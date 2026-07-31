Primul mare oraș care raționalizează energia: „România se află într-o situație extrem de delicată. Nu vor exista cartiere favorizate”

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a anunțat vineri seara, 31 iulie, că administrația locală va reduce consumul de energie electrică pe timpul nopții, în urma deciziei Guvernului de a institui stare de alertă la nivel național în domeniul energetic pentru luna august.

„România se află într-o situație energetică extrem de delicată. Nivelul scăzut al Dunării cauzat de secetă a forțat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Guvernul a stabilit stare de alertă pe sectorul energetic, iar datoria noastră, a administrației locale, este să intervenim preventiv și responsabil. În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în Municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a scris Mihai Chirica, vineri seara, pe Facebook.

„Fără favoritism – Regulă unitară pe iluminatul stradal„

Într-un mesaj adresat ieșenilor, Mihai Chirica a precizat că reducerea iluminatului stradal va fi aplicată în mod egal în toate zonele orașului.

„Fără favoritism - Regulă unitară pe iluminatul stradal. Pentru a evita orice inechitate sau impresie de discriminare între cartiere, decizia de reducere a iluminatului stradal pe timp de noapte se va aplica unitar şi echitabil pe întreg domeniul public. Nu vor exista cartiere favorizate şi cartiere defavorizate, toţi suntem o comunitate şi trecem împreună prin această perioadă”, a explicat edilul.

Spitalele și zonele centrale, exceptate de la restricții

Primarul a anunțat că măsura nu va afecta zonele considerate esențiale pentru siguranța publică și funcționarea serviciilor de urgență.

„Excepții stricte legate de siguranță. Planul de reducere exclude spaţiile unde iluminatul este vital pentru viaţă şi siguranţă. Este vorba despre curţile spitalelor, unde activitatea medicală şi accesul ambulanţelor nu pot fi afectate sub nicio formă, pasajele subterane şi pietonale, pentru a preveni orice risc de accident sau infracţionalitate sau punctele centrale majore şi zonele pietonale de interes, precum Piaţa Unirii”, a transmis Mihai Chirica.

„Semnalaţi orice neregulă sau situaţie suspectă”

În contextul reducerii iluminatului public, edilul a solicitat mobilizarea Poliției Locale, în colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele municipiului.

Totodată, Chirica a făcut apel la cetățeni să semnaleze orice situație suspectă.

„Totodată, fac un apel la vigilenţă către fiecare cetăţean în parte. Vă rog să fiţi atenţi, să semnalaţi orice neregulă sau situaţie suspectă la dispeceratul Poliţiei Locale şi să dăm dovadă de solidaritate”, a adăugat primarul.

Decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, instituirea stării de alertă în energie pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie cauzate de secetă și de nivelul foarte redus al debitelor Dunării și ale râurilor din țară.



Executivul a făcut apel la populație, companii și instituții publice să reducă voluntar consumul de energie, în special în intervalele cu cerere ridicată.