Horoscop sâmbătă, 1 august. Leii ratează oportunități, iar Berbecii primesc vești bune pe plan financiar

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 1 august.

Berbec

Iubire - Sunteți suspicios și orice gest al partenerului poate deveni subiect de discuție.

Sănătate - Dacă vreți să faceți modificări sau ajustări corporale, acum corpul reacționează rapid la stimulente.

Bani - Veștile bune vin din sectorul financiar. Aveți de primit bani și urmează să încasați.

Taur

Iubire - Analizați prea mult gesturile celuilalt. Uneori un gest simplu nu ascunde nimic în plus.

Sănătate - Organizarea zilnică vă liniștește. Un program clar de mese și somn vă ajută să funcționați optim.

Bani - Verificați de două ori facturile și extrasele de cont. Puteți descoperi o eroare în favoarea voastră.

Gemeni

Iubire - Sensibilitatea vă face vulnerabil la cuvinte spuse în grabă. Nu luați totul personal.

Sănătate - Somnul e esențial acum. Evitați ecranele înainte de culcare pentru un somn mai odihnitor.

Bani - Vă lăsați condus de intuiție în privința banilor. De data asta chiar merită să o ascultați.

Rac

Iubire - Apar contradicţii între cerinţele partenerului care vrea aprofundarea relaţiei şi dorinţa voastră de a fi mai mult pe drumuri.

Sănătate - Rămâneţi stabil în preferinţe faţă de terapeuţii şi instructorii colaboratori sau faţă de tratamente.

Bani - Primiţi bani prin partener şi e bine să stabiliţi exact limitele emoţionale şi limitele unui împrumut.

Leu

Iubire - Cereți multe de la ceilalți. Vreți conversații profunde, subiecte interesante iar cei din anturaj e posibil să vă ocolească.

Sănătate - Păstrați o notă realistă. Gândurile vă fac mai mult rău decât realitatea concretă. Vă imaginați scenarii și nu vă ajută.

Bani - Insecuritatea vă face să ratați momentul când ar trebui să ieșiți în față și să spuneți exact cine sunteți și cu ce vă ocupați.

Fecioara

Iubire - Exersaţi învăţatul din trecut, fie că e vorba de istoria personală, fie de cea a membrilor familiei.

Sănătate - Staţi mai mult acasă,în medii cunoscute şi în intimitate. Ocupaţi-vă de hobby-uri.

Bani - Acţionaţi cu şi din generozitate şi mai ales necondiţionat. Faceţi mici acte de sprijin financiar.

Citește mai departe pe Click!

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.