calorii și nutrienți, încurajând consumul de fructe și legume.

Autorul studiului, Mark Schatzker, atrage atenția că pierderea în greutate nu depinde neapărat de dimensiunea porțiilor, ci de calitatea alimentelor.

„Dacă participanții ar fi consumat doar alimente bogate în calorii, constatările noastre ar fi arătat că ar fi rămas deficitari la mai multe vitamine și minerale esențiale și, în cele din urmă, ar fi dezvoltat insuficiențe de micronutrienți”, spune autorul studiului Mark Schatzker.

Studiul a fost publicat în American Journal of Clinical Nutrition și aduce o nouă perspectivă în discuția despre diete și obiceiuri alimentare.