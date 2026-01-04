Cum se face maiaua pentru pâine și ce beneficii are

Secretul unei pâini cu adevărat gustoase și sănătoase stă într-un ingredient simplu: maiaua naturală. Iar vestea bună e că o poți prepara acasă, cu doar două ingrediente și puțină răbdare.

Pâinea cu maia este, în esență, o pâine dospită sau care conține agenți de creștere. Cu toate acestea, ceea ce o deosebește este folosirea unui starter în locul drojdiei de panificație obișnuite. Starterul de aluat este o cultură vie de microbi, cum ar fi bacteriile lactice și drojdia „sălbatică”, cultivate din făina din care este făcută pâinea și din aerul cu care vine în contact. Acești microbi trăiesc într-o relație simbiotică, dezvoltându-se cu aport constant de apă și făină, și creează un aluat asemănător cu cel de clătite. Când se amestecă cu făină, apă și sare pentru a face pâinea, starterul de aluat provoacă fermentarea naturală a făinei din aluat. Acest proces ajută la descompunerea unor proteine găsite în făină, inclusiv glutenul.

Altfel spus, maiaua naturală este, în esență, o cultură de drojdii și bacterii benefice care permite aluatului să crească și îi conferă aromă, textură și o digestibilitate mai bună decât drojdia comercială. Prepararea ei acasă necesită doar două ingrediente simple, potrivit click.ro

100 g făină albă (tip 650)

100 ml apă plată

Ziua 1

Într-un borcan curat, amestecă făina și apa. Acoperă borcanul cu folie alimentară sau un capac lăsat lejer, pentru a permite aerului să pătrundă, și lasă-l la temperatura camerei. Aceasta este prima zi a procesului de fermentație, iar răbdarea e esențială.

Ziua 2

A doua zi, vei observa mici bule la suprafață, semn că drojdiile au început să lucreze. Este momentul să „hrănești” maiaua: aruncă jumătate din compoziție și adaugă 50 g făină și 50 ml apă. Amestecă bine. Această etapă ajută la controlul acizilor.

Zilele 3–6

Procesul continuă zilnic: arunci jumătate, adaugi făină și apă. Pe măsură ce zilele trec, maiaua devine tot mai activă și începe să crească vizibil, cu un miros plăcut, ușor acrișor, semn că fermentația se desfășoară corect. Răbdarea și consistența sunt cheia.

Ziua 7

După șapte zile, maiaua este pregătită să fie folosită pentru prima ta pâine artizanală, atunci când își dublează volumul în 4–6 ore după hrănire. Este timpul să o folosești pentru a crea pâine cu aromă intensă și structură elastică, fără a recurge la drojdie din comerț.

Sfaturi:

Dacă faci pâine des, păstrează maiaua la temperatura camerei și hrănește-o zilnic.

Dacă o folosești mai rar, o poți păstra la frigider și hrăni o dată pe săptămână.

Beneficiile pentru sănătate

După o analiză atentă a informațiilor nutriționale ale pâinii cu aluat, potrivit publicației Real Simple, pâinea cu maia conține proteine, fibre, fier, seleniu, mangan, cupru și o serie de vitamine B, precum B12, folat, tiamină, niacină și riboflavină. În plus, în cazul pâinii integrale cu aluat, se adaugă potasiu, zinc și fosfor.

Beneficii pentru sănătatea digestivă

Procesul de fermentație implicat în fabricarea aluatului, combinat cu aportul nutrițional pe care îl oferă, aduce beneficii semnificative sănătății digestive.

Acest tip de pâine poate fi mai ușor de digerat pentru cei sensibili la gluten și alte produse pe bază de grâu, datorită descompunerii glutenului și a proteinelor din făină, în timpul fermentației.

Cu toate acestea, este important de menționat că aluatul de pâine, deși este fermentat, nu este un aliment probiotic, deoarece microbii sunt distruși în timpul coacerii.

Beneficii pentru sănătatea imunitară

Microbiomul intestinal, o comunitate de microorganisme care trăiește în intestinele noastre, are un rol crucial în sănătatea imunitară. Pâinea cu aluat poate ajuta la hrănirea acestui microbiom, deoarece oferă fibre solubile, care sprijină bacteriile sănătoase din intestin.

Un studiu a constatat că atunci când este consumată în mod regulat, pâinea cu aluat poate reduce riscul bolilor cronice, inclusiv boli de inimă, cancer și diabet.

Beneficii pentru sănătatea metabolică

Pâinea cu aluat are un indice glicemic mai scăzut, în comparație cu alte tipuri de pâine nefermentate, ceea ce înseamnă că determină o creștere mai lentă a zahărului din sânge. Acest lucru este benefic pentru persoanele cu diabet de tip 2 și pentru oricine își dorește stabilitate în nivelurile de zahăr din sânge.

De asemenea, procesul de fermentație crește biodisponibilitatea vitaminelor B din pâinea cu aluat și ajută la descompunerea antinutrienților, cum ar fi acidul fitic, care poate inhiba absorbția fierului.

Beneficii pentru sănătatea inimii

Pâinea cu aluat poate contribui la menținerea unei inimi sănătoase, datorită conținutului său de fibre, potasiu, fosfor și sodiu. Fibrele solubile din această pâine se leagă de colesterolul alimentar și ajută la prevenirea aterosclerozei. De asemenea, potasiul poate regla tensiunea arterială și poate sprijini ritmurile cardiace sănătoase.