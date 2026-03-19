Într-un concert aniversar care marchează două decenii de existență, „Damian & Brothers” nu celebrează doar longevitatea unei trupe, ci și impactul cultural pe care l-au avut. În culisele spectacolului, timpul pare comprimat: repetițiile se succed cu presiune, deciziile se iau în grabă, iar tensiunea crește pe măsură ce se apropie momentul debutului. În spatele fiecărui detaliu al acestui eveniment stă povestea unei istorii muzicale care a mutat tradiția romă din margine în centrul culturii contemporane.

În 2006, la București, Damian căuta muzicienii potriviți pentru o viziune încă neclară, dar cu direcție definită. Întâlnirea cu lăutarii care vor deveni nucleul „Damian & Brothers” a fost un moment fondator. De atunci, muzica romă încetează să mai fie percepută doar ca expresie de comunitate, nostalgie sau ornament identitar, devenind o prezență vie, electrizantă și contemporană.

Primele repetiții, înregistrări și apariții publice, urmate de turnee europene, au surprins nu doar ascensiunea unei trupe, ci apariția unui limbaj cultural nou. Într-o perioadă în care România se pregătea să intre în Uniunea Europeană, „Damian & Brothers” a reprezentat țara în străinătate, transformând muzica într-un instrument de vizibilitate, demnitate și confruntare cu prejudecățile. „Ceea ce se născuse dintr-o intuiție artistică începea să capete amploarea unui fenomen”, explică Damian, potrivit Click!.

Succesul și schimbarea de perspectivă

Odată cu lansarea filmelor „Magdalena” și „Romaniac”, trupa a intrat în conștiința publicului larg. Succesul a fost masiv, dar adevărata miză nu a stat în cifre. „Miza reală este schimbarea de perspectivă”, spune Damian. Muzica care altădată era marginalizată a pătruns în case, emoții și imaginația unui public larg, demonstrând că o rădăcină culturală își poate recăpăta forța nu prin conservare, ci prin curaj, expunere și reinventare.

„Gypsy Rock (Change or Die)” – proiect-manifest cu artiști celebri

Trupa nu s-a oprit la succesul obținut și a intrat într-o etapă de transformare continuă. Prin fuziuni curajoase, muzica romă a intrat în dialog cu pop, rock, urban și electronic. Din această tensiune s-a născut „Gypsy Rock (Change or Die)”, un proiect-manifest realizat împreună cu artiști precum Smiley, Andra, Delia, Loredana Groza, Ștefan Bănică, Dan Bittman, Feli, Lora, Grasu XXL, Connect-R, DOC, Carbon și Zdob și Zdub.

Aceeași forță de expansiune i-a purtat și în Cuba, unde Damian a petrecut o lună alături de lăutari români. Ritmul, improvizația și memoria muzicală cubaneză au dialogat cu tradiția lăutărească, dând naștere proiectului „Gypsy Cuban”, o nouă etapă în care moștenirea romă întâlnește energia vibrantă a muzicii cubaneze.