Laptele nu trebuie combinat cu medicamente, dar nu este singurul vinovat. Avertismentul Mihaelei Bilic despre alcool și grapefruit

Un gest aparent inofensiv, precum administrarea medicamentelor cu altceva decât apă, poate avea consecințe serioase asupra sănătății. Nutriționistul Mihaela Bilic explică, într-o postare pe Facebook, de ce alcoolul, sucul de grapefruit sau laptele pot interfera periculos cu efectul pastilelor.

„Cu ce să iau medicamentele? Cu apă! Toată lumea știe că nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente”, a scris Mihaela Bilic.

Potrivit acesteia, alcoolul „scade metabolizarea substanțelor active și intensifică efectul medicamentelor”, mai ales în cazul analgezicelor, tranchilizantelor, antidepresivelor și antialergicelor.

În ceea ce privește antibioticele, nutriționistul precizează că alcoolul nu le reduce eficacitatea, însă „consumul simultan de alcool și antibiotice nu afectează eficacitatea medicamentelor, însă dublează efectele negative ale alcoolului, veți avea senzația că ați băut de 2 ori mai mult”.

Asocierile pot deveni însă periculoase în anumite situații.

„În combinație cu paracetamol, alcoolul crește efectul toxic asupra ficatului, iar asocierea cu aspirina și ibuprofenul crește riscul de sângerări digestive”, a explicat Mihaela Bilic.

Un alt aliment de evitat este sucul de grapefruit, cunoscut pentru interacțiunile sale cu numeroase medicamente.

„Sucul de grapefruit influențează negativ efectul a peste 20 tipuri de medicamente: antihipertensive, anticoagulante, antihistaminice, antivirale, sedative, hormoni, statine. El blochează enzimele hepatice responsabile de metabolizarea medicamentelor, substanțele active se vor acumula în organism și pot ajunge la un nivel toxic sau supradozaj, cu tulburări de ritm cardiac și crampe musculare”, a precizat dr. Bilic.

Nici laptele și produsele lactate nu sunt recomandate în combinație cu anumite tratamente.

„Laptele și produsele lactate conțin mult calciu care poate forma compuși insolubili cu anumite substanțe active din medicamente. Asocierea lapte-medicamente poate da iritație gastrică și reflux, laptele determină dizolvarea mai rapidă a peliculei protectoare a multor pilule. De evitat combinația dintre lapte și tetracicline, suplimente cu fier, hormoni pentru tiroidă, medicamente cu litiu, antivirale”, a concluzionat Mihaela Bilic.