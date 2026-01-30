search
Dieta care scade pofta de mâncare, arde grăsimea și reduce inflamația. Planul alimentar al actrițelor Jennifer Aniston și Demi Moore

Publicat:

O dietă veche de aproape 30 de ani, adoptată de vedete precum Jennifer Aniston și Demi Moore, promite să reducă pofta de mâncare, să ardă grăsimea și să diminueze inflamația, fără pastile sau injecții. 

Salată de pui FOTO: arhivă, adevărul

Dieta Zone, planul dezvoltat de biochimistul american dr. Barry Sears, vizează controlul poftei de mâncare, reducerea inflamației și pierderea sănătoasă în greutate.

Adoptată de vedete precum Jennifer Aniston, Renée Zellweger și Demi Moore și urmată de milioane de oameni, dieta presupune echilibrarea fiecărei mese în raport de 40% carbohidrați, 30% proteine și 30% grăsimi. Carbohidrații trebuie să provină preponderent din legume și fructe cu conținut scăzut de zahăr, proteinele din surse slabe, iar grăsimile din uleiuri nesaturate, nuci sau avocado, scrie telegraph.

Proteine slabe, legume colorate și grăsimi sănătoase

Dieta Zone se bazează pe trei principii simple. Proteinele trebuie să provină din carne slabă de pui, curcan, pește, albușuri de ou, lactate degresate sau tofu.

Legumele fără amidon, precum broccoli, conopidă, ciuperci sau ardei, alături de fructe cu conținut scăzut de zahăr, sunt recomandate în cantități mari, în timp ce grăsimile sănătoase includ ulei de măsline, avocado, nuci sau semințe.

O masă tipică conține aproximativ 400 de calorii, 30 g proteine, 40 g carbohidrați net și sub 12 g grăsimi, iar gustările urmează aceleași principii. 

Medicul Barry Sears recomandă ca o treime din farfurie să fie proteine, două treimi legume și un strop de grăsimi sănătoase.

Ajută la reducerea inflamației

Printre beneficiile Dietei Zone se numără reducerea inflamației. Aceasta a fost una dintre primele diete care au evidențiat legătura dintre inflamația cronică de grad scăzut și bolile metabolice. Nutriționiștii susțin că inflamația joacă un rol major în diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și rezistența la insulină. Controlul apetitului reprezintă un alt avantaj important. Echilibrul proteinelor, carbohidraților și grăsimilor stimulează hormonul GLP-1, responsabil cu senzația de sațietate.

O masă Zone echilibrată poate ține foamea sub control timp de patru-cinci ore,” explică Dr. Sears.

Pierderea în greutate este lentă, dar durabilă, aproximativ 0,5 kg de grăsime la două săptămâni. Studiile arată că Dieta Zone poate duce la o pierdere medie de 6 kg în 12 luni, uneori chiar peste 10 kg, cu menținerea masei musculare.

Dr. Sears recomandă, de asemenea, suplimente cu omega-3 și polifenoli pentru efect antiinflamator, susținând că aceste substanțe ajută la reducerea inflamației și la repararea daunelor cauzate de rezistența la insulină.

În același timp, nutriționiștii avertizează că structura strictă a dietei poate părea restrictivă, iar succesul pe termen lung depinde mai mult de consistență și de calitatea alimentelor decât de un raport exact de macronutrienți.

În comparație cu dietele moderne, cum este cea mediteraneană, Dieta Zone are mai puține dovezi pe termen lung pentru prevenția bolilor cardiovasculare, însă rămâne un regim echilibrat și bine structurat pentru persoanele care preferă reguli clare.

„Principiile de bază sunt sănătoase și pot ajuta la pierderea în greutate, reducerea inflamației și stabilizarea glicemiei,” spune nutriționistul Raquel Britzke.

loading Se încarcă comentariile...
