Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, leagă demiterea sa de reformele din minister: „Am călcat pe interesele multor oameni și companii“

Fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, consideră că unul dintre factorii care au condus la demiterea sa a fost rezistența față de reformele din minister, în special schimbările din domeniul achizițiilor și licitațiilor, care au afectat interesele multor persoane și companii.

Fedorov a explicat, într-un interviu pentru Ukrainska Pravda că, pe măsură ce ministerul restructura numeroase procese interne, în jurul instituției și al său, ca ministru, s-a format un cerc tot mai larg de presiune. A remarcat că, începând cu luna aprilie, presiunea publică și atenția anumitor organe de aplicare a legii asupra activității ministerului au crescut vizibil, semn că situația avea să ajungă la un punct de cotitură.

Fostul ministru a subliniat că schimbările legate de achiziții și licitații au generat nemulțumire puternică în rândul celor afectați, care au început să exercite presiuni constante și să alimenteze un climat negativ, nu doar la adresa președintelui, ci în spațiul mediatic în general.

El a insistat că nu a purtat o luptă personală împotriva unor oameni sau grupuri anume, ci și-a propus să schimbe sistemul ca atare. Printre principalele obiective, Fedorov a menționat lansarea licitațiilor, restructurarea managementului ministerului și o nouă abordare privind selecția personalului, aliniată obiectivelor reformei. A precizat că a perceput presiunile venite din diverse direcții ca parte firească a procesului, considerând că soluționarea problemelor necesita, în primul rând, schimbarea principiilor fundamentale de funcționare a instituției.

Ex-ministrul a mai spus că l-a avertizat pe președinte cu privire la posibilitatea unei campanii de discreditare, tocmai din cauza intereselor pe care le-a afectat. "Undeva prin aprilie l-am avertizat pe președinte: uitați, or să vină la dumneavoastră și or să spună că ceva nu e în regulă cu mine, că am ambiții politice, că am companii de drone, că am stricat anumite procese și așa mai departe. Trebuie să verificați aceste informații, pentru că am călcat pe interesele multor oameni și companii. Și aici am nevoie de sprijinul dumneavoastră", a declarat Fedorov, citat de Ukrainska Pravda.

În opinia sa, presiunea s-a intensificat lună de lună și a devenit, în cele din urmă, unul dintre factorii care au dus la remanierea guvernamentală și la propria sa demitere.

Fedorov, despre o posibilă revenire la Ministerul Apărării: "100%"

Întrebat dacă ar fi dispus să revină la conducerea Ministerului Apărării, în cazul în care președintele Volodimir Zelenski i-ar propune acest lucru, fostul ministru a răspuns afirmativ.

"100%. Ce aș putea să spun, nu mie însumi, nici președintelui, ci societății active, care și-a exprimat poziția? Nu poți să fugi din această situație. Aș vrea foarte mult ca oamenii să înțeleagă că scopul meu nu este să-mi găsesc un loc de muncă. Am rămas complet calm în privința faptului că nu fac parte din guvern. E în regulă. Nu am nevoie de nicio funcție anume", a spus Fedorov, într-un interviu acordat Ukrainska Pravda.

El a adăugat că știe cu ce se va ocupa în continuare, dar că, în cazul unei eventuale reveniri în guvern, având în vedere misiunea pe care și-o asumă, ar avea nevoie de o poziție cu adevărat funcțională — Ministerul Apărării. Fedorov a spus că este conștient de toate provocările care îl așteaptă și că este pregătit pentru ele; dacă nu, există și alte căi prin care poate urmări aceeași viziune.

Între 16 și 29 iulie, la Kiev și în alte orașe din Ucraina au avut loc proteste prin care se cerea revenirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării. Zelenski a recunoscut că ministrul Fedorov și fostul comandant-șef Oleksandr Sîrski nu au reușit să ajungă la un limbaj comun, iar problemele de pe front, din cadrul brigăzilor și legate de mobilizare au rămas nerezolvate. După șase zile de proteste, președintele a anunțat demiterea lui Sîrski din funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ucrainene și numirea lui Mihailo Drapatîi în locul acestuia.

Reforma mobilizării trebuia lansată în august, pentru rezultate în septembrie

Fostul ministru al Apărării a declarat că reforma mobilizării trebuia prezentată în iulie, lansată în august și că, până în septembrie, urma să schimbe substanțial situația privind completarea efectivelor armatei. "Sarcina noastră era ca, în iulie, să o prezentăm deja și să o lansăm în august, astfel încât, în septembrie, să nu mai avem deloc această problemă. Acesta a fost calendarul pe care l-am prezentat deputaților și despre care, probabil, am vorbit și public", a spus Fedorov.

El a precizat că discuțiile privind aceste schimbări continuă în cadrul ministerului și și-a exprimat speranța că noua conducere va continua implementarea lor.

Ex-ministrul a explicat că mobilizarea trebuie privită ca o etapă dintr-un sistem mai amplu de completare a efectivelor. În opinia sa, era necesar, în primul rând, să se schimbe condițiile de serviciu — introducerea unor termene clare, a contractelor, a unei remunerații decente și a unor oportunități de dezvoltare profesională.

Fedorov a afirmat că mulți oameni evită înrolarea din teama de a muri, motiv pentru care statul trebuie să explice că serviciul militar nu se limitează la posturile de luptă, oferind totodată condiții corecte pentru militari. Printre soluțiile pentru consolidarea armatei, el a menționat atragerea de străini, care, în perspectivă, ar putea reprezenta până la 50% dintre militarii de pe prima linie sau dintre trupele de asalt. A amintit, de asemenea, de majorarea plăților pentru trupele de asalt și infanterie, până la 7.000 de dolari, de transferurile de militari între corpuri de armată, precum și de introducerea contractelor și a termenelor de serviciu.

Totodată, Fedorov a recunoscut că echipa sa a făcut greșeli de comunicare privind reforma, întrucât planul de schimbări ar fi trebuit supus dezbaterii publice. Ex-ministrul a mai spus că actualul comandant-șef al Forțelor Armate ucrainene, Mihailo Drapatîi, are posibilitatea să continue transformarea armatei și să finalizeze schimbările inițiate de echipa sa.

Fedorov a mai precizat că, în ziua demiterii sale, era deja programată o întâlnire cu principalii actori implicați în reforma mobilizării, în cadrul căreia urma să semneze ordinul privind primele modificări în activitatea centrelor teritoriale de recrutare (TCK). Potrivit acestuia, era vorba, printre altele, despre renunțarea la practica folosirii cagulelor, schimbări privind funcționarea camerelor video în cadrul TCK-urilor și introducerea unor soluții digitale.

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Ex-ministrul a subliniat că echipa sa a acționat conform unui plan aprobat și că, până la demitere, reușise deja să implementeze prima etapă a reformei. Potrivit lui, în iunie, Ministerul Apărării a lansat schimbări legate de termenele de serviciu, amânări, majorarea plăților pentru militari, atragerea de străini și posibilitatea transferului între unități.

La 15 iulie, Fedorov a făcut un bilanț al mandatului său de ministru al Apărării, a vorbit despre ce nu a apucat să realizeze și a asigurat că își continuă misiunea de a "învinge inamicul prin asimetrie, viteza inovației și forța organizării". La 16 iulie, în cadrul unui briefing, Fedorov, aflat atunci în funcția de ministru interimar al Apărării, a declarat că problemele legate de mobilizare nu pot fi rezolvate fără un nou contract social, fără schimbări sistemice în armată și fără o atitudine adecvată față de militari.

Fedorov despre conflictul cu Sîrski: "Nu unul personal, ci de viziune"

Ex-ministrul Mihailo Fedorov susține că, pe durata mandatului său, Ministerul Apărării nu a blocat nicio decizie a Statului Major General și a fostului comandant-șef Oleksandr Sîrski și neagă existența unui conflict "personal" cu generalul.

"De fapt, nu am avut un conflict personal cu comandantul-șef. Este mai degrabă un conflict de viziune. Avem o anumită viziune asupra războiului, cu care am venit. Dar această viziune se descompune în reforme, proiecte și operațiuni concrete care trebuie implementate. Am prezentat această viziune președintelui, probabil chiar înainte de numirea mea. Lucrez la ea din 2023, iar ea trece constant printr-un proces de actualizare. Ulterior am prezentat-o și comandantului-șef, și șefului Statului Major General. Am avut mai degrabă un conflict instituțional legat de implementarea acestei viziuni, plus unul cultural — pentru că e nevoie să le oferim libertate liderilor tineri, e nevoie ca deciziile să fie luate mai rapid, e nevoie să finalizăm anumite reforme deja începute", a spus Fedorov.

El susține că, pe durata mandatului său, ministerul nu a blocat nicio decizie a Statului Major General și a comandantului-șef. "Pentru că armata luptă 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, și trebuie să fie cât se poate de eficientă, chiar dacă eu nu sunt de acord cu unele decizii", a explicat ex-ministrul.

Fedorov a mai subliniat că nu a pus niciun ultimatum legat de funcția sa. A precizat că, după briefingul de presă și pe fondul protestelor, i-au fost propuse mai multe "fotolii", dar că este împotriva funcțiilor decorative. "Pur și simplu am spus că am o anumită viziune despre ce trebuie făcut în continuare. Oriunde aș fi, voi urma această viziune, dar nu voi ocupa o funcție decorativă. Mă percep ca pe un manager care știe să construiască un sistem și să obțină rezultate. Iar dacă nu văd rezultate, asta mă demotivează profund. Așa că nu există niciun ultimatum în această situație. Mi-au fost propuse funcții, am spus: nu, mulțumesc, voi lucra în alt domeniu. Iar dacă sunt necesar pentru implementarea viziunii privind războiul, atunci, ca ministru al Apărării, aș putea continua și obține rezultatele pe care le-am declarat", a spus el.

Rolul său în numirea lui Drapatîi

Fostul ministru Mihailo Fedorov a confirmat că i-a recomandat lui Volodimir Zelenski candidatura lui Mihailo Drapatîi pentru funcția de comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Cu toate acestea, el a subliniat că l-a sfătuit pe șeful statului să se întâlnească personal cu comandanții de diferite niveluri și abia apoi să ia o decizie de personal.

„Propunerea mea principală a fost ca președintele să se întâlnească cu diverși comandanți, cu comandanții de corpuri de armată, poate chiar și cu unele brigăzi, grupuri de trupe, să analizeze pe toată lumea și să ia o decizie pe cont propriu. Am propus asta pentru Drapatom”, a declarat Fedorov.

El a menționat că a susținut candidatura lui Drapatîi nu doar datorită experienței de cooperare, ci și datorită unei viziuni comune asupra principiilor de guvernare. „Nu este un secret faptul că eu și Drapaty avem o anumită istorie de cooperare și, să spunem, din punctul de vedere al valorilor culturale, desigur, suntem foarte apropiați de el”, a explicat fostul ministru.

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În ciuda acestui fapt, Fedorov a menționat că eficiența noului comandant-șef nu depinde doar de calitățile sale personale. Potrivit acestuia, în prezent există o discuție în desfășurare despre dacă Drapati va avea suficient sprijin organizațional pentru a-și îndeplini sarcinile.

„Mulți oameni spun că în structura care există acum, adică, de fapt, Drapatîi fără o infrastructură separată care să o ajute, să o consolideze și așa mai departe, s-ar putea să nu reușească în multe lucruri”, a remarcat el.

Comentând asupra întrebării dacă simpla înlocuire a comandantului-șef este suficientă pentru a crește eficiența Forțelor Armate ale Ucrainei, Fedorov a cerut concentrarea pe strategie mai degrabă decât pe personalități. În opinia sa, deciziile privind personalul ar trebui să fie rezultatul unui plan clar de dezvoltare.

„Hai să vorbim despre plan. Ce vrem să implementăm? Care sunt sarcinile? Care este viziunea? Pentru că structura organizațională și oamenii specifici sunt întotdeauna selectați pentru un plan specific, pentru o viziune specifică”, a spus el.

Numai după definirea obiectivelor, potrivit lui Fedorov, se poate forma un sistem de management și se pot numi persoane în funcții cheie.

„Înțelegi ce trebuie făcut, apoi ce structură trebuie construită și apoi de cine avem nevoie pentru a obține rezultatul. Prin urmare, este dificil să comentezi orice decizii de personal dacă nu ai un răspuns la întrebarea care este viziunea”, a concluzionat el.

Fedorov: "Nu mă simt un politician"

Fostul ministru al Apărării a declarat că nu se simte un politician, ci mai degrabă un manager care construiește sisteme complexe.

"Sincer, nu mă simt un politician. Rămân, totuși, un manager care construiește sisteme complexe, le conduce și vede rezultatul. Acum două săptămâni mă gândeam la cum să lansez un program de apărare a regiunilor, nu la discuțiile pe care le purtăm acum aici", a spus Fedorov, adăugând că subiectul ambițiilor politice îi este incomod.

"De aceea voi continua să construiesc sisteme, cu siguranță voi construi ceva care să contribuie la încheierea acestui război, atât timp cât războiul la scară largă continuă. Care va fi calea exactă — voi înțelege după ce toate evenimentele care au loc astăzi vor ajunge la o concluzie logică. Și atunci voi ști clar cu ce mă voi ocupa și încotro mă voi îndrepta", a conchis el.