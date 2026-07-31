De ce întârzie atât de des avioanele vara

Vara este perioada cu cele mai multe zboruri, dar și cu cele mai multe întârzieri. Marius Ilie, creatorul contului de TikTok „Cu și despre aviație”, explică de ce o întârziere de câteva zeci de minute se poate transforma, până la finalul zilei, într-o întârziere de peste o oră și ce rol au traficul aerian intens, lipsa de personal și furtunile de vară.

Vara este cea mai aglomerată perioadă pentru companiile aeriene, iar numărul mare de curse programate face ca orice întârziere să se propage rapid de la un zbor la altul, explică Marius Ilie într-un videoclip publicat pe contul de TikTok „Cu și despre aviație”.

Potrivit acestuia, multe companii, în special cele low-cost, folosesc aceeași aeronavă pentru mai multe curse într-o singură zi.

„Dacă zborul de Londra are întârziere de jumătate de oră, zborul de Barcelona o oră, automat zborul de seară către Bari va avea o oră și jumătate cel puțin de întârziere”, explică Marius Ilie.

Cu alte cuvinte, o întârziere produsă dimineața nu afectează doar acel zbor, ci și cursele următoare operate de aceeași aeronavă.

Traficul aerian este mult mai intens în sezonul estival

Potrivit lui Marius Ilie, vara este perioada cu cele mai multe zboruri programate, ceea ce înseamnă un trafic aerian mult mai aglomerat decât în restul anului.

„Vara este considerat sezonul high sau sezonul full și sunt foarte multe curse programate. Drept urmare, traficul aerian se intensifică”, spune acesta.

În acest context intervin și așa-numitele sloturi, adică intervalele de timp alocate aeronavelor pentru decolare și aterizare. Atunci când traficul este foarte mare, acestea pot influența ora efectivă la care un avion primește permisiunea de a decola.

De la lipsa de personal la furtunile de vară

Creatorul contului „Cu și despre aviație” spune că întârzierile nu sunt provocate doar de traficul intens.

„Alte motive pentru care zborurile sunt întârziate vara? Lipsa de personal. Începând de la check-in, cei care manevrează bagajele la cală, cei de la securitate, controlul de pașapoarte, chiar și membrii de echipaj”, explică acesta.

Un alt factor important îl reprezintă vremea.

„Vara sunt foarte multe furtuni care apar în mod spontan și îți pot afecta traiectoria zborului tău”, afirmă Marius Ilie.

Pe lângă condițiile meteorologice, întârzierile pot apărea și din cauza unor probleme tehnice neprevăzute, care necesită verificări suplimentare înainte de decolare.

„Mai putem adăuga și problemele tehnice neprevăzute, ce țin de mentenanța avionului, dar și zonele de conflict și război, cum ar fi Ucraina, peste care nu se zboară”, spune acesta.

În sezonul concediilor, când aeronavele sunt programate să efectueze mai multe curse într-o singură zi, chiar și o întârziere de câteva zeci de minute poate produce un efect în lanț și poate modifica programul mai multor zboruri operate ulterior.